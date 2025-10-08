Chocolate a la taza casero, la receta tradicional paso a paso para prepararlo en casa

Como desayuno, con una buena ración de churros, porras o bollería o como merienda, incluso como reconfortante final a un día de invierno ajetreado. El chocolate a la taza o chocolate caliente es uno de los mayores placeres asociados a los meses de frío, una bebida espesa de sabor intenso que adoran especialmente los más golosos.
Para esta receta, no necesitamos contar con chocolate específico para hacer a la taza, pues puede que no tengamos uno de ellos a mano. Simplemente utilizando un chocolate de tableta convencional podemos lograr una bebida deliciosa, gracias también a la maicena que hará que adquiera el espesor deseado. Sin embargo, el uso de esta es prescindible. El truco es emplear chocolate con al menos 50% de cacao si buscas un resultado intenso.
La clave para conseguir la textura perfecta es tan sencilla como remover constantemente para evitar que se formen grumos o se queme el chocolate. Para controlar el espesor, simplemente ajusta la cantidad de leche; añade más para un chocolate caliente ligero. En el caso de que busques espesar tu chocolate, puedes añadir más chocolate o cocinarlo durante más tiempo, lo que evaporará parte del líquido consiguiendo un resultado más cremoso.
Receta de chocolate a la taza casero
Preparar chocolate a la taza casero es sencillo y rápido. La clave está en utilizar un buen chocolate para fundir y controlar la textura con la leche. El resultado debe ser un líquido espeso que cubra la cuchara y desprenda un aroma inconfundible a cacao.
Tiempo de preparación
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 7 minutos
- Tiempo total: 12 minutos
Ingredientes
- 1 tableta de chocolate (150-200 g, mínimo 50% cacao)
- 500 ml de leche entera (puedes usar semidesnatada o vegetal)
- 1 cucharada de azúcar (opcional, al gusto)
- 1 cucharadita de maicena (opcional, para espesar)
- 1 pizca de sal (opcional)
Cómo hacer chocolate a la taza con tableta de chocolate normal, paso a paso
- Trocea la tableta de chocolate en fragmentos pequeños.
- Calienta la leche en un cazo a fuego medio, reservando unas 3 cucharadas para disolver la maicena si piensas usarla.
- Cuando la leche esté caliente (sin llegar a hervir), añade el chocolate troceado y remueve con varillas hasta que esté completamente fundido.
- Disuelve la maicena en la leche reservada y añádela al cazo, removiendo bien para evitar grumos y lograr espesor.
- Añade el azúcar y la sal a tu gusto. Sigue removiendo hasta conseguir la textura deseada (aproximadamente 5-10 minutos).
- Sirve caliente en tazas, con churros o bollería si lo deseas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 tazas grandes o 4 tazas pequeñas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 240 kcal por taza (aprox., depende del tipo de chocolate)
- Grasas: 12 g
- Hidratos de carbono: 28 g
- Azúcares: 22 g
- Proteínas: 6 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Hasta 2 días en la nevera, siempre en recipiente hermético. Al recalentar, añade un poco de leche y remueve bien para recuperar la textura.