Israel convoca a la encargada de negocios de España para exigir explicaciones por la carga de la Ertzaintza contra miembros de la Flotilla en el aeropuerto de Bilbao

Miembros de la Ertzaintza detienen a varios activistas en el aeropuerto de Bilbao (H.Bilbao / Europa Press)

El Gobierno de Israel ha convocado este domingo a la encargada de negocios de la Embajada de España en Tel Aviv, Francisca Pedrós, para exigir explicaciones por la actuación de la Ertzaintza durante los incidentes registrados en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de varios integrantes de la Global Sumud Flotilla. La citación se produjo por orden del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, y fue anunciada públicamente por el Ministerio de Exteriores israelí a través de un comunicado difundido en la red social X.

La decisión de Israel llega después de que circularan imágenes y vídeos de las cargas policiales producidas en el aeropuerto de Loiu, donde agentes de la Ertzaintza emplearon porras y practicaron varias detenciones durante el recibimiento a los activistas. En su mensaje, el Ejecutivo israelí acusó al Gobierno español de actuar con “hipocresía” por criticar habitualmente las actuaciones israelíes mientras, según sostiene, las autoridades españolas recurrieron a una “grave violencia” contra los mismos participantes de la flotilla.

PUBLICIDAD

El director político del Ministerio de Exteriores israelí, Yossi Amrani, fue el encargado de trasladar formalmente la protesta diplomática. Según el comunicado israelí, Amrani cuestionó que, casi 24 horas después de los incidentes de Bilbao, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni ningún miembro del Ejecutivo hubieran condenado la actuación policial, mientras que, afirma Israel, España “se apresura siempre a condenar a Israel bajo cualquier pretexto”.

El Ministerio de Exteriores israelí también defendió la legalidad del bloqueo naval sobre Gaza y aseguró que las autoridades españolas tuvieron que hacer frente únicamente a “provocaciones” de algunos participantes de la flotilla, mientras que Israel, según su versión, afrontó situaciones “mucho más graves” en anteriores convoyes marítimos.

PUBLICIDAD

En el mismo comunicado, el Gobierno israelí reclamó además explicaciones sobre la situación del activista español Saif Abukeshek, participante en la flotilla y detenido por Israel durante la interceptación de las embarcaciones. Exteriores israelíes aseguró que el activista mantiene vínculos con Hamás y recordó que Estados Unidos impuso sanciones contra él la pasada semana.

Cargas y detenciones en Loiu

Los incidentes en el aeropuerto de Bilbao se produjeron coincidiendo con la llegada de varios integrantes de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla procedentes de Turquía. Desde media mañana, decenas de personas aguardaban en la terminal para recibir a los activistas, que regresaban después de haber sido interceptados por la marina israelí cuando trataban de dirigirse hacia Gaza con ayuda humanitaria.

PUBLICIDAD

La tensión se desencadenó cuando una de las personas presentes intentó aproximarse al grupo de activistas mientras posaban para los medios de comunicación tras aterrizar. Según la versión ofrecida por el Departamento vasco de Seguridad, algunos concentrados rompieron el cordón de seguridad y obstaculizaron el paso en una de las zonas de llegadas del aeropuerto, lo que derivó en enfrentamientos con los agentes.

La intervención policial terminó con cuatro detenidos acusados de desobediencia grave, resistencia y atentado contra agente de la autoridad. Tres de ellos quedaron posteriormente en libertad. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a agentes golpeando con porras a varios asistentes y arrastrando a algunas personas por el suelo.

PUBLICIDAD

Tras la polémica generada, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza abrió una investigación para determinar si la actuación de los agentes se ajustó a los protocolos y a las instrucciones vigentes. El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, anunció además su comparecencia el próximo martes en el Parlamento Vasco para ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido.

Las cargas provocaron reacciones inmediatas en distintos ámbitos políticos. EH Bildu denunció una actuación “dura” e “injustificable” por parte de la policía autonómica vasca y criticó que personas que habían sido “secuestradas por Israel” fueran recibidas en Euskadi con detenciones y golpes. En términos similares se pronunciaron dirigentes de Podemos y Sumar, que calificaron la actuación policial de “represión” y reclamaron aclaraciones. Más Madrid pidió conocer si existieron instrucciones específicas para intervenir contra los activistas y solicitó información sobre el papel del Ministerio del Interior en los hechos.

PUBLICIDAD

(Noticia en ampliación)