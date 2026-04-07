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Si tienes estrés, no deberías hacer ayuno intermitente: un cardiólogo explica los motivos

El doctor Aurelio Rojas recomienda seguir otras estrategias nutricionales para prevenir los efectos negativos del cortisol en la salud

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un plato equilibrado con salmón, espárragos, quinua y limón se muestra junto a un reloj, ilustrando la relevancia de los horarios de comida en una dieta sana. Esta imagen enfatiza el concepto del ayuno intermitente y la planificación de las comidas para una mejor salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De entre todas las dietas para perder peso, el ayuno intermitente ha cogido especial popularidad en los últimos años. Esta estrategia nutricional propone alterar periodos de ingesta de comida con periodos de varias horas de ayuno, que van desde las 6 hasta las 16 horas sin comer.

Esta técnica puede tener grandes beneficios, al menos a corto plazo: las investigaciones demuestran que el ayuno intermitente puede mejorar los niveles de colesterol y glucosa en sangre, la presión arterial y ayudar a la pérdida de peso. Pero esta estrategia no es para todos, sobre todo para las personas que sufren niveles altos de estrés.

Según el cardiólogo Aurelio Rojas, saltarse comidas puede terminar siendo perjudicial para las personas con altos niveles de estrés. “El ayuno intermitente está de moda y es cierto que puede ser útil en muchos casos. Y de hecho, tú puedes pensar que si estás ayunando, te estás cuidando”, explica en un reciente vídeo publicado en sus redes sociales (@doctorrojas). En cambio, para aquellos con altos niveles de estrés diario, el ayuno intermitente va a impactar “directa y negativamente en tu metabolismo y en tu corazón”, advierte.

Ayuno intermitente y estrés

Aurelio Rojas, cardiólogo, avisa a España
Imagen de archivo del doctor Aurelio Rojas. (@doctorrojass/Instagram)

Rojas señala que varios estudios ya han demostrado que saltarse comidas puede aumentar rápidamente los niveles de cortisol en el cuerpo. La conocida como hormona del estrés se incrementa todavía más cuando el cuerpo ya está en modo alerta, es decir, “si ya estás estresado en tu día a día”.

“El problema es que estás sumando dos tipos de estrés: el psicológico y el metabólico. Y el resultado real es que vas a notar más ansiedad, menos energía, peor descanso y peor control de la glucemia en muchísimas personas", explica el cardiólogo en su vídeo. Esta combinación de estrés físico y psíquico “impacta directa y negativamente en tu metabolismo y en tu corazón”, asevera. “Así que si estás estresado, quizá no sea el momento de ayunar”, concluye.

La evidencia más actual respalda la eficacia de ambas estrategias para la pérdida de peso y la salud metabólica.

Perder peso cuando tienes estrés

No son pocos los españoles que sufren estrés y ansiedad en su día a día. Según el Monitor Global de la Salud Mental de Ipsos, un 61% de las personas en España reconocen haberse sentido tan estresadas que su vida diaria se vio afectada de manera significativa una o varias veces en el último año y un 47% asegura haber llegado a un punto en el que no podían hacer frente a las cosas debido al estrés.

Para personas que tienen mucha presión, el doctor Rojas recomienda otras estrategias nutricionales. En concreto, el cardiólogo aconseja “no saltarse el desayuno e intentar cenar pronto, lo antes posible, dos horas antes de irte a la cama y ligero".

Rojas insiste en la importancia de incluir diferentes grupos de alimentos en el menú diario: “Proteína de calidad, carne, pescado, huevos y legumbres, grasas saludables, aceite de oliva, nueces y aguacate, y todas las verduras que quieras por su contenido en fibra y micronutrientes, porque esto sí ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, reduce el cortisol y favorece la pérdida de grasa visceral, la mala, sin añadir más estrés a tu cuerpo”, recomienda el cardiólogo.

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