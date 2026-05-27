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Tres cosas que debes hablar con tu pareja antes de mudaros juntos para evitar discusiones, según una psicóloga

La experta Sonia Barber señala que la convivencia puede generar tensiones, especialmente si no hay una comunicación previa

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La convivencia en pareja puede generar tensiones, especialmente si no hay comunicación previa. (Magnific)
La convivencia en pareja puede generar tensiones, especialmente si no hay comunicación previa. (Magnific)

Mudarse con la pareja suele verse como uno de los grandes pasos dentro de una relación. Después de meses o incluso años compartiendo tiempo, rutinas y planes, llega el momento de convertir una casa en un espacio común. Para muchas personas, esa decisión representa estabilidad, compromiso y la idea de empezar una nueva etapa juntos.

Sin embargo, la convivencia también obliga a enfrentarse a hábitos, costumbres y necesidades que hasta entonces podían pasar desapercibidos. Lo que antes eran pequeños detalles sin importancia empieza a ocupar un lugar central en el día a día: el orden, la limpieza, el tiempo a solas o la relación con las visitas. Y ahí aparecen los primeros roces.

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Las expectativas suelen jugar un papel importante. A menudo se idealiza la experiencia de vivir en pareja y se espera que todo fluya de forma natural. Sin embargo, cuando comienzan las discusiones por asuntos domésticos o diferencias de convivencia, muchas personas sienten frustración o incluso decepción. Para evitar que esos conflictos terminen desgastando la relación, la psicóloga Sonia Barber (@soniabarber.psicologia en TikTok) insiste en la necesidad de hablar de determinados temas antes de compartir casa.

La importancia de la comunicación antes de la convivencia

Uno de los aspectos fundamentales, según explica la experta, tiene que ver con el propio concepto de hogar y con el espacio personal dentro de la vivienda. “¿Qué necesitáis cada uno para que esa sea casa de los dos? Y esto es especialmente importante si os mudáis a la que antes era casa solo de uno”, señala.

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Una mujer en primer plano cruzada de brazos sentada en una silla, mientras al fondo hay un hombro cabizbajo
La psicóloga Sonia Barber explica las cosas que deben hablar las parejas antes de irse a vivir juntos. (Freepik)

La psicóloga recuerda que, cuando una persona llega a una vivienda que ya estaba habitada por su pareja, existe el riesgo de sentirse como una invitada permanente. “Esa persona tiene ya sus normas de dónde va cada cosa, pero es importante que haya espacio para la persona que viene de nuevas”, afirma.

Esa adaptación, añade, no pasa únicamente por cuestiones emocionales, sino también por aspectos prácticos y cotidianos. Desde reorganizar armarios hasta hacer hueco a objetos personales, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en la sensación de pertenencia. “Al final, tú quieres que tu pareja esté a gusto en lo que va a ser su casa. Y si para eso hay que dejarle espacio para el skincare o las pesas, se hace”, explica Barber.

Otro de los grandes focos de conflicto dentro de la convivencia suele ser la limpieza. Diferencias aparentemente menores sobre el orden o las tareas domésticas pueden acabar convirtiéndose en discusiones recurrentes si no se establecen acuerdos claros desde el principio.

Por eso, la psicóloga recomienda hablar de ello antes de instalarse juntos y fijar unas bases comunes. “Estableced desde el principio unas normas y unos estándares de limpieza con los que, por supuesto, los dos os sintáis cómodos, porque esto puede ahorraros muchísimas discusiones en el futuro”, advierte.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Más allá de quién friega o quién saca la basura, la experta considera que estas conversaciones permiten detectar las necesidades y límites de cada uno antes de que aparezca el resentimiento. En muchos casos, las peleas no tienen tanto que ver con la tarea en sí como con la sensación de desigualdad o falta de consideración.

La vida social dentro del hogar es otro de los temas que Barber considera importante abordar. No todas las personas viven igual la presencia constante de amigos o familiares en casa y, si no se habla previamente, pueden surgir tensiones difíciles de gestionar.

“¿Con qué frecuencia os gusta a cada uno recibir visitas? Hay gente para la que tener la casa llena es pura alegría y otros que a lo mejor tienen pues menos batería social”, explica.

La psicóloga sostiene que, a esas alturas de la relación, muchas parejas ya conocen ciertas manías o límites del otro, pero insiste en la importancia de verbalizarlos de manera explícita. “Seguramente a estas alturas ya sepas de qué pie cojea tu pareja, así que es el momento de hablarlo explícitamente para que los dos sintáis que vuestra casa da espacio a la vida social que necesitáis cada uno”, concluye.

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