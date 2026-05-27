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La tensión de la recta final y la emoción del último salvado de ‘Supervivientes’: “No me lo esperaba nada”

La última gala de ‘Supervivientes’ encara toda la emoción acumulada durante más de 80 días de concurso

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Claudia y Gerard en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).
Claudia y Gerard en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

La recta final de Supervivientes está dejando al descubierto las fracturas más profundas entre los concursantes. Después de más de 80 días de convivencia extrema en Honduras, las estrategias comienzan a pesar más que las amistades y cualquier decisión puede alterar por completo el rumbo del concurso. La última gala de Tierra de nadie confirmó precisamente eso: las alianzas saltaron por los aires y Claudia Chacón terminó convirtiéndose en la gran protagonista de la noche tras salvarse de la expulsión en medio de una enorme polémica.

Todo comenzó días atrás, cuando Alvar Seguí y Aratz Lakuntza lograron imponerse en la exigente prueba de la “noria infernal”. Su victoria les permitió conseguir el llamado tridente dorado, un privilegio especial capaz de modificar las nominaciones ya realizadas.

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La organización les ofreció entonces varias opciones: utilizar ese poder para alterar la lista de nominados, compartir una barbacoa con el resto de compañeros o reservar la ventaja para otro momento. Ambos concursantes no dudaron demasiado y apostaron por salvar a uno de ellos de la expulsión.

Finalmente, decidieron sacar a Aratz de la lista. “Esto es más importante, a estas alturas es complicado estar nominado”, justificó Alvar durante la gala. Pero el movimiento no terminaba ahí. La mecánica obligaba también a elegir a un nuevo concursante para ocupar el puesto vacante, y fue entonces cuando llegó el auténtico terremoto en la convivencia.

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Alvar señaló directamente a Claudia Chacón, alguien con quien había reconstruido cierta cercanía tras semanas de tensiones y reconciliaciones en la isla. La reacción de la concursante fue inmediata y explosiva. Entre lágrimas y visiblemente decepcionada, acusó a su compañero de haber jugado con ella desde el principio.

Los concursantes de 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).
Los concursantes de 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

“Eres un falso y ahora voy a contar todo lo que me has dicho, porque has puesto verde a todos”, le espetó delante de todos. Pero Claudia fue todavía más dura en sus reproches: “Eres muy estratega y has querido montar una jugada conmigo. Eres un traicionero y menos mal que se está viendo tu verdadera cara”.

La discusión marcó uno de los momentos más tensos de la edición. La exconcursante de La isla de las tentaciones aseguró además que varias personas ya le habían advertido anteriormente sobre el comportamiento de Alvar, aunque ella había preferido no creerlo. “Cuando vi que me iba salvando vino a mí y yo no lo quise ver”, lamentó.

La situación no sorprendió tanto a algunos compañeros, especialmente a Alba Paul y Darío Linero, que ya habían mostrado dudas sobre la actitud de Alvar en semanas anteriores. Darío, de hecho, recordó que él mismo había sido nominado por Alvar después de haberlo ayudado previamente dentro del concurso.

La tensión continuó creciendo en la playa durante toda la gala. Incluso cuestiones menores, como el reparto de unas gafas de buceo para pescar, acabaron derivando en nuevos enfrentamientos. Darío acusó a Alvar de perjudicar deliberadamente a José Manuel Soto, mientras varios concursantes comenzaban a posicionarse claramente en uno u otro bando.

Claudia y Gerard en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).
Claudia y Gerard en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Una gala del martes con tensión

En medio de ese clima cargado de reproches llegó finalmente la ceremonia de salvación. Los nominados definitivos eran Borja Silva, Claudia Chacón, Darío Linero y José Manuel Soto. Como ya es habitual en el formato, el destino de cada uno se decidió mediante el mecanismo de los barriles.

Primero cayó Borja, que recibió el agua roja y continuó nominado. Poco después le ocurrió lo mismo a Darío. La tensión se concentró entonces entre Claudia y José Manuel Soto, los dos últimos supervivientes que quedaban pendientes de conocer su suerte.

Finalmente, el veredicto del público favoreció a Claudia. Cuando la cuerda de José Manuel fue cortada, la concursante no pudo contener la emoción y rompió a llorar de felicidad. “Me siento muy feliz, hasta cuando me equivoco hay gente que sabe ver en mí lo que hay, no me lo esperaba nada”, aseguró emocionada tras conocer el resultado.

Su salvación deja ahora a Borja Silva, Darío Linero y José Manuel Soto como candidatos definitivos a la próxima expulsión. Pero, más allá de las nominaciones, la gran consecuencia de esta gala parece ser otra: la ruptura total entre Claudia y Alvar.

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