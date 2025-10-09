España

La salud mental preocupa a los españoles más que el cáncer

El bienestar mental se ubica como el principal problema de salud del país para los españoles, por delante del cáncer, la obesidad o el tabaquismo

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Una persona se siente triste.
Una persona se siente triste. (Canva)

La salud mental se ha convertido en la principal preocupación sanitaria de la población española, según el Monitor Global de la Salud Mental de Ipsos. Los problemas psicológicos y el bienestar emocional se sitúan como el principal problema de salud para seis de cada diez españoles, consolidando una tendencia creciente desde el 2021.

Los españoles sitúan la salud mental por encima del cáncer, que preocupa al 51% de la población. Así, el 62% de la ciudadanía identifica la salud mental como principal problema sanitario, casi 20 puntos más que la media global de los 30 países analizados en el estudio. Les siguen el estrés (36%), la obesidad (29%) y el tabaquismo (19%).

Según los autores del informe, la pandemia fue el punto de inflexión en esta clasificación, pues “actuó como un acelerador en la percepción y conciencia ciudadana sobre el bienestar mental, pasando de ser un problema de salud que preocupaba a un 23% en 2018 a un 62% en 2025″. De hecho, un 61% de las personas en España reconocen haberse sentido tan estresadas que su vida diaria se vio afectada de manera significativa una o varias veces en el último año y un 47% asegura haber llegado a un punto en el que no podían hacer frente a las cosas debido al estrés, mientras que un 37% sufrió episodios de depresión prolongada. Pese a ello, un 43% declara no haber hecho nada para abordar su malestar.

Mujeres y jóvenes, más centrados en la salud mental

La apreciación es diferente entre generaciones. Son los más jóvenes los que muestran mayor inquietud por la salud mental, en concreto un 67% de los millenial y un 63% de los ‘Z’. Para ellos, el cáncer se ubica en segunda y cuarta posición, respectivamente, destacando el estrés (41 y 35%) y el tabaquismo (18 y 32%) como grandes problemas de salud. Mientras, la generación del Baby Boom pone el cáncer por delante (63%), seguido de la salud mental (57%), la obesidad (34%) y el estrés (24%).

La estrecha relación entre vivienda y salud mental: un estudio revela que el 40% de la población ha sufrido ansiedad y un 23% depresión.

La preocupación por la salud mental también es mayor entre las mujeres (67%), que entre los hombres (56%). Ellos se centran en mayor medida en problemas como el tabaquismo (23%) y la obesidad (33%), mientras que ellas muestran más inquietud ante el cáncer (56%) y el estrés (43%).

Las diferencias estadísticas parecen relacionadas con la experiencia personal: las mujeres sufrieron en mayor medida problemas de estrés en su vida diaria (37%), al igual que los jóvenes (un 40% entre los Millennial y un 36% entre los Z). La Generación Z destaca con los indicadores más elevados: son quienes más se han visto obligados a faltar al trabajo debido al estrés (17%) y también quienes más han considerado la autolesión o el suicidio (12%).

El sistema sanitario no da importancia a la salud mental

Sesión en un psicólogo. (Canva)
Sesión en un psicólogo. (Canva)

Pese a la gran importancia que otorgan los españoles al bienestar emocional, el 48% de la población opina que los servicios sanitarios lo sigue tratando como un asunto periférico. El informe revela que ocho de cada diez personas en España valoran la salud física y la mental como igual de importantes para ellas, siete puntos más que el año anterior, mientras que cerca de la mitad de la ciudadanía piensa que el sistema sanitario prioriza la salud física.

Esta percepción es especialmente acusada entre las mujeres (53%), con 10 puntos porcentuales de diferencia frente a los hombres. La generación Z se muestra optimista, pues entiende que la atención a la salud mental tiene ahora más espacio en la agenda sanitaria (14%), mientras que los Baby Boomers consideran que reciben un trato equilibrado (44%).

Temas Relacionados

Salud MentalEstrésDepresiónSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Belén Esteban estalla contra Toñi Moreno por su entrevista a Jesulín: “Esa pregunta fue impertinente”

La ‘pelea’ entre la colaboradora y la presentadora sigue viva, sobre todo tras la última respuesta de Esteban

Belén Esteban estalla contra Toñi

Hito en uso de órganos de animales modificados para trasplantes en humanos: un paciente con cáncer que recibió un hígado de cerdo prolongó cinco meses su vida

El tejido extraído del animal funcionó correctamente durante los primeros 31 días tras la cirugía, pero luego tuvo que ser retirado por el desarrollo de complicaciones

Hito en uso de órganos

Portugal pide a los activistas de la Flotilla a Gaza que devuelvan el dinero que ha costado repatriarlos

España decidió asumir los gastos para traerlos de vuelta desde Israel

Portugal pide a los activistas

Fernando, español viviendo en Suiza: “Aquí gano más de 107.362 euros anuales. El IVA es de tan solo el 8,1% y la retención salarial es mucho menor”

Fernando es un joven que decidió marcharse de España en busca de mejores oportunidades laborales

Fernando, español viviendo en Suiza:

“Ningún sindicato en Suecia deja que un trabajador gane menos de 2.150 euros al mes”: un economista lo explica

Aunque en el país europeo no existe un salario mínimo oficial, los convenios colectivos y la presión sindical aseguran los ingresos elevados y los derechos laborales para la mayoría de los empleados

“Ningún sindicato en Suecia deja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francisco Rius, inspector jefe de

Francisco Rius, inspector jefe de la policía, sobre los menores de 14 años: “Hagan lo que hagan, no van a cometer un delito”

Así será el desfile del 12 de Octubre: horario y recorrido, la posibilidad de lluvia o los 3800 militares

Una mujer intenta mantener la pensión compensatoria que le pagaba su exmarido, pero la Justicia lo rechaza porque tiene una nueva relación

La nueva confesión de Paco Correa apunta a Suiza y al testaferro de Juan Carlos I: “Había personas de máxima relevancia de España”

Las mamografías preventivas en Madrid: Ayuso ‘desprivatizó’ las pruebas, pero las que hacen los hospitales públicos gestionados por Quirón han subido un 15%

ECONOMÍA

“Ningún sindicato en Suecia deja

“Ningún sindicato en Suecia deja que un trabajador gane menos de 2.150 euros al mes”: un economista lo explica

Precio de la luz cada hora: tarifas vuelven a subir este 8 de octubre

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 9 de octubre

Qué significa la advertencia de Red Eléctrica y qué similitud tiene con el apagón: “El sistema es vulnerable y existe riesgo”

Antonio Martínez, abogado: “Dejar en herencia un piso a todos los hijos es un problema que puede degenerar en el heredero okupa”

DEPORTES

Cristiano Ronaldo se convierte en

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”

Una campeona de heptatlón denuncia a su exentrenador por abuso sexual: “Me pidió que me quitara el sujetador”

La liga U de baloncesto: La nueva apuesta española por el talento joven y la formación integral