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Si cometes este error tendrás que devolver todo el dinero que has cobrado del paro: un abogado explica qué hacer en estos casos

Las inspecciones laborales detectan acuerdos irregulares entre empresas y empleados, con sanciones para ambas partes

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Dinero en efectivo (Pexels).
Un abogado explica qué hacer en estos casos en los que habría que devolver todo lo cobrado en el subsidio de desempleo (Pexels)

En España, el acceso a las prestaciones por desempleo y el correcto cumplimiento de la normativa laboral se han convertido en un tema de creciente interés tanto para trabajadores como para empresas. “Arreglar los papeles del paro” es una práctica fraudulenta que consiste en simular un despido o pactar una baja laboral de manera irregular para que el trabajador pueda cobrar el subsidio de desempleo, aunque en realidad no le corresponda según la ley.

El marco legal está diseñado para proteger los derechos de ambas partes y garantizar que la prestación del paro sea concedida solo bajo las condiciones estipuladas en la ley. Sin embargo, la presión económica y la incertidumbre laboral llevan a que algunos opten por buscar vías irregulares para acceder a este subsidio, lo que genera consecuencias de gran alcance.

Muchos empleados y compañías en España enfrentan consecuencias inesperadas por intentar “arreglar los papeles del paro”, una práctica que según el abogado Sebastián Ramírez expone a ambas partes a sanciones legales y devoluciones económicas. “Tendrás que devolver todo el paro que has cobrado”, advierte en su TikTok Ramírez (@leyesconsebas), quien observa un aumento de consultas sobre este tipo de acuerdos al margen de la normativa laboral.

Esta tendencia se agrava en contextos económicos inestables, donde la necesidad de asegurar ingresos impulsa a algunos trabajadores a buscar salidas alternativas, incluso a costa de infringir la legislación. A menudo, tanto empleados como empresas actúan bajo la creencia de que el acuerdo es inocuo o que el riesgo de ser detectados es bajo, aunque la realidad muestra lo contrario.

Solo dos opciones legales

El fenómeno preocupa también a Inspección de Trabajo, que, en palabras de Ramírez, “tiene este problema en la mira y lo está analizando en muchas empresas”. Los trabajadores suelen acercarse a despachos legales expresando su deseo de no tener problemas con la empresa y solicitan ayuda para “arreglar los papeles del paro”.

El abogado aclara que, conforme a la ley, solo existen dos formas legales de terminar la relación laboral: “O te marchas voluntariamente o te despiden, y en ese caso sí tendrías derecho a paro”, subraya Ramírez. El desconocimiento sobre los procedimientos legales y la complejidad de la normativa pueden llevar a errores de cálculo, tanto por parte de empleados como de empresarios.

“Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”. (Canva)
“O te marchas voluntariamente o te despiden, y en ese caso sí tendrías derecho a paro”, subraya Sebastián Ramírez (Canva)

En ocasiones se producen acuerdos verbales que luego resultan difíciles de demostrar y que, al ser descubiertos, desencadenan investigaciones más exhaustivas por parte de las autoridades. El aumento de controles y la digitalización de los registros laborales han facilitado la detección de estas prácticas, incrementando el riesgo de sanción.

Más controles y sanciones

Sin embargo, la realidad muestra que acuerdos encubiertos entre empleados y empresas continúan dándose, y cuando sobreviene una inspección, los afectados no solo deben devolver las cantidades percibidas —“todo el subsidio que ya ha cobrado”— sino que también se exponen, junto a la empresa, a repercusiones legales.

Para Ramírez, esta clase de arreglos “no está bien visto ante la ley”, y la vigilancia oficial se intensifica en sectores donde la infracción se ha vuelto frecuente. Actualmente, el endurecimiento de las políticas de control y el avance en la colaboración entre organismos públicos buscan frenar este tipo de fraudes.

Los parados que no informen a Trabajo de viajes al extranjero perderán su prestación por desempleo.

La Inspección de Trabajo ha intensificado la revisión de expedientes y la imposición de sanciones económicas, en un intento de disuadir la proliferación de acuerdos fraudulentos. Las autoridades también subrayan la importancia de la transparencia en las relaciones laborales y la necesidad de asesoramiento profesional para evitar errores que puedan derivar en sanciones graves tanto para trabajadores como para empresas.

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