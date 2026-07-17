La princesa Leonor y la infanta Sofía, de estreno en su aparición sorpresa: de la blusa de 420 euros de la heredera al traje rosa a conjunto de su hermana

La princesa Leonor y la infanta Sofía acompañan a los reyes en su audiencia (Europa Press)

La princesa Leonor y la infanta Sofía han reaparecido por sorpresa este viernes en el Palacio de la Zarzuela con estilismos coordinados en rosa, una imagen que enlaza la semana de actos de los Premios Princesa de Girona con su próxima presencia en Nueva York junto a los reyes para la final del Mundial de fútbol. Desde que terminaron el curso escolar, ambas han tenido una gran presencia en la agenda de la familia real.

La heredera ha estrenado una blusa rosa de 420 euros de Carolina Herrera y la infanta ha optado por un traje rosa empolvado de Mango. Ambas han completado el conjunto con calzado en tonos neutros en una audiencia del Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido.

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La aparición de las hijas de los reyes no estaba prevista en esa segunda audiencia de la mañana, después de que Felipe VI y la reina Letizia hubieran retomado su agenda oficial con una reunión previa con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI. La presencia de Leonor y Sofía se ha producido tras varios días de actividad pública continuada en Cataluña, desde donde vieron la semifinal del Mundial 2026, con motivo de los Premios Princesa de Girona.

La princesa Leonor y la infanta Sofía acompañan a los reyes en su audiencia (Europa Press)

El ‘look’ rosa de la princesa Leonor

La reina Letizia ha acudido a sus dos reuniones con un vestido camisero de lino de la firma Byan, de estampado y tonos oscuros, en contraste con la gama más veraniega elegida por sus hijas. La princesa Leonor ha estrenado una camisa de tafeta rosa de CH Carolina Herrera, un diseño de acabado satinado y estructura marcada, con silueta entallada y fajín en el mismo tejido. La prenda incorpora cuello camisero y botonera oculta con los botones forrados.

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El detalle que ha definido el conjunto ha sido la forma de llevar la lazada. En la tienda online de la firma, la blusa se presenta con un gran lazo delantero, pero la princesa ha preferido desplazarlo a la espalda y reducir su tamaño, con una imagen más contenida. La heredera ha combinado esa pieza con vaqueros blancos de corte recto y alpargatas de cuña baja en un tono similar al pantalón. También ha añadido un collar de cadena fina.

La princesa Leonor y la infanta Sofía acompañan a los reyes en su audiencia (Europa Press)

La infanta Sofía, a conjunto de Leonor

La infanta Sofía, por su parte, ha mantenido una línea que ya se ha convertido en una constante de su vestuario público: los conjuntos con pantalón. En esta ocasión ha elegido un traje rosa empolvado de Mango formado por una americana de corte relajado y un pantalón de pernera ancha, junto a un top blanco de escote redondo. De esta manera, iba perfectamente a conjunto con su hermana tras sus repetidas apariciones de blanco en el último mes.

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El calzado ha vuelto a marcar una diferencia en su estilo. La infanta, que no suele recurrir a tacones, ha recuperado unos mules planos color arena de la firma española LMDI Collection. Se trata del modelo Rodiles, un diseño destalonado confeccionado en piel de cabra y rematado con hebilla dorada. La infanta Sofía ya los había llevado en su confirmación, celebrada hace tres años.

La princesa Leonor y la infanta Sofía acompañan a los reyes en su audiencia (Europa Press)

La audiencia en Zarzuela ha reunido a miembros del Patronato, patrocinadores, alumnos que han obtenido plaza para 2026 y estudiantes que regresan a España tras completar sus dos años de bachillerato internacional, acompañados por sus familias. La presencia de las hermanas encaja con el vínculo directo que ambas mantienen con la institución. Las dos estudiaron primero en el Colegio Santa María de los Rosales y después cursaron su formación en el UWC Atlantic College de Gales, integrado en la red de Colegios del Mundo Unido.

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La reaparición conjunta llega también después de difundirse una imagen inédita del reencuentro entre las hermanas en Gijón con motivo del final de los tres años de formación militar de la princesa Leonor, durante la escala asturiana del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Además, su próximo compromiso conjunto ya tiene fecha inmediata. Los reyes viajarán este fin de semana a Nueva York para asistir a la final del Mundial 2026, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.