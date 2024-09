Cómo solicitar la prestación por desempleo (Europa Press)

Cuando una persona se queda sin empleo en España, puede acceder a una serie de ayudas económicas conocidas como prestaciones por desempleo, que son gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Solicitar esta prestación puede parecer un trámite complejo, pero con la información adecuada y los pasos claros, es un proceso sencillo que se puede realizar tanto de manera presencial como online. En este artículo te explicamos todos los pasos esenciales para solicitar la prestación por desempleo.

Requisitos para solicitar la prestación por desempleo

Antes de iniciar el proceso, es fundamental que el solicitante cumpla una serie de requisitos básicos:

Estar en situación legal de desempleo , es decir, haber perdido el empleo de manera involuntaria, ya sea por despido, finalización de contrato o reducción de jornada.

Haber cotizado al menos 360 días durante los últimos seis años , requisito indispensable para poder acceder a la prestación contributiva. Si no se cumple este tiempo, se podrá optar por un subsidio por desempleo, aunque sus condiciones son diferentes. , requisito indispensable para poder acceder a la prestación contributiva. Si no se cumple este tiempo, se podrá optar por un subsidio por desempleo, aunque sus condiciones son diferentes.

Inscribirse como demandante de empleo en los servicios de empleo de la comunidad autónoma correspondiente o, en el caso de Ceuta y Melilla, en las oficinas del SEPE.

Cómo solicitar la prestación por desempleo: dos vías posibles

El SEPE ofrece dos maneras de realizar la solicitud de la prestación por desempleo: de forma presencial o online a través de la sede electrónica del SEPE. Ambas opciones requieren cumplir con ciertos procedimientos previos que detallamos a continuación.

1. Solicitud presencial en las oficinas del SEPE

Para realizar la solicitud de forma presencial, es necesario acudir a una oficina del SEPE que corresponda al domicilio del solicitante. Sin embargo, para poder ser atendido, es obligatorio solicitar cita previa. Esto se puede hacer llamando por teléfono al SEPE o a través de su página web. Una vez en la oficina, el solicitante deberá presentar toda la documentación necesaria, como su DNI, el certificado de empresa que acredite la finalización de la relación laboral, y los formularios específicos que le indiquen. También es importante estar inscrito como demandante de empleo antes de la cita, ya que este paso es obligatorio para la solicitud de cualquier prestación por desempleo.

2. Solicitud online a través de la sede electrónica del SEPE

La opción más rápida y sencilla, que evita desplazamientos y tiempos de espera, es realizar la solicitud de la prestación de forma telemática a través de la sede electrónica del SEPE. Para poder hacer esto, es necesario contar con un certificado digital, DNI electrónico o estar registrado en el sistema Cl@ve (una plataforma de identificación digital para acceder a los servicios públicos). El registro en Cl@ve se puede realizar de dos formas: de manera presencial en una oficina de la administración o de forma telemática con un certificado electrónico previamente reconocido. Este sistema permite gestionar el trámite de forma completamente segura, simplificando la presentación de los documentos.

Para acceder a la sede electrónica del SEPE y realizar la solicitud online, sigue estos pasos:

Accede a la sede electrónica del SEPE .

Inicia sesión utilizando tu certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve.

Rellena el formulario de solicitud de prestación por desempleo , que incluye tus datos personales y la información relacionada con tu situación laboral.

Adjunta la documentación requerida (certificado de empresa, DNI, etc.). El sistema te proporcionará un resguardo que confirmará la recepción de los documentos.

Firma digitalmente la solicitud y envíala.

Al finalizar el proceso, tu solicitud quedará registrada telemáticamente y tendrá la misma validez que si la hubieras presentado de forma presencial.

Documentación necesaria para solicitar la prestación por desempleo

Tanto si decides solicitar la prestación de forma presencial como online, la documentación necesaria suele ser la misma. Los documentos más comunes que necesitarás son:

Documento de identidad : DNI o NIE en vigor.

Certificado de empresa : Documento que acredita la finalización del contrato de trabajo y que debe ser proporcionado por la empresa.

Formulario de solicitud de prestación : Este formulario varía en función de si se solicita la prestación contributiva, un subsidio por desempleo o cualquier otra ayuda.

Número de cuenta bancaria: Donde deseas que se ingrese la prestación.

El SEPE dispone de varios formularios en función del tipo de ayuda o prestación que necesites solicitar. Algunos de los más relevantes son:

Solicitud de prestación contributiva : Para trabajadores que han cotizado 360 días o más.

Solicitud de subsidio por desempleo : Para quienes no cumplen con el mínimo de cotización.

Solicitud de renta activa de inserción (RAI) : Para colectivos con dificultades especiales para reincorporarse al mercado laboral.

Solicitud de pago único: Para personas que desean recibir toda su prestación de una vez para emprender un negocio.

Todos estos formularios están disponibles tanto en formato físico como online.

Es importante recordar que, una vez que pierdas tu empleo, tienes un plazo de 15 días hábiles para solicitar la prestación por desempleo. Los sábados, domingos y festivos no cuentan dentro de este plazo, así que asegúrate de no dejar pasar más tiempo para no perder tu derecho a la prestación.