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Froilán cumple 28 años más discreto que nunca: de la estrecha relación con su abuelo Juan Carlos I a sus nuevos proyectos en Abu Dabi

El nieto mayor del rey emérito ha encontrado cierta tranquilidad lejos de las anécdotas que marcaron su adolescencia en Madrid

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Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón cumple 28 años en Abu Dabi. (Europa Press)
Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón cumple 28 años en Abu Dabi. (Europa Press)

A sus 28 años recién cumplidos, Felipe Juan Froilán de Marichalar atraviesa una etapa de estabilidad inesperada para quienes siguieron de cerca su adolescencia. Las travesuras y gestos espontáneos que lo convirtieron en protagonista de los actos oficiales de la familia real han dado paso a una vida mucho más reservada. Ahora, el nieto mayor de los reyes Juan Carlos y Sofía reside en Emiratos Árabes Unidos, donde ha encontrado una rutina alejada del foco mediático y el bullicio de Madrid.

En el recuerdo colectivo quedan las imágenes entrañables de Froilán junto a su hermana, Victoria Federica, y su prima, la princesa Leonor, durante los veranos familiares en Mallorca o en los tradicionales posados en Marivent. Ese niño que siempre parecía estar en el centro de la escena, con una naturalidad que desafiaba el protocolo, ha optado por un perfil mucho más discreto, lejos de los titulares que solían acompañar cada uno de sus pasos en España.

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El cambio no ha sido repentino. La transformación comenzó a gestarse en los últimos años, cuando decidió instalarse en Abu Dabi, la ciudad donde también reside su abuelo, el rey Juan Carlos I. Allí, Froilán ha construido una nueva cotidianidad, marcada por la serenidad y el trabajo, pero también por la complicidad con el antiguo monarca, con quien comparte desde aficiones hasta largas conversaciones. Este giro vital le ha permitido, por primera vez, disfrutar de cierta normalidad y desarrollar un proyecto profesional sin la presión constante de los medios españoles.

La convivencia con su abuelo en Abu Dabi

La decisión de mudarse a Abu Dabi en 2023 abrió una nueva etapa en la vida de Froilán. Cerca de su abuelo, la relación entre ambos ganó una profundidad que no fue posible durante los años de máxima exposición pública en España. Ahora, abuelo y nieto pasan tiempo juntos no solo como familiares, sino como compañeros cotidianos, compartiendo tardes frente al televisor, escapadas a los toros y conversaciones alejadas del protocolo.

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Espectáculo de drones en Abu Dabi con motivo del 87º cumpleaños del rey Juan Carlos. (EFE/RRSS)

El rey Juan Carlos I, según ha relatado en sus memorias, se siente especialmente orgulloso de la presencia de su nieto mayor en Emiratos. La convivencia en Abu Dabi ha reforzado una complicidad que se remonta a la infancia de Froilán, cuando ambos compartían veranos en Mallorca o jornadas de esquí en Baqueira Beret. A lo largo de los últimos tres años, el joven ha sido el acompañante habitual del monarca en numerosos actos familiares y celebraciones, tanto en Emiratos como en las visitas a España.

Este vínculo generacional, marcado por gustos comunes y una visión similar de la vida, ha aportado a Froilán una estabilidad emocional poco frecuente en los miembros más jóvenes de la Casa Real. La lealtad y la espontaneidad, cualidades que Juan Carlos I siempre valoró en él, se han fortalecido en este periodo de convivencia, permitiendo que el nieto más mediático de la familia encuentre su lugar fuera del ruido.

La nueva vida de Froilán

Instalado en Abu Dabi, Froilán ha iniciado un camino profesional vinculado a sectores tecnológicos, energéticos y logísticos. Su trabajo en una empresa local le ofrece la posibilidad de desarrollarse sin el escrutinio que marcó su etapa en Madrid. La rutina laboral, sumada a la distancia geográfica, ha sustituido las noches que alimentaban la prensa del corazón. Ahora, practica deporte con regularidad, mantiene una vida social más reservada y ha reducido notablemente sus apariciones públicas.

La relación de Victoria Federica y Froilán en su nueva vida. (Europa Press)
La relación de Victoria Federica y Froilán en su nueva vida. (Europa Press)

Aunque Emiratos es su residencia principal, Froilán no ha perdido el contacto con España. Viaja con frecuencia para participar en celebraciones familiares y mantener el vínculo cercano con su madre, la infanta Elena, y su hermana Victoria Federica. La unión con su círculo más íntimo permanece intacta, y cada regreso a Madrid se convierte en una oportunidad para disfrutar de los suyos sin sobresaltos ni escándalos.

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