Calcula tu paro: cuánto se cobra realmente en 2026 si se tienen en cuenta las cifras en neto, los recortes y los límites

Jóvenes en paro entran en una oficina de empleo en Madrid (Alberto Ortega / Europa Press)

La prestación por desempleo en 2026 sigue una regla básica que muchos trabajadores desconocen en detalle: no se cobra siempre lo mismo. Durante los primeros seis meses, el paro equivale al 70% de la base reguladora, pero a partir del séptimo mes baja al 60%, lo que supone una reducción importante de ingresos.

La base reguladora es la clave para entender cuánto se cobra realmente. Se calcula a partir del promedio de las bases de cotización de los últimos 180 días trabajados. Sobre esa cantidad se aplican los porcentajes correspondientes, determinando así la cuantía bruta de la prestación.

Sin embargo, esta cifra no es libre: existen límites máximos y mínimos que condicionan lo que finalmente recibe cada beneficiario, independientemente de lo que haya cotizado, señalan los expertos de BBVA.

Fuente: BBVA

Topes máximos: el techo del paro en 2026

En 2026, la prestación por desempleo tiene un límite máximo que depende de si el trabajador tiene hijos a cargo. Estos topes están vinculados al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado este año en 600 euros mensuales.

Así, una persona sin hijos no podrá cobrar más de 1.225 euros al mes. Si tiene un hijo a cargo, el máximo asciende a 1.400 euros, mientras que con dos o más hijos el límite alcanza los 1.575 euros mensuales.

Esto significa que, aunque un trabajador tenga una base reguladora elevada, nunca podrá superar estas cantidades. Es un factor clave que reduce la prestación en salarios medios y altos.

Cuantías mínimas

En el lado opuesto, también existen cantidades mínimas garantizadas. En 2026, una persona sin hijos cobrará al menos 560 euros mensuales, mientras que quienes tengan hijos a cargo percibirán un mínimo de 749 euros.

Estos mínimos buscan proteger a los trabajadores con bases de cotización más bajas, garantizando un ingreso básico durante la situación de desempleo. Aun así, en un contexto de inflación y encarecimiento del coste de vida, estas cuantías siguen siendo ajustadas para muchos hogares.

Fuente: BBVA

¿Cuánto se cobra realmente en neto?

La cifra que recibe el trabajador no es la bruta, sino la neta, y aquí entran en juego varios descuentos. Por un lado, se aplica una cotización a la Seguridad Social del 4,7% sobre la base reguladora.

Por otro, también puede aplicarse retención de IRPF, ya que la prestación por desempleo se considera rendimiento del trabajo. Esto reduce aún más el dinero final que llega al bolsillo.

No obstante, desde 2026 se ha eliminado la obligación general de presentar la declaración de la renta para todos los perceptores del paro, aunque sí deberán hacerlo quienes superen determinados ingresos.

Los parados que no informen a Trabajo de viajes al extranjero perderán su prestación por desempleo.

Duración de la prestación

Otro aspecto clave es la duración de la prestación. Esta depende del tiempo cotizado previamente y puede alcanzar un máximo de 720 días, es decir, dos años.

Por ejemplo, con 360 días cotizados se tiene derecho a 120 días de prestación, mientras que para cobrar el máximo es necesario haber cotizado al menos 2.160 días. Este sistema escalonado determina tanto el tiempo como la cuantía total que percibirá el trabajador durante su situación de desempleo, señalan fuentes de BBVA.

Cuando se agota la prestación contributiva, entra en juego el subsidio por desempleo. En 2026, este asciende a 570 euros mensuales durante los primeros seis meses.

Fuente: BBVA

Además, desde 2025 es posible compatibilizar el cobro del paro con un empleo durante un máximo de 180 días, a través del denominado complemento de apoyo al empleo. Eso sí, para acogerse a esta opción, el salario no puede superar el 225% del IPREM, lo que equivale a unos 1.350 euros mensuales.

Estas cifras revelan que el paro en 2026 mantiene su estructura tradicional, pero con importantes matices que afectan directamente a lo que cobran los trabajadores.

Entre porcentajes decrecientes, topes y deducciones, la cantidad final puede ser muy distinta de la esperada, lo que hace imprescindible conocer bien las reglas antes de calcular la prestación.