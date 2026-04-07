Caracoles con jamón y chorizo, la receta estrella para dar la bienvenida a la primavera

Caracoles con jamón y chorizo

Con la llegada de la primavera, se pone inicio a uno de los platos estrella de esta temporada: los caracoles. Este plato ocupa un lugar especial en muchas regiones españolas y su consumo se asocia a reuniones familiares, terrazas y sabores intensos que echan raíces. Es un época perfecta para disfrutar de alimentos reconfortantes llenos de carácter, pero con ingredientes sencillos.

Los caracoles con jamón y chorizo es una receta ideal para crear un guiso sabroso y aromático. La combinación de todos los productos aportan una base muy rica que convierte este plato en una opción perfecta tanto para quienes aman los caracoles como para quienes quieren descubrirlos y comerlos por primera vez.

Receta de caracoles con jamón y chorizo

El plato de caracoles con jamón y chorizo consiste en caracoles limpios y cocidos que se guisan en una salsa con sofrito de hortalizas, jamón curado y chorizo, pimentón y un toque de picante. La técnica principal es el estofado lento, que permite que los sabores se integren perfectamente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas 30 minutos

Preparación: 1 hora 30 minutos (limpieza y cocción previa de caracoles)

Cocción final: 1 hora

Ingredientes

2 kg de caracoles

2 pimientos verdes

1 cebolla grande

400 g de tomate maduro

2 dientes de ajo

2 cucharadas de pimentón (dulce y/o picante)

150 g de chorizo (mejor si es picante)

150 g de jamón serrano en tacos

3 cucharadas de harina

Sal al gusto

Aceite de oliva virgen extra

1 hoja de laurel (opcional)

1 vaso de vino blanco seco (opcional)

2 guindillas secas (opcional, si se desea más picante)

Agua suficiente

Cómo hacer caracoles con jamón y chorizo, paso a paso

Limpieza de caracoles: Deja los caracoles en ayuno durante 24 horas. Lávalos varias veces en agua fría con sal, frotando para eliminar la baba.

Cocción previa: Pon los caracoles en una olla con agua fría, lleva a ebullición y desecha el agua tras el primer hervor. Repite el proceso una vez más para asegurar que están bien limpios.

Prepara el sofrito: En una sartén grande con aceite, sofríe los pimientos y la cebolla picados. Cuando estén blandos, añade los tomates pelados y cortados en dados y los dientes de ajo picados.

Incorpora el jamón y el chorizo: Añade los tacos de jamón y el chorizo cortado en rodajas. Sofríe 3-4 minutos hasta que suelten su grasa y aroma.

Espesa la salsa: Agrega la harina y el pimentón (remueve bien para que no se queme el pimentón). Incorpora también la guindilla y el laurel si usas.

Monta el guiso: Pasa el sofrito a una cazuela, añade los caracoles y mezcla bien. Cubre con agua (o mitad agua, mitad vino blanco).

Cuece a fuego lento: Cocina a fuego bajo unos 45-60 minutos, removiendo de vez en cuando para que no se agarre. Vigila el punto de sal y picante al final.

Consejo: Si la salsa queda muy líquida, sube el fuego sin tapa para que reduzca. Sirve caliente en cazuela de barro.

Consejo técnico: Es clave limpiar bien los caracoles y cocerlos en agua limpia antes de guisarlos para evitar sabores indeseados. El pimentón debe echarse con el fuego bajo para no amargar la salsa. Añadir el chorizo y jamón al principio da más sabor al conjunto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 350-400 kcal

Proteínas: 25 g

Grasas: 20 g

Hidratos de carbono: 18 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se mantiene en la nevera hasta 3 días en recipiente hermético. El guiso suele estar más sabroso al día siguiente. Se puede congelar hasta 1 mes, aunque la textura del caracol puede cambiar ligeramente.