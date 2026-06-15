Ilia Topuria se pronuncia tras su derrota en el UFC Freedom 250: “Volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso”

Ilia Topuria, luchador de UFC, muestra un rostro ensangrentado y visiblemente afectado tras un potente impacto durante su combate en la jaula, destacando la brutalidad del deporte.

La primera derrota de la carrera profesional de Ilia Topuria ha dejado una imagen inédita en las artes marciales mixtas. El luchador hispano-georgiano, que hasta ahora mantenía un impecable récord de victorias, ha querido dirigirse a sus seguidores tras caer ante Justin Gaethje en el UFC Freedom 250, evento celebrado en Washington y que terminó con el campeón abandonando el recinto en ambulancia para ser trasladado a un hospital.

Horas después del combate y ya recuperándose de las lesiones sufridas durante la pelea, Topuria ha utilizado sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de deportividad, autocrítica y determinación. Lejos de buscar excusas, ha reconocido la superioridad de su rival en una noche especialmente complicada para él.

PUBLICIDAD

“Justin, felicidades. Dijiste que dejarías tu huella en mi rostro y lo cumpliste”, ha escrito el peleador en una publicación de Instagram que rápidamente ha acumulado miles de reacciones. El campeón destronado ha explicado además las dificultades físicas que experimentó durante el combate: “Tomaste la vista de mi ojo derecho en la primera ronda, y al final del segundo, también de mi izquierdo”.

Ilia Topuria se muestra con el rostro y torso ensangrentados tras un intenso combate de UFC, evidenciando la dureza del enfrentamiento en el octágono.

A pesar de la dureza del resultado, Topuria ha insistido en que llegó a la cita en las mejores condiciones posibles. Según relata, realizó una preparación exhaustiva y afrontó el combate convencido de que estaba listo para defender con éxito el cinturón del peso ligero: “Tuve uno de los mejores campamentos de entrenamiento de mi carrera. Llegué preparado, concentrado y listo para competir. Simplemente, esta vez la noche fue para él”.

PUBLICIDAD

Las palabras de Topuria también reflejan una mezcla de decepción y aceptación ante un deporte en el que el éxito y el fracaso conviven constantemente. “La gloria y el dolor siempre caminan juntos”, ha resumido en su reflexión, dejando claro que asume el resultado sin cuestionar el desenlace. Sin embargo, también le lanza un mensaje claro: “Me curaré. Voy a descansar. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y confía en mí... Esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha”.

Ilia Topuria pelea contra Justin Gaethje durante UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca. Crédito obligatorio: (Amber Searls-Imagn Images)

Una lesión importante, pero sin cirugía

Aunque todavía no se ha emitido un parte médico definitivo, diversas informaciones apuntan a que Topuria sufrió una fractura orbital como consecuencia de los golpes recibidos durante el combate. La lesión afectó a la zona que rodea el ojo y fue precisamente la pérdida de visión la que llevó a su equipo a solicitar la intervención médica.

PUBLICIDAD

Su hermano y entrenador, Aleksandre Topuria, desempeñó un papel fundamental durante la pelea. Al comprobar que el campeón apenas podía ver, pidió asistencia médica y acabó aceptando la detención del combate para evitar daños mayores.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

Fuentes cercanas al deportista señalan que, pese a la gravedad inicial de la lesión, no será necesario someterse a una operación quirúrgica. El tratamiento previsto pasa por reposo y recuperación progresiva, una noticia que ha tranquilizado a sus seguidores.

PUBLICIDAD

La derrota supone un golpe importante para una trayectoria que había sido meteórica. Desde su irrupción en la élite de la UFC, Topuria se había convertido en una de las grandes figuras de las MMA gracias a una racha de victorias que le permitió conquistar el título mundial y consolidarse como uno de los luchadores más mediáticos del momento.