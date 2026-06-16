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El golazo de Mbappé en la victoria de Francia ante Senegal, en vídeo: Olise, Barcola y Mbaye marcan la diferencia en su debut en el Mundial 2026

Los galos se hacen con los tres puntos en su primer partido tras vencer por 3-1 al conjunto africano

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Mundial 2026 - Francia 3 - Senegal 1 - ES

Francia ha derrotado a Senegal por 3-1 en un partido que Mbappé ha resuelto en la segunda parte y que le ha permitido alcanzar los 14 goles en los Mundiales, una cifra que le sitúa a la altura de Gerd Müller y solo por detrás de Miroslav Klose y Ronaldo Nazário.

El conjunto francés ha desatascado el encuentro a partir del minuto 65, cuando Kylian Mbappé ha marcado tras un pase de Michael Olise. Bradley Barcola ha ampliado la ventaja en el 82, Ibrahim Mbaye ha recortado distancias ya en el descuento y el delantero del Real Madrid ha cerrado el 3-1 con su segundo tanto de la noche.

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El resultado ha castigado a una Senegal competitiva, con tramos de superioridad en la primera mitad y varias llegadas claras antes y después del descanso. Francia, espesa en la circulación y sin ideas en el centro del campo durante muchos minutos, solo ha encontrado continuidad cuando el partido se ha abierto.

Senegal domina la primera mitad

Didier Deschamps ha salido de inicio con un tridente formado por Olise, Dembélé y Doué junto a Mbappé. La apuesta ofensiva no ha intimidado de entrada a la selección senegalesa, que ha protegido bien los espacios y ha obligado al delantero francés a encadenar desmarques sin recibir balones en ventaja.

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La primera advertencia seria ha sido africana. En el minuto siete, Ismaila Sarr ha estado cerca de plantarse solo ante Mike Maignan, pero Dayot Upamecano ha corregido a tiempo. Francia ha dominado la posesión con Adrien Rabiot intentando conectar con Mbappé y Aurélien Tchouaméni incrustándose entre los centrales para facilitar la salida de balón. El plan no ha generado profundidad porque Senegal ha cerrado líneas y ha sostenido su bloque sin apenas fisuras.

El disparo al palo de Jackson en la primera mitad ante Francia (REUTERS/Dylan Martinez)
El disparo al palo de Jackson en la primera mitad ante Francia (REUTERS/Dylan Martinez)

En el 23, Édouard Mendy ha estado cerca del error en un saque largo, aunque Mbappé y Dembélé no se han entendido. Hasta ese momento, el partido apenas había ofrecido ocasiones claras ni disparos a puerta.

La mejor ocasión del primer tiempo ha llegado en el 24, cuando una contra dirigida por Nico Jackson ha terminado en el palo. El atacante ha recibido un pase de Diouf desde la izquierda, ha sacado un disparo con la izquierda ante Upamecano y el balón ha golpeado en el poste después de rozar en Maignan.

Mbappé celebra su primer gol en el Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)
Mbappé celebra su primer gol en el Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)

Senegal también ha encontrado otra vía por la banda derecha de Francia. En el 39, Sadio Mané ha probado con un disparo desde la frontal demasiado centrado, y poco después Sarr ha desperdiciado una ocasión muy clara al rematar alto, solo ante el portero, tras otro buen envío de Mané desde la izquierda.

Mbappé y Olise lideran el triunfo

Tras el descanso, Francia ha acelerado. Doué ha firmado un primer aviso con un zurdazo tras pase de Upamecano y, poco después, Olise ha buscado portería dentro del área, mientras Senegal seguía encontrando salidas al contragolpe sin superar la firmeza de Upamecano y William Saliba.

Olise ha reactivado a Francia en la segunda mitad (REUTERS/Jeenah Moon)
Olise ha reactivado a Francia en la segunda mitad (REUTERS/Jeenah Moon)

Mbappé ha aparecido en el 57 en una acción por la derecha en la que ha reclamado penalti por una entrada de Mané. El colegiado australiano Faghani no ha señalado nada y el VAR tampoco ha rectificado la jugada.

La mejoría francesa se ha concretado con más espacios. Olise ha vuelto a encontrar a Mbappé en una internada que ha terminado con una intervención de Mendy, antes de que llegara el minuto 65, cuando el delantero francés ha batido al portero con un remate a un toque y cruzado por bajo tras un gran pase del propio Olise.

Barcola celebra su gol ante Senegal (REUTERS/Dylan Martinez)
Barcola celebra su gol ante Senegal (REUTERS/Dylan Martinez)

Senegal ha reaccionado dos minutos después con un potente disparo de Nico Jackson en una transición rápida, pero la acción ha quedado invalidada por fuera de juego. Diarra también ha tenido una oportunidad, aunque el empate no ha llegado y Barcola, recién incorporado, ha culminado una contra para firmar el segundo en el 82.

Mbaye regateando a Hernández antes de anotar su gol (IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto)
Mbaye regateando a Hernández antes de anotar su gol (IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto)

Ya en el descuento, Ibrahim Mbaye ha marcado el 2-1 con la derecha y ha dado algo de premio al buen encuentro del conjunto africano. En los últimos compases, Mbappé ha sentenciado con otro trallazo y ha alcanzado los 14 goles mundialistas. En la próxima jornada del grupo, Francia se enfrentará a Irak y Senegal jugará contra Noruega.

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