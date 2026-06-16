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David Uclés concede a Marc Giró su última entrevista antes de “desaparecer” y habla sobre su boda, su peca ficticia y su nueva obra

El escritor, último ganador del Premio Nadal por ‘La ciudad de las luces muertas’ (2026), ha acudido a La Sexta antes de despedirse del público español y empezar su gira internacional hasta 2028, año en que regresará

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David Uclés, en 'Cara al show'
El escritor andaluz es el último Premio Nadal de 'La ciudad de las luces muertas', novela ambientada en Barcelona. / Captura de pantalla

Al ritmo de un Dancing Queen (ABBA) acústico, David Uclés ha abierto el telón de Cara al show y ha pasado al escenario, que no a su funeral. No es que se le quiera augurar la muerte al reciente ganador del Premio Nadal 2026, si no que, tal y como ha contado el propio escritor al inicio de la entrevista, el histórico tema del grupo sueco es la canción predilecta que le gustaría que sonara mientras amigos y familiares portan su féretro. El por qué de tan amarga declaración llega a raíz de su aritmia, enfermedad que padece y que le obliga a medicarse en consecuencia. Eso sí, si cuando le entierren lo harán con su falsa peca (aquella que ha pedido al departamento de maquillaje del programa que le coloquen en el lado derecho del rostro), no se sabe.

Más allá de abordar el estado vital de uno de los escritores que permanece en el top de los más leídos en la actualidad, Marc Giró ha querido repasar los amoríos, viajes, manías y predilecciones de David Uclés. El momento es oportuno, pues el artista ha concedido esta última entrevista a La Sexta antes de “desaparecer”, como ha incidido Giró. El próximo destino de Uclés será el extranjero, donde comenzará una gira internacional que lo mantendrá alejado de España hasta 2028. “En España, se acabó”, ha sentenciado.

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La “probable segunda parte” de ‘La península de las casas vacías’ será la nueva obra de David Uclés

A principios de año, se conoció que David Uclés había ganado el Premio Nadal 2026 por La ciudad de las luces muertas (2026), una novela ambientada en una Barcelona atemporal e imaginaria. Con el rechazo al fascismo, implícito o explícito en sus obras, el escritor quiere volver al mercado literario con otra novela que “enseñe memoria histórica” a sus lectores. Esta será “una probable segunda parte” de La península de las casas vacías (2024), obra con la que empezó a ser reconocido por el público general. “Será la primera vez que escribiré y sé que me van a leer y me van a publicar”, ha confesado Uclés.

Esta segunda parte, que equivaldría a su quinta novela publicada, giraría en torno a la figura del dictador Francisco Franco, pero con episodios inventados. El autor ha relatado en el programa uno de ellos, que incluiría la confusión de Franco con una virgen y la subsiguiente anegación (con la construcción de un pantano) de un pueblo como reprimenda. “Voy a hacer lo que me de la gana”, ha admitido Uclés.

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Un matrimonio en París que no pudo ser: “Yo viajo mucho en la cama”

Además de escritor, David Uclés tiene una faceta muscial que precede a la literaria. “Toda mi vida, he sobrevivio por lo que he cantado en la calle”, le ha asegurado al presentador. Uclés se habría pasaddo una década cantando en la calle para ganar dinero, según ha contado en La Sexta, lo que le ha permitido vivir a lo largo de la geografía ibérica.

Entre los destinos de sus hazañas se encuentran Santiago de Compostela o Porto, como aquellos más amables, o París y Madrid, los que ha catalogado como “los más ratas”. Según ha explicado el autor, durante los diez veranos que trabajó en la capital gallega, ganó entre 50 y 250 euros diarios tocando durante 2 horas y media al día, lo que ha dejado boqueabierto a Giró. Pese a esa incidencia por el dinero, Uclés ha hecho más hincapié en el amor: “El amor lo es todo, yo me muevo por amor, yo viajo por amor”.

El periodista y escritor Manuel Jabois comparte sus recomendaciones literarias. Descubre qué autor cambió su forma de escribir, qué clásico considera infravalorado y cuál no ha conseguido terminar.

Un gancho perfecto para que el presentador indagase en ese aspecto más personal, el sexo-afectivo. “Yo viajo mucho en la cama”, ha dejado caer Uclés. A partir de este momento, ha dado rienda suelta a hablar sobre el matrimonio que tuvo fin, pero que empezó en el Sagrado Corazón de París, donde contrajo matrimonio con un individuo francés.

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