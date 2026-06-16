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España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

El responsable económico del viaje apostólico, Fernando Giménez Barriocana, ha informado de que se han superado los 25 millones de euros que se esperaban gastar durante la visita

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El papa León XIV se dirige en el papamóvil a la catedral de Santa Ana, donde se reunió este jueves con los obispos, sacerdotes, los diáconos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral. EFE/ Quique Curbelo
El papa León XIV se dirige en el papamóvil a la catedral de Santa Ana (EFE/ Quique Curbelo)

La visita del papa León XIV ha dejado un gran impacto económico en España. Y es que, según el balance preliminar presentado esta mañana por la Conferencia Episcopal Española (CEE), se habría registrado un mayor beneficio del esperado en el viaje de seis días del pontífice. Solo en los primeros cuatro días en Madrid se superó la estimación de 100 millones al llegar a 120 millones de euros. Mientras, las autoridades de Barcelona sitúan el impacto en otros 30 millones.

Tal y como han confirmado esta mañana el presidente del Comité Nacional Organizador, Luis Argüello, acompañado de los coordinadores Yago de la Cierva y Fernando Giménez Barriocana, la predicción inicial de 150 millones se ha superado debido a la mayor participación y al eco internacional del viaje apostólico. Pero aún no se han arriesgado a dar una cifra exacta.

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Esto contrasta con los datos definitivos que publicará la consultora EY, en relación con los gastos de la visita. Aunque aún queda pendiente por confirmarse, el primer cálculo, según Giménez Barriocana, responsable económico del viaje, indica que el coste alcanzará “prácticamente los 26 millones de euros”, uno más de lo estimado al principio.

Luis Argüello, acompañado de los coordinadores del viaje apostólico de León XIV, Yago de la Cierva y Fernando Giménez Barriocanal (CEE)
Luis Argüello, acompañado de los coordinadores del viaje apostólico de León XIV, Yago de la Cierva y Fernando Giménez Barriocanal (CEE)

Conflicto con los benefactores que pagaron más de medio millón de euros

El esquema de financiación de la visita, según han detallado los coordinadores, se repartió entre benefactores privados, que asumieron el 45% de los gastos, las propias entidades de la Iglesia católica (30%), las administraciones públicas (20%) y las colectas (5%). En este sentido, Giménez Barriocanal ha pedido perdón por el malentendido con algunos de los benefactores.

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Este grupo ha presentado algunas quejas. El motivo, un documento en el que se indicaba que los benefactores que aportasen medio millón de euros tendrían garantizado un saludo personal con el papa. En este caso, Giménez Barriocanal ha asumido la responsabilidad y ha expresado: “Lo que a mí me toca es pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal. Hemos fallado en algunas cosas en materia de comunicación sobre los benefactores”.

Asimismo, se ha pronunciado acerca de los retos logísticos y problemas de coordinación, así como molestias temporales en las ciudades anfitrionas. El responsable económico se ha disculpado de nuevo por los errores que se hayan producido y por las incomodidades derivadas de la organización. En sus palabras, “lo importante es que, gracias a todos, León XIV ha podido llegar al corazón de tantos”.

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Afluencia récord y diversidad de visitantes en los actos del papa

Pese a los errores, lo que es indudable es que la visita del papa León ha impulsado la actividad en los sectores clave de hostelería, el transporte y los servicios, según han expresado los coordinadores del viaje de León XIV. Pero los datos de Telefónica Tech, que han sido analizados por la herramienta Smart Steps, revelan que los eventos más multitudinarios superaron ampliamente las previsiones iniciales de afluencia.

En Madrid, la Plaza de Cibeles registró el día de la misa del pontífice un incremento de visitantes superior al 1.100% respecto a un domingo habitual. En la plaza de Lima, escenario de la vigilia juvenil, la afluencia aumentó un 250%. Según el comunicado de Telefónica, este fenómeno se repitió en otros puntos del país. En Barcelona, la zona de Montjuïc experimentó un alza del 126% el día de la vigilia en el estadio Lluís Companys, mientras que la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia provocó un incremento del 83% en la zona y del 12% en el interior del templo. En Canarias, la zona del estadio de Gran Canaria tuvo un 50% más de visitantes, y la explanada portuaria de Santa Cruz de Tenerife vio crecer la asistencia un 261% durante la misa papal.

Dentro de este incremento se halla una gran diversidad geográfica. En los actos centrales de Madrid participaron fieles procedentes de Valencia, Sevilla, Toledo y Barcelona, además de visitantes internacionales, entre los que destacaron estadounidenses, franceses, ingleses y argentinos. Mientras que en Barcelona, los mayores desplazamientos provinieron de Tarragona, Girona y Madrid, con estadounidenses como principal nacionalidad extranjera. En cambio, en Canarias, la mayoría fueron residentes locales y peregrinos de la península, con una presencia internacional liderada por Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Italia y Estados Unidos.

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