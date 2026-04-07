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Si quieres un aperitivo saludable para evitar las patatas fritas, esta receta de pasta crujiente es una opción sencilla y llena de sabor

Aprende a preparar este snack y sorprende a tus invitados esta primavera

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Tazón con pasta crujiente (penne, farfalle, fusilli) espolvoreada con queso y hierbas, junto a un cuenco de salsa de tomate y hojas de albahaca fresca.
Pasta crujiente saludable. (Imagen generada con IA)

Si buscas alternativas más saludables para tus picoteos, es posible disfrutar de snacks llenos de sabor sin renunciar a cuidar tu alimentación. Aunque las patatas fritas sea la elección habitual, esta pasta crujiente es una gran opción y cuenta con una ventaja: puedes condimentarla con las especias que quieras.

Inspirada en la tendencia mediterránea de aprovechar ingredientes sencillos con un punto creativo, la pasta crujiente especiada se puede preparar tanto en freidora de aire como en horno y con muchas menos calorías.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Tiempo total: 25 minutos

Ingredientes

  1. 200 g de pasta corta
  2. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  3. 1 cucharadita de pimentón dulce o picante
  4. 1/2 cucharadita de ajo en polvo
  5. 1/2 cucharadita de orégano seco
  6. 1/2 cucharadita de comino molido
  7. 1/4 cucharadita de pimienta negra molida
  8. Sal al gusto

Cómo hacer pasta crujiente con especias, paso a paso

  1. Cocina la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente (unos 8 minutos). Escurre muy bien y enfría bajo agua para cortar la cocción.
  2. Seca la pasta con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad. Este paso es crucial para conseguir un resultado crujiente.
  3. En un bol grande, mezcla la pasta con el aceite de oliva y todas las especias. Remueve para que quede bien impregnada.
  4. Coloca la pasta en una sola capa sobre la bandeja de la freidora de aire o en una bandeja de horno forrada con papel vegetal.
  5. Cocina en la freidora de aire a 200 ºC durante 10-12 minutos, agitando a mitad del tiempo. Si usas horno, hornea a 200 ºC (calor arriba y abajo) durante 15 minutos o hasta que esté dorada y crujiente. Vigila los últimos minutos para evitar que se queme.
  6. Deja enfriar unos minutos antes de servir. La pasta se volverá aún más crujiente al enfriarse.
  7. Sirve sola o con tu salsa favorita para mojar.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta preparación esta pensada para cuatro porciones. Si tienes pensado invitar a más personas, es importante aumentar las cantidades de manera proporcional para que conserve su sabor.

Esta ensalada de pasta, con ingredientes sabrosos que combinan a la perfección, puede salvarte el verano

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 5 g
  • Hidratos de carbono: 26 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos. Además, esta receta da libertad creativa, pudiendo añadir y quitar especias, dependiendo de cuál sea las que más te gusten.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Para mantener su textura crujiente y su sabor, lo mejor es conservar este aperitivo en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Evita guardarlo en la nevera, ya que la humedad puede ablandarlo y modificar su consistencia. Con estas precauciones, se puede mantener fresco y listo para disfrutar hasta cinco días después de preparado. Disfruta de esta pasta crujiente recién hecha o fría, sola o con la sañsa que prefieras, y sorprende a todos con un aperitivo crujiente, aromático y lleno de sabor.

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