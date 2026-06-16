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El absentismo dispara los costes en la construcción: 14 jornadas perdidas al año por trabajador y un impacto económico de 3.500 M€

El presidente de la patronal reclama que la Seguridad Social asuma la cotización de las empresas durante las incapacidades temporales para aliviar los costes y mejorar el control de las bajas

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Albañiles trabajando. (Freepik)
Albañiles trabajando. (Freepik)

El sector de la construcción afronta una presión creciente por el crecimiento del absentismo laboral, un fenómeno que, según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), ya genera costes que superan los 3.500 millones de euros anuales.

Para afrontar esta situación, Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, ha instado al Gobierno a que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) asuma la parte empresarial de la cotización social durante los procesos de incapacidad temporal, medida que busca aliviar las cargas económicas de las empresas y fortalecer el seguimiento de las bajas laborales. La propuesta se ha presentado en una jornada organizada por la CEOE en Madrid.

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Según datos aportados por Fernández Alén, el absentismo en la construcción se ha duplicado en la última década, situándose en torno a las 113 horas anuales por trabajador asalariado, lo que equivale a la pérdida de 14 jornadas laborales completas al año. El coste asociado representa el 1,7% de las ventas del sector y supera, en algunos casos, la cuantía del Impuesto sobre Sociedades que afrontan las empresas.

Aunque los niveles de absentismo en la construcción resultan más bajos respecto a otros sectores, Fernández Alén advierte de que sus efectos se amplifican debido a la organización propia de la actividad.

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Retrasos y costes

La dependencia de equipos, la interrelación entre tareas y la especialización de perfiles profesionales implican que la ausencia de un solo empleado puede comprometer el avance de varias fases del trabajo, provocando retrasos y un aumento de los costes operativos. “El absentismo se ha convertido en uno de los principales retos del sector”, declaró el presidente de la CNC.

La CNC estima que el absentismo ha escalado hasta el 6,2% en la construcción, casi el triple que en 2018, cuando se situaba en el 3,6%. Además, desde ese año, las horas no trabajadas pero sí pagadas han aumentado un 23%, mientras que las horas efectivamente trabajadas han descendido un 1,5%.

“Las consecuencias trascienden el ámbito empresarial y afectan a las cuentas públicas, al sistema sanitario y a los propios trabajadores que sí acuden regularmente a su puesto”, explicó Fernández Alén.

Propuesta de pacto de Estado

Para el presidente de la CNC, abordar el absentismo exige un análisis en profundidad de sus causas y la aplicación de medidas concertadas entre empresas y administraciones públicas. Fernández Alén ha propuesto la creación de un Pacto de Estado que reúna a todos los agentes implicados, subrayando que las repercusiones del absentismo impactan en la sostenibilidad del sistema y en la competitividad del sector.

Entre los factores que explican el auge del absentismo, el dirigente cita elementos estructurales y coyunturales. Señala la correlación positiva con el ciclo económico, el envejecimiento progresivo de la fuerza laboral, el incremento de los permisos legales y la ampliación de derechos laborales, así como la demora en el acceso a consultas médicas especializadas y el aumento de las listas de espera quirúrgicas.

De acuerdo con las cifras difundidas por la CNC, el coste del absentismo para las empresas del sector supera el del propio Impuesto sobre Sociedades.

El impacto financiero se traduce en una presión añadida sobre la rentabilidad y la capacidad de inversión de las compañías, especialmente en un contexto de elevada competencia y márgenes ajustados.

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La organización patronal alerta de que la situación podría agravarse si no se adoptan medidas. La asunción por parte del INSS de la cotización empresarial durante las incapacidades temporales permitiría, según Fernández Alén, incentivar una mayor implicación del Estado en el control y seguimiento de las bajas, sin reducir los ingresos ni modificar las bases de cotización de los trabajadores.

Fernández Alén insiste en la necesidad de que la administración, las empresas y los sindicatos colaboren para frenar la tendencia. “El absentismo repercute también en los trabajadores que cumplen con su jornada, ya que deben asumir una carga extra que, a medio plazo, puede incidir en la moral y el clima laboral”, manifestó el presidente de la CNC.

Llamamiento a la colaboración público-privada

La patronal urge a articular un marco de colaboración público-privada que permita diseñar estrategias de prevención, agilizar el acceso a la atención sanitaria y racionalizar la gestión de permisos y bajas.

La CNC propone reforzar la vigilancia sobre las bajas de larga duración y optimizar los recursos dedicados a la reincorporación de los trabajadores.

La propuesta de que el INSS asuma la cotización empresarial durante las bajas temporales aspira a “corresponsabilizar al Estado en el control del absentismo y en la protección de la competitividad de las empresas”, según defendió Fernández Alén.

Perspectivas

La iniciativa de la CNC se produce en un contexto de debate sobre la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y la eficiencia del mercado laboral. El sector de la construcción, motor tradicional del empleo en España, busca soluciones que permitan contener el coste del absentismo sin generar perjuicios para los trabajadores ni debilitar la protección social.

La CNC espera que la propuesta motive un diálogo abierto entre los diferentes actores y que el Gobierno valore la viabilidad de transferir parte del coste de las bajas al Estado, como vía para incentivar el control y favorecer la recuperación de la productividad en el sector.

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