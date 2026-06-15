Qué puede suponer en la carrera de Ilia Topuria una fractura en la cuenca del ojo: “Meses para que el hueso se consolide”

Ilia Topuria se muestra con el rostro y torso ensangrentados tras un intenso combate de UFC, evidenciando la dureza del enfrentamiento en el octágono.

Ilia Topuria ha perdido mucho más que el título que defendía. El luchador hispano–georgiano ha caído ante Justin Gaethje en el evento UFC Freedom 250, que ha tenido lugar esta madrugada en la Casa Blanca. El Matador, que llegaba invicto y poseedor del cinturón de peso ligero, tuvo que abandonar el ring en ambulancia una vez finalizado el segundo asalto.

Fueron los jueces y el propio equipo médico quienes consideraron que Topuria no podía continuar el combate, a pesar de la insistencia de este. “Hay que llamar al doctor porque no ve nada”, dijo su hermano Aleksandre desde una de las esquinas del ring. El hispano-georgiano continúa ingresado en un hospital de Washington D.C. por una posible fractura del hueso orbital, más conocido como la cuenca del ojo.

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A falta de confirmación del cuadro clínico, la lesión de Topuria podría marcar un antes y un después en su carrera, al menos en esta temporada. Preguntado por Infobae, el oftalmólogo Jorge García-Borregón matiza que la fractura orbital en deportes de contacto se conoce como blowout, “y suele afectar al suelo o a la pared medial de la órbita tras un golpe fuerte en el ojo o alrededor de él”.

El aviso de El Matador a su hermano, declarando que no veía “nada”, puso en alerta al equipo, quienes optaron por buscar ayuda médica inmediata. Sin embargo, el oftalmólogo llama a la calma y recuerda que la pérdida de visión no tiene por qué ser irreversible, pues la gravedad depende de las estructuras que hayan sido dañadas.

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Topuria deja la Casa Blanca tras su derrota contra Justin Gaethje en la defensa del título de peso ligero (REUTERS)

Entre las diferentes lesiones que podría padecer Topuria, algunas tienen mejor pronóstico, como puede ser una inflamación con hematomas alrededor del ojo. En caso de daño del nervio óptico, lesión directa del globo ocular, desprendimiento de retina, hemorragia intraocular, comprensión mantenida del nervio óptico o una lesión muscular grave que altere la movilidad ocular, sí nos enfrentaríamos a lesiones “potencialmente permanentes” que pueden provocar una pérdida de visión parcial, periférica o una visión doble persistente.

En los casos más extremos, puede darse una ceguera en el ojo afectado. Sin embargo, “la mayoría de las fracturas orbitarias deportivas no terminan en ceguera, pero sí pueden requerir meses de recuperación”.

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Los síntomas que puede provocar una fractura del hueso orbital son variados, cuenta en una entrevista para Infobae el doctor Ignasi Segura, Jefe de Maxilofacial en el Hospital del Mar de Barcelona. Estos pueden ir desde hinchazón de todo el globo ocular, visión doble, dolor "e incluso sensación de que el ojo está más hundido, ya que al fracturarse el suelo de la órbita, el ojo puede caer hacia abajo y tener menor proyección en comparación con el otro". Todo ello afectaría, en su conjunto, a la función visual.

Una lesión que puede ser determinante en la carrera de El Matador

De confirmarse el diagnóstico de fractura orbital, El Matador tendría que renunciar a competir en el corto plazo. Como explica a este medio el oftalmólogo, serían necesarios “meses de baja” para “esperar a que el hueso consolide”

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En caso de que existe una lesión ocular asociada, la situación cambia: “Un luchador depende enormemente de la visión periférica, la percepción de profundidad y la velocidad de reacción visual. Una lesión permanente del nervio óptico o de la retina podría ser incluso limitante para continuar una carrera profesional. Si un luchador como Ilia Topuria perdiera permanentemente la visión funcional de un ojo (o quedara con una diferencia visual muy grande entre ambos ojos), la estereopsis podría perderse o reducirse drásticamente”, explica Jorge García-Borregón.

La estereopsis es la capacidad que tiene el ojo de percibir profundidad utilizando las pequeñas diferencias entre las imágenes que recibe. “Es una de las herramientas que usa el cerebro para calcular distancias con gran precisión”, por lo que su afectación “puede significar peor cálculo en las distancias cortas, menor velocidad de reacción visual o pérdida del campo visual”.

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Para el oftalmólogo, “en el caso concreto de Topuria, por lo que ha trascendido, el hecho de que presentara una gran inflamación facial, problemas de visión durante el combate y sospecha de fractura orbital hace que la lesión deba considerarse seria”. No obstante, insiste en que “todavía es demasiado pronto para saber si tendrá consecuencias permanentes", resume.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

Cómo se trata una fractura del hueso orbital

Para la reconstrucción de la órbita del ojo es necesaria una intervención interdisciplinar: oftalmólogos, cirujanos maxilofaciales y, en ciertos casos, neurocirujanos. En primer lugar, se realiza una evaluación urgente en la que se comprueban aspectos como la agudeza visual, el estado de la retina, el estado del nervio óptico y los movimientos oculares, entre otros; todo ello acompañado de un TAC facial. Si la fractura es pequeña y no desplaza estructuras, García-Borregón explica que la terapia se reduciría a reposo, hielo local, analgésicos y revisiones oftalmológicas.

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Sin embargo, el doctor Segura asegura que “en el caso de que presentara visión doble debido a un atrapamiento de uno de los músculos que mueve el ojo, habría que hacer una cirugía a través de la conjuntiva para colocar una placa de reconstrucción a nivel del hueso, por debajo del globo ocular, para volver a reparar esa fractura y permitir que el ojo se vuelva a mover de una forma normal”.

El proceso post-operatorio requeriría mínimo “tres meses de abstinencia de ejercicio”, señala el experto maxilofacial. Así, “la diferencia entre ‘unos meses de recuperación’ y una lesión que afecte a su carrera dependerá principalmente de si existe daño intraocular o neurológico asociado”, concluye García-Borregón.

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