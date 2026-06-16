Problemas para Inglaterra: Tino Livramento se lesiona y dice adiós al Mundial 2026 justo antes del debut

El jugador de Inglaterra Tino Livramento (Reuters/Jim Rassol)

Inglaterra ha sufrido un golpe inesperado a pocas horas de su estreno en el Mundial 2026 frente a Croacia: Tino Livramento queda fuera de la convocatoria por lesión y se despide del torneo, según ha confirmado la federación. El lateral del Newcastle United, nacido en Londres en 2002, arrastraba problemas físicos desde el final de la temporada y, aunque logró recuperarse a tiempo para la concentración con el equipo nacional, una nueva lesión le ha dejado fuera del torneo justo antes del debut.

Livramento, capaz de desempeñarse por ambas bandas, ya se había perdido varios partidos con el Newcastle debido a molestias en el muslo. Tras superar ese inconveniente, una lesión en los isquiotibiales durante un entrenamiento, fuera del alcance de las cámaras, terminó por dejarle KO definitivamente. Según la información difundida por Sky Sports, “se cree que el lateral del Newcastle se lesionó durante un entrenamiento, lejos de las cámaras, y aunque la lesión no es demasiado grave, se ha decidido que no participará en el torneo”.

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A pesar de que el diagnóstico no reviste una gravedad extrema, el cuerpo técnico y médico de la selección de Inglaterra han decidido dejarle fuera de la lista para evitar riesgos y garantizar la disponibilidad completa del plantel. De esta forma, ahora los Three Lions tienen la posibilidad de sumar un nuevo jugador.

El jugador inglés Trevoh Chalobah (Reuters/Andrew Couldridge)

El reglamento de la FIFA contempla la posibilidad de modificar el equipo hasta 24 horas antes del primer partido, por lo que la Football Association (FA) dispone de margen para realizar un reemplazo. El elegido para ocupar ese lugar es Trevoh Chalobah, defensor del Chelsea, quien recibió la llamada de Thomas Tuchel para sumarse de inmediato al grupo. Chalobah, considerado uno de los talentos jóvenes de la Premier League, se incorpora en un contexto marcado por múltiples complicaciones extradeportivas que rodean la concentración inglesa: robos de material de entrenamiento, incertidumbre táctica y condiciones meteorológicas adversas en la sede del equipo.

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Qué pasa con Trent Alexander-Arnold

La baja de Livramento se suma a una serie de decisiones controvertidas de Tuchel, que han acentuado la tensión previa al debut. El caso de Trent Alexander-Arnold es uno de los más llamativos: el lateral del Real Madrid no figura en la convocatoria y, según la prensa británica, lleva más de un año sin ser citado a la selección. Esta ausencia reiterada ha generado preguntas al técnico alemán, quien en conferencias de prensa ha debido responder si la exclusión del jugador responde a criterios personales o deportivos.

El jugador del Real Madrid Trent Alexander-Arnold (Europa Press)

En la lista principal, la defensa central está compuesta por John Stones, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Dan Burn y Jarell Quansah, mientras que Chalobah se incorpora principalmente como alternativa para el lateral derecho, en caso de que surja algún inconveniente con Reece James, único lateral diestro natural en el plantel. La falta de recambios claros en los flancos defensivos ha puesto el foco en la toma de decisiones del seleccionador.

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Además de Alexander-Arnold, otros nombres de peso han quedado fuera de la convocatoria final, como Phil Foden, Cole Palmer, Lewis Hall, Luke Shaw, Harry Maguire y Adam Wharton. Estas exclusiones, sumadas a la baja de Livramento, han generado una intensa polémica en el entorno del equipo. Sectores de la prensa y la afición especulan sobre el impacto que estas decisiones puedan tener en el rendimiento del grupo y muchos anticipan que un mal resultado ante Croacia podría aumentar la presión sobre Tuchel.

El seleccionado europeo confirmó su nómina para la Copa del Mundo

El debut de Inglaterra ante Croacia será el primer test para una plantilla diezmada y bajo escrutinio, con la necesidad de demostrar solidez y dejar atrás las turbulencias que han marcado la preparación. Mientras tanto, la sustitución de Livramento por Chalobah se suma a la lista de movimientos forzados de última hora en una de las selecciones históricas del fútbol internacional.

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