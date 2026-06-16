España

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

El texto aprobados por los europarlamentarios incluye otras medidas para reforzar el poder de negociación de los agricultores frente a compradores y distribuidores

Guardar
Google icon
Composición fotográfica de una hamburguesa vegana junto con una imagen del interior del Parlamento Europeo
Composición fotográfica de una hamburguesa vegana junto con una imagen del interior del Parlamento Europeo (Infobae)

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes una reforma de las normas de comercialización agrícola que busca reforzar el poder de negociación de los agricultores frente a compradores y distribuidores, que incluye, entre otras medidas, contratos más estables, una mayor transparencia en la formación de precios y nuevas restricciones al uso de denominaciones asociadas a productos cárnicos.

En concreto, la legislación reserva determinadas denominaciones para el uso exclusivo de productos de origen animal y establece una definición de carne, entendida como las “partes comestibles de animales”, por lo que términos como “vacuno”, “ternera”, “pollo”, “costilla”, “chuleta”, “filete” o “bacon” no podrán utilizarse para productos cultivados en laboratorio o elaborados a partir de células, como los alternativas vegetales.

PUBLICIDAD

La prohibición afecta a una treintena de términos vinculados tradicionalmente a la carne, aunque el acuerdo alcanzado por los europarlamentarios sí permite mantener otras denominaciones ampliamente extendidas en el mercado, como “hamburguesa vegetal” o “veggie burguer”, muy utilizada tanto en supermercados como restaurantes. Según la Eurocámara, el objetivo es aumentar la transparencia en el mercado interior y ofrecer mayor claridad a los consumidores sobre la naturaleza y el origen de los productos que adquieren.

“Términos como filete e hígado quedan reservados para productos procedentes de la ganadería, para evitar la competencia desleal y recompensar los conocimientos agrícolas únicos. Es un paso decisivo hacia la preservación de nuestro patrimonio agrícola y alimentario”, ha destacado el europarlamentario francés Céline Imart.

PUBLICIDAD

Mayor poder de negociación para agricultores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

Además, de prohibiciones en términos que quedarán reservados para la ganadería, el texto, respaldado en el pleno por 560 votos a favor, 75 en contra y 25 abstenciones, modifica el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM) y otras disposiciones vinculadas a la Política Agrícola Común (PAC), y busca equilibrar las relaciones dentro de la cadena alimentaria mediante una mayor protección contractual para los productores.

Entre otras medidas, los países deberán publicar índices de referencia que puedan utilizarse en los contratos agrícolas para reflejar mejor la evolución de los costes y facilitar una remuneración más ajustada a la realidad del mercado.

La reforma, que deberá recibir ahora el visto bueno formal del Consejo -los Gobiernos- antes de su entrada en vigor, refuerza además el papel de las organizaciones de productores, ampliando su capacidad para negociar colectivamente con los compradores y estableciendo salvaguardas para evitar que estos puedan eludirlas negociando directamente con agricultores individuales.

El texto introduce asimismo nuevas normas sobre etiquetado y comercialización para aclarar el uso de términos como “justo” o “equitativo”, que deberán responder a criterios concretos relacionados, entre otros aspectos, con el apoyo a las comunidades rurales o a las organizaciones de agricultores.

Por último, la norma incorpora igualmente medidas específicas para el sector lácteo, entre ellas la introducción de contratos escritos obligatorios para reforzar la estabilidad de los ingresos de los productores en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados.

Temas Relacionados

Unión EuropeaAgriculturaGanaderíaVegetalesEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reina Letizia rescata uno de sus vestidos más elegantes, accesorios incluidos, para reunirse con su gremio en los Premios de Periodismo de Investigación

La monarca no solo ha reutilizado la prenda, como es habitual, sino también algunos de los accesorios con los que lo combinó en el pasado

La reina Letizia rescata uno de sus vestidos más elegantes, accesorios incluidos, para reunirse con su gremio en los Premios de Periodismo de Investigación

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

Los jubilados españoles cobran prestaciones más generosas, pero el modelo alemán destaca por su sostenibilidad y una menor dependencia de las cuentas públicas

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

La película protagonizada por Helen Hunt que tuvo secuela 28 años después: “Un éxito veraniego que hará las delicias de todos”

La cinta se convirtió en un fenómeno de taquilla gracias a sus innovadores efectos especiales

La película protagonizada por Helen Hunt que tuvo secuela 28 años después: “Un éxito veraniego que hará las delicias de todos”

Un estudio revela que ni los gatos ni los perros reducen el estrés: así es como afectan nuestras mascotas a nuestras emociones

Un estudio de la Open University de los Países Bajos ha hecho un seguimiento emocional a 188 dueños de perros y gatos mediante notificaciones aleatorias que aparecían hasta diez veces al día

Un estudio revela que ni los gatos ni los perros reducen el estrés: así es como afectan nuestras mascotas a nuestras emociones

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La acusación pública mantiene que el defensa del Real Madrid cometió un delito contra la intimidad, pero acepta que el perdón de las dos afectadas podría extinguir su responsabilidad penal

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La directora de la Guardia Civil niega haber intervenido en maniobras contra la UCO: “Jamás he participado en ninguna trama influenciada por la señora Leire Díez”

La Justicia absuelve a la hermana de la secretaria de Zapatero por supuesta inacción de su Ayuntamiento ante las denuncias vecinales por ruido en un restaurante

La Audiencia Nacional autoriza que Zapatero entre por la “puerta grande” de los jueces y no por la de visitantes para declarar como investigado

La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso impide la votación para exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones: “Tienen miedo”

ECONOMÍA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

El primer borrador del presupuesto europeo divide a la UE: la reducción del gasto y la desinversión de la PAC en el centro del debate

El absentismo dispara los costes en la construcción: 14 jornadas perdidas al año por trabajador y un impacto económico de 3.500 M€

Los empleados de la construcción pierden dinero para su jubilación al no aportar las empresas a su plan de pensiones

DEPORTES

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

Problemas para Inglaterra: Tino Livramento se lesiona y dice adiós al Mundial 2026 justo antes del debut

Una nueva Inglaterra busca saldar la cuenta pendiente de Moscú ante una Croacia en transición liderada por un Modrić enmascarado

Un carpintero catalán recuerda su relación con Vozinha: “Me pedía que le comprara guantes porque ahí son difíciles de encontrar”

Sale a la luz el parte de lesiones de Ilia Topuria tras su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje