La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio (REUTERS / Susana Vera)

La Fiscalía de Canarias está dispuesta a retirar la pena de prisión que solicita contra el futbolista del Real Madrid Raúl Asencio por su presunta implicación en la difusión de un vídeo sexual grabado sin consentimiento. La posibilidad, sin embargo, está condicionada a un gesto concreto: que el jugador pida perdón durante el juicio a las dos mujeres que aparecen en las imágenes.

La posición del Ministerio Público ha quedado clara este martes durante una vista preliminar celebrada en la Plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Allí, la fiscal Mercedes Gil Castillo ha señalado que acepta la posibilidad de extinguir la responsabilidad penal de Asencio mediante el perdón de las perjudicadas, una opción prevista por la legislación española para determinados delitos contra la intimidad.

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Hasta ahora, la Fiscalía venía reclamando para el defensa madridista una condena de dos años y medio de prisión. La acusación sostiene que Asencio cometió un delito al mostrar a otra persona un vídeo sexual cuya grabación se había realizado sin autorización de las mujeres que aparecen en él.

Pese a abrir la puerta a que la petición de prisión quede sin efecto, la Fiscalía mantiene por el momento la acusación contra el futbolista. De hecho, el Ministerio Público sigue defendiendo que Asencio cometió un delito contra la intimidad al mostrar el vídeo a otra persona siendo consciente de que las imágenes habían sido grabadas sin autorización de las mujeres que aparecían en ellas.

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Los otros tres acusados afrontan cargos más graves

Asencio no será, en cualquier caso, el único acusado que se siente en el banquillo. Junto al defensa del Real Madrid están procesados Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, tres excompañeros suyos en la cantera blanca a quienes la Fiscalía atribuye la grabación y posterior difusión de las imágenes.

Según el relato del Ministerio Público, los hechos se remontan al verano de 2023, cuando los tres jóvenes habrían grabado un vídeo durante una relación sexual consentida mantenida con dos mujeres en un club de la playa de Amadores, en Gran Canaria. La acusación sostiene que esa grabación se realizó sin el consentimiento de las participantes y que posteriormente fue difundida a través de WhatsApp entre distintos contactos y grupos de mensajería.

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Siempre según la versión de la Fiscalía, las dos mujeres solicitaron a los implicados que eliminaran las imágenes una vez tuvieron conocimiento de su existencia. Sin embargo, el vídeo habría continuado circulando, dando origen a una investigación que terminó derivando en la apertura de juicio oral para los cuatro acusados.

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio (REUTERS / Vincent West)

La situación judicial de los tres exfutbolistas es sensiblemente más delicada que la de Asencio. La Fiscalía reclama para ellos cuatro años y siete meses de prisión al considerar que fueron los responsables directos tanto de la grabación como de la difusión del vídeo.

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La petición de condena se ve agravada por una circunstancia que el Ministerio Público considera especialmente relevante: una de las jóvenes que aparecía en las imágenes era menor de edad en el momento de los hechos. Por ese motivo, además de los delitos relacionados con la vulneración de la intimidad, la acusación incorpora un cargo de distribución de pornografía infantil.

Las víctimas retiraron la acusación contra Asencio

Además, el futbolista madridista llega a esta fase del procedimiento con otro elemento que puede resultar determinante. Las dos perjudicadas ya han retirado la acusación que mantenían contra él después de haber sido indemnizadas.

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En septiembre del año pasado, Asencio remitió una carta a ambas mujeres en la que reconocía expresamente haber cometido “el error” de enseñar a un amigo el vídeo que estaba siendo investigado. Ese escrito ha cobrado especial relevancia en los últimos meses, ya que forma parte de los elementos que han llevado a la defensa a plantear que la responsabilidad penal del jugador pueda quedar extinguida.

Durante la vista preliminar celebrada este martes, la fiscal Mercedes Gil Castillo dejó constancia de que conoce tanto esa carta como las manifestaciones posteriores de las dos afectadas aceptando las disculpas trasladadas por el futbolista.

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Pese a ello, el Ministerio Público considera que todavía deben cumplirse determinadas formalidades procesales antes de que pueda producirse cualquier efecto jurídico. Por ese motivo, la Fiscalía mantiene que Asencio debe comparecer en el juicio oral, cuya apertura ya fue acordada hace meses.

El futbolista murciano Rafa Mir y su compañero de profesión Pablo Jara han llegado este jueves a las 9:30 de la mañana a la Ciudad de la Justicia de València para ser juzgados por agredir sexualmente y lesionar a dos mujeres en Bétera (Valencia) en septiembre de 2024. (EUSEBIO CALATAYUD/EFE)

La intención de la acusación pública es que sea durante esa vista cuando el jugador formule personalmente su petición de perdón ante las dos mujeres y que estas se pronuncien expresamente sobre esa solicitud. Solo entonces podrá valorarse si concurren todos los requisitos legales necesarios para que el perdón de las perjudicadas tenga efectos sobre los delitos contra la intimidad que se le atribuyen.

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Ese escenario permitiría a la Fiscalía retirar la petición de dos años y medio de prisión que hasta ahora pesa sobre el defensa madridista, aunque el procedimiento continuará igualmente para esclarecer las responsabilidades de los otros tres acusados, para quienes el Ministerio Público mantiene las acusaciones más graves relacionadas con la presunta grabación y difusión de las imágenes sexuales en las que aparecía una menor de edad.