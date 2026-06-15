Zapatero pide a la Audiencia Nacional aplazar su comparecencia

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a pedir el aplazamiento de su comparecencia en la Audiencia Nacional previsto para los días 18 y 19 de junio, según una infromación adelantada por La SER.

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