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Borja Iglesias y María Valero, la historia de amor que surgió de la decepción de Qatar 2022: “Fue triste, pero mereció la pena”

El delantero de la selección española celebra con el Mundial 2026 cuatro años de relación con la influencer

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María Valero y Borja Iglesias en una imagen compartida en redes sociales. (Instagram)
María Valero y Borja Iglesias en una imagen compartida en redes sociales. (Instagram)

Este lunes 15 de junio, la selección española inicia su andadura en el Mundial de 2026 con la ilusión de volver a conquistar el título más prestigioso del fútbol internacional. Entre los nombres que figuran en la convocatoria de Luis de la Fuente, destaca el de Borja Iglesias, una presencia que tiene un significado especial para el delantero gallego. No solo porque supone cumplir uno de los grandes objetivos de su carrera deportiva, sino porque este torneo le recuerda también el momento en el que conoció a la mujer que ha transformado su vida: María Valero.

La historia de la pareja está estrechamente ligada a una de las mayores decepciones profesionales del futbolista. En 2022, cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera con el Real Betis, Borja confiaba seriamente en formar parte de la lista definitiva para disputar el Mundial de Qatar. Sin embargo, la llamada nunca llegó.

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Aquella ausencia supuso un duro golpe para el atacante, que había alimentado durante meses la esperanza de vestir la camiseta de España en una gran competición internacional. Con el paso del tiempo, el propio futbolista ha reconocido que atravesó una etapa complicada desde el punto de vista emocional.

María Valero y Borja Iglesias en una imagen compartida en redes sociales. (Instagram)
María Valero y Borja Iglesias en una imagen compartida en redes sociales. (Instagram)

Sin embargo, el destino tenía reservada una sorpresa inesperada. Y es que hace unos días, y tras ser convocado para el Mundial 2026, el delantero acudió a La Revuelta para una entrevista con David Broncano. Allí recordó cómo aquel revés acabó convirtiéndose en el inicio de una de las etapas más felices de su vida. “No fui al Mundial, pero conocí a María. Fue triste, pero mereció la pena. La conocí por no ir al Mundial. Fue justo en ese momento”, confesó.

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Tras quedarse fuera de la convocatoria, Borja decidió pasar unos días en Madrid para desconectar y alejarse de la frustración que sentía. Fue precisamente en la capital donde se cruzó con María Valero gracias a un amigo común. Lo que comenzó como una conversación improvisada terminó convirtiéndose en una charla que se prolongó durante toda la noche.

María Valero y Borja Iglesias en una imagen compartida en redes sociales. (Instagram)
María Valero y Borja Iglesias en una imagen compartida en redes sociales. (Instagram)

Una relación marcada por la distancia

La conexión fue inmediata. Ambos sintieron desde el primer momento una complicidad especial que acabaría transformándose en una sólida relación sentimental. No obstante, el camino no estuvo exento de dificultades. Por aquel entonces, Borja desarrollaba su carrera profesional en Sevilla, defendiendo los colores del Real Betis, mientras que María tenía su vida completamente establecida en Madrid. La distancia se convirtió en el primer gran reto para una pareja que apenas comenzaba a conocerse.

La situación se complicó todavía más cuando el delantero emprendió una nueva aventura profesional en Alemania tras fichar por el Bayer Leverkusen. Aquella experiencia aumentó considerablemente los kilómetros que los separaban, obligándoles a hacer un esfuerzo adicional para mantener viva la relación. Finalmente, la etapa alemana resultó breve y el futbolista regresó a España para incorporarse de nuevo al Celta de Vigo.

Mundial 2026 - Brasil 1 - Marruecos 1 - ES

Ese regreso facilitó enormemente la estabilidad de la pareja, que desde entonces ha consolidado una relación que ya supera los cuatro años. Y tanto es así que ambos acaban de comprarse una propiedad en Madrid. La creadora de contenido ha compartido parte del proceso en redes y ambos ultiman los detalles del que será próximamente su primer hogar en común en la capital.

Ahora, cuatro años después de aquella amarga decepción que le dejó fuera de Qatar, Borja Iglesias afronta una oportunidad completamente distinta. El futbolista ya se encuentra en Estados Unidos para jugar este lunes el Mundial de 2026, convertido en uno de los convocados de la selección española y acompañado por la misma persona que apareció en su vida cuando atravesaba uno de sus momentos más complicados.

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