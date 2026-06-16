La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso impide la votación para exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones: “Tienen miedo”

Imagen de archivo del Congreso de los Diputados. (Europa Press)

La Mesa del Congreso ha impedido la votación de las enmiendas de Junts per Catalunya y el Partido Popular para obligar a los partidos políticos a posicionarse sobre si Pedro Sánchez debe disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. Así lo han trasladado fuentes del organismo que preside Francina Armengol tras una reunión telefónica mantenida con los portavoces parlamentarios minutos antes de comenzar el Pleno.

El argumento de la Mesa es que sendas iniciativas exceden las competencias del Congreso, ya que la decisión sobre una moción de confianza es competencia del presidente del Gobierno. En cualquier caso, Sánchez no estaría obligado a acatar la decisión que se adopte en Pleno sobre este tipo de iniciativas. De hecho, la propia iniciativa de Junts mencionaba explícitamente que no era vinculante.

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La primera reacción ha llegado del PP, que ha criticado duramente la decisión porque “acredita que el Gobierno tiene miedo de que este parlamento vote". “El PSOE dice que la votación no significa nada. Entonces, ¿por qué no quieren que se vote?“, se ha preguntado la portavoz del PP, Ester Muñoz, en unas declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Los populares han denunciado que la Mesa impidió a los portavoces parlamentarios debatir la viabilidad de la medida y critican un “cambio de criterio”, ya que hace un año sí se admitió una moción similar planteada por Vox. “La diferencia es que hoy el Gobierno no tiene mayoría. Lo único que cabe esperar es que Sánchez siga parasitando el Gobierno hasta que no le quede otra que convocar elecciones”, ha señalado Muñoz.

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El PP denuncia una decisión “arbitraria” y estudia acciones legales

El PP ha defendido que su enmienda no invade las competencias del Ejecutivo porque “se insta, no se obliga”, algo que para ellos “se hace todos los días”. Y en esta línea, Muñoz ha adelantado que su grupo pedirá que se reconsidere la posición y que estudiará acciones legales contra una decisión que entienden es “arbitraria”.

El grupo parlamentario de Junts quiere forzar una votación en el Pleno del Congreso de esta semana para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Por su parte, el Gobierno descarta convocar elecciones anticipadas aunque prospere la iniciativa de Junts en el Congreso. (Fuente: Congreso/ Europa Press)

Fuentes del PP consultadas por Infobae entienden que el veto de la Mesa debería acercar posturas con la formación de Carles Puigdemont porque “esto debería acercar a todos los demócratas”. “Hay muchas cosas que nos separan de Junts, pero por encima de las ideologías están los valores democráticos”, han sentenciado.

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Junts per Catalunya, por su parte, ha calificado el veto de “inaudito” y ha recordado la proposición no de ley que presentaron en febrero de 2025 en la que pedían a Sánchez someterse a una cuestión de confianza y que la Mesa entonces “admitió a trámite sin ningún problema”.

El PSOE no se ha pronunciado sobre la decisión, pero sí habló de ello anteriormente el portavoz socialista Patxi López, quien apuntó que el único camino democrático para echar al Gobierno es la moción de censura y que “ni Junts, ni PP ni el Congreso” podían obligar al líder del Ejecutivo a disolver las Cortes.

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