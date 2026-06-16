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La Justicia absuelve a la hermana de la secretaria de Zapatero por supuesta inacción de su Ayuntamiento ante las denuncias vecinales por ruido en un restaurante

La Audiencia Provincial de Madrid exonera a la alcaldesa de Velilla de San Antonio de los delitos de prevaricación urbanística y contaminación ambiental por los que la Fiscalía reclamaba tres años de prisión y doce de inhabilitación

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A la izquierda, Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, y su hermana, Antonia Alcázar, alcaldesa de Velilla de San Antonio. (Movistar Plus+ / Ayuntamiento)
A la izquierda, Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, y su hermana, Antonia Alcázar, alcaldesa de Velilla de San Antonio. (Movistar Plus+ / Ayuntamiento)

La alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, hermana de María Gertrudis Alcázar —secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero—, ha sido absuelta de los delitos de prevaricación urbanística y contaminación medioambiental. La Fiscalía de Alcalá de Henares solicitaba para ella una pena de tres años de prisión, doce años de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con competencias urbanísticas y ambientales y una indemnización de 4.000 euros.

La resolución judicial pone fin a una causa que se remontaba a las denuncias presentadas por vecinos del municipio por las actividades desarrolladas en el restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio, un establecimiento que opera con licencia de restaurante desde 2006 pero que, según sostenían los denunciantes, celebraba también bodas, comuniones, bautizos y otros eventos en espacios exteriores sin contar con la autorización necesaria para ello.

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Junto a la regidora también han sido absueltos el concejal de Urbanismo, Joaquín Panadero; la exconcejala Elena Abraham Suárez; y un extécnico municipal de Urbanismo. Los cuatro se enfrentaban a una acusación por un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental derivado de la actuación del Ayuntamiento ante las reiteradas quejas vecinales.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, los magistrados acuerdan la absolución de todos los acusados y descartan asimismo cualquier responsabilidad civil vinculada al procedimiento.

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Un conflicto vecinal que se prolongó durante años

El origen de la causa se encuentra en las denuncias registradas entre 2019 y 2025 por vecinos de la zona donde se encuentra ubicado el restaurante. Los residentes alertaban de las molestias derivadas de la celebración de eventos al aire libre, principalmente por el ruido generado durante bodas, comuniones y otras celebraciones.

La Fiscalía sostenía que los responsables municipales habían sido conocedores de la situación y que, pese a ello, no habían adoptado las medidas necesarias para impedir que continuaran unas actividades que los denunciantes consideraban incompatibles con las autorizaciones concedidas al establecimiento.

Sobre esa base, el Ministerio Público entendía que existió una inacción por parte del Ayuntamiento frente a las reiteradas quejas vecinales, motivo por el que solicitó penas de prisión para los acusados y una prolongada inhabilitación para el ejercicio de responsabilidades relacionadas con el urbanismo y el medio ambiente.

Durante el juicio, sin embargo, los procesados rechazaron haber cometido irregularidad alguna y negaron que hubieran actuado conscientemente para permitir una situación contraria a la legalidad.

(Noticia en ampliación)

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