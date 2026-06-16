La directora de la Guardia Civil niega haber intervenido en maniobras contra la UCO: “Jamás he participado en ninguna trama influenciada por la señora Leire Díez”

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, comparece ante la Comisión de Interior en el Senado (Gustavo Valiente / Europa Press)

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha negado este martes en el Senado haber participado en “ninguna trama o conspiración contra la UCO” y ha asegurado que “jamás, nunca” ha frenado investigaciones ni ha actuado contra agentes del cuerpo por influencia de la exmilitante socialista Leire Díez. La responsable del instituto armado comparece en la Comisión de Interior para dar explicaciones sobre su relación con Díez, investigada por la Audiencia Nacional por su presunta implicación en maniobras dirigidas a recabar información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa.

La comparecencia se produce un día después de que la UCO remitiera al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un informe en el que apunta a la existencia de una presunta organización que habría tratado de obtener información para “erosionar” la credibilidad de funcionarios de la unidad y favorecer la apertura de investigaciones internas en la Guardia Civil. Aunque González no está investigada en la causa, las sospechas recogidas en ese documento y los contactos mantenidos con Díez han situado el foco sobre la directora general.

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Por ello, González ha querido despejar cualquier duda desde el inicio de su intervención. “No he participado jamás, nunca en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa ni contra la unidad de delincuencia económica de la UCO ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo”, ha afirmado. También ha rechazado haber formado parte de campañas de descrédito contra la UCO o sus integrantes y ha asegurado que nunca ha adoptado medidas contra ellos.

La directora general ha negado igualmente haberse reunido con Leire Díez para abordar investigaciones en curso o diseñar actuaciones contra la Guardia Civil. “Nunca me reuní con ella para frenar investigación alguna, ni para preparar ni para idear trama alguna”, ha señalado. Según ha defendido, siempre ha mantenido un “respeto escrupuloso” por el trabajo de la Policía Judicial y de la UCO y jamás ha interferido en ninguna investigación. “No he frenado ni he interferido investigación alguna, jamás, nunca ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil”, ha añadido.

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Cómo conoció a Leire Díez

Tras negar cualquier vinculación con las presuntas maniobras investigadas, González ha dedicado buena parte de su comparecencia a reconstruir la relación que mantuvo con Leire Díez. Según ha explicado, supo de su existencia durante su etapa como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, cuando la entonces militante socialista era directora de Relaciones Institucionales de Correos.

De acuerdo con su relato, aquel contacto fue exclusivamente profesional y se limitó al intercambio de mensajes relacionados con los conflictos laborales que atravesaba la empresa pública en ese momento. “Ese contacto nunca fue presencial”, ha precisado, antes de recalcar que en aquellas conversaciones “nunca habló de nada relacionado con investigaciones en curso de la Guardia Civil”.

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Ya como directora general de la Guardia Civil, ambas mantuvieron una primera reunión presencial en una cafetería después de que Díez se pusiera en contacto con ella para trasladarle su nueva situación profesional. González ha insistido en que durante ese encuentro no se abordó ninguna investigación ni asunto relacionado con la actividad de la UCO.

La reunión sobre Rubén Villalba

La responsable del instituto armado ha reconocido que hubo una segunda reunión con Díez, celebrada en 2025. Según ha explicado, fue entonces cuando la exmilitante socialista le planteó la posibilidad de que el comandante Rubén Villalba recuperara su anterior destino dentro de la Guardia Civil.

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González ha asegurado que rechazó esa petición porque el mando se encontraba inmerso en una causa judicial por su presunta implicación en un procedimiento penal. Según su versión, la conversación terminó en ese momento. “Jamás volví a verla”, ha afirmado.

Tiempo después, ha continuado, tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de la participación de Díez en una videoconferencia en la que se vertían críticas contra responsables de la Unidad de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, así como de la difusión de imágenes de un encuentro entre la exmilitante socialista y el propio Villalba.

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Al conocer esos hechos, González ha explicado que reunió en su despacho al entonces jefe de la UCO, al general responsable de la Policía Judicial y al Director Adjunto Operativo para trasladarles personalmente su respaldo. Según ha relatado, quiso expresarles su “absoluto apoyo humano y personal” y mostrar su preocupación por la exposición pública a la que se estaban viendo sometidos.

(Noticia en ampliación)