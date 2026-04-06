Pasta primavera: una receta refrescante y ligera para preparar durante los días de calor

Pasta primavera. (Freepik)

Con el cambio de hora y más tiempo de sol durante el día, cada vez nos apetece más comer platos refrescantes y ligeros. En el caso de esta receta, cada bocado combina la suavidad de la pasta con una selección de verduras salteadas, creando una combinación ideal para esta época del año. Por este mismo motivo, el término primavera forma parte de su nombre.

La pasta primavera es un plato que une pasta cocida al dente con verduras frescas de temporada, normalmente salteadas en aceite de oliva. La clave está en mantener las verduras crujientes para darle un toque diferente.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

350 g de pasta corta 1 calabacín pequeño 1 zanahoria 1 pimiento rojo 100 g de guisantes 8 tomates cherry 2 dientes de ajo 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal y pimienta negra al gusto 40 g de queso parmesano rallado (opcional) Unas hojas de albahaca fresca

Cómo hacer pasta primavera, paso a paso

Cuece la pasta en abundante agua con sal hasta dejarla al dente. Escurre y reserva un poco del agua de cocción. Lava y corta el calabacín, la zanahoria y el pimiento en bastones finos; parte los tomates cherry a la mitad. Saltea las verduras: en una sartén grande, añade el aceite de oliva y sofríe los ajos picados. Incorpora primero la zanahoria, cocina 3 minutos. Añade el pimiento y el calabacín; tras 2 minutos agrega los guisantes y los tomates. Salpimienta. Salta las verduras dejándolas crujientes; no las cocines en exceso para mantener el color y la textura. Añade la pasta cocida y un poco del agua de cocción para ligar los sabores. Mezcla bien. Retira del fuego, incorpora la albahaca fresca y el queso parmesano si deseas. Sirve caliente y decora con hojas de albahaca extra.

Consejos clave:

No sobrecocines la pasta ni las verduras: la textura al dente es fundamental.

Añade el agua de cocción poco a poco, solo para dar jugosidad.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para cuatro platos generosos. Sin embargo, si pretendes prepararlo para más personas, lo ideal es aumentar las cantidades de manera proporcional.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 340 kcal

Proteínas: 9 g

Grasas: 8 g

Hidratos de carbono: 53 g

Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera hasta un máximo de tres días si se guarda en un recipiente hermético, lo que ayuda a mantener su frescura y evita que absorba olores de otros alimentos. Para recalentar, se puede usar tanto la sartén como el microondas.

En ambos casos, es recomendable añadir una cucharada de agua antes de calentar, ya que esto ayuda a devolver la jugosidad y evita que se reseque, logrando que el alimento mantenga su textura y sabor originales.