El restaurante más premiado de Huelva cierra sus puertas este verano por falta de relevo generacional

La pareja al frente de Arrieros: Luismi López, en cocina, y Adela Ortiz, en sala (Restaurante Arrieros)

Huelva es tierra de jamón ibérico, de gamba blanca, de choco y de buenos vinos. Una tierra de extensas playas, preciosos pueblos ocultos y una gastronomía tan rica como desconocida. Sus excelentes restaurantes atraen a locales y turistas desde hace décadas, aunque, desgraciadamente, muchos han pasado desapercibidos por las grandes guías gastronómicas. Ahora, la sierra de Aracena se despide de uno de sus pocos establecimientos premiados, una joya gastronómica que verá cerrar su persiana definitivamente este mes de junio.

Se trata del mítico restaurante Arrieros, en el pueblo de Linares de la Sierra, el único restaurante de Huelva que había conseguido un Sol de la Guía Repsol, sumando además reconocimientos como el Bib Gourmand de la Guía Michelin, la presencia en la Guía Macarfi y un hueco entre los mejores restaurantes de Europa en la prestigiosa guía gastronómica Opinionated About Dinning (OAD). Un laureado negocio que, según medios locales como Huelva 24, echará el cierre a finales del próximo mes de junio.

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Una taberna de pueblo convertida en referente gastronómico gracias al esfuerzo de Luismi López, en cocina, y Adela Ortiz, en sala, una pareja que, ahora, ve el final de su carrera laboral sin nadie que pueda tomarles el relevo. “El restaurante es ya parte de una tercera generación, pero mi hijo es ingeniero y ha visto desde pequeño lo duros que son nuestros horarios, así que ha preferido no seguir nuestra estela y por eso cerraremos”, indicaba Luismi López al diario onubense, diciendo adiós a la taberna que ya habían regentado sus padres, oriundos de Linares de la Sierra.

Luismi y Adela, al frente del Restaurante Arrieros (Linares de la Sierra, Huelva)

La cocina de este restaurante, ubicado en una típica casa serrana de paredes encaladas en uno de los pueblos más bonitos de Huelva, puede presumir de haber elevado al máximo nivel los productos y recetas propias de la sierra. Carnes ibéricas cocinadas a la brasa, frutas y verduras del terruño y setas de temporada marcaron el rumbo de esta cocina de corte tradicional, impresa con los toques actuales e innovadores de su chef. En bodega, Andalucía es la reina, siempre demostrando un cariño especial a todo lo que procede de Jerez y Sanlúcar.

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Llama la atención por su agradable interior, de ambiente rústico con chimenea, techo en madera y un cuidado mobiliario rústico-actual, repartido en tres salones y una agradable terraza exterior donde se pueden acomodar hasta 30 comensales. La propuesta del chef se encuentra representada en una carta y a través de dos menús degustación (Ruta de Jabugo, 48 €, y La Dehesa, 58 €). Algunos de sus platos más representativos son la lengua de ibérico, las castañetas con curry y puré de papas, la famosa sopa de tomate o su versión de la poleá. También otras recetas inéditas como el carpaccio de presa, el solomillo relleno o la carrillera en salsa.

Un cierre ya anunciado desde hace semanas que supone un varapalo a la gastronomía y el turismo de la zona, pero también para los vecinos de Linares de la Sierra, que ven cerrar su persiana a uno de sus restaurantes más queridos.

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