Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 25 al viernes 29 de mayo: Beatriz decide dejarse llevar por sus sentimientos

Beatriz y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La última semana de mayo llega cargada de tensión, confesiones inesperadas y nuevos conflictos en Sueños de libertad. Tras los acontecimientos vividos en los episodios anteriores, marcados por el miedo y la incertidumbre, la ficción diaria de Antena 3 afronta cinco capítulos decisivos en los que las relaciones personales se pondrán al límite y algunos secretos terminarán saliendo a la luz.

Episodio 567 del lunes 25 de mayo

El lunes arrancará con una situación especialmente delicada entre Fina y Marta. La primera continuará mostrando una actitud fría y distante, aunque seguirá evitando explicar qué es lo que realmente le ocurre. Esa tensión emocional hará que Marta empiece a preocuparse seriamente por su comportamiento. Paralelamente, Nieves tomará una importante decisión relacionada con su posible marcha a Tarragona, mientras que en la cantina crece la preocupación de Salva y Mabel por la pérdida de clientes.

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La situación empeorará cuando Pablo descubra que cada vez son más las personas que vinculan a Salva con el robo que ha sacudido el barrio. Los rumores amenazan con hundir todavía más el negocio y aumentan las sospechas a su alrededor. Por otro lado, Tasio decidirá aclarar de una vez sus sentimientos hacia Carmen y Beatriz sorprenderá a Álvaro con una propuesta que podría cambiar el rumbo de ambos.

Pablo y Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 568 del martes 26 de mayo

El martes llegará marcado por un inesperado reencuentro para Eduardo. La aparición de alguien de su pasado removerá emociones que creía olvidadas y lo dejará profundamente alterado. Al mismo tiempo, Gabriel comenzará a percibir que la tensión entre Pablo y Damián es cada vez más evidente y teme que el conflicto termine explotando delante de todos.

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La crisis en la perfumera también seguirá creciendo. Algunos trabajadores decidirán abandonar sus puestos ante el clima de incertidumbre y desgaste que se vive en la empresa. En el terreno sentimental, Mabel tomará una determinación respecto a su relación con Salva, cansada de convivir entre sospechas y problemas constantes. Además, Fina recibirá una misteriosa llamada que la dejará completamente desconcertada. Mientras tanto, Pablo decidirá sincerarse con Nieves y le revelará el pasado de Salva como exconvicto.

Digna y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 569 del miércoles 27 de mayo

El miércoles 27 de mayo, Begoña intentará empujar a Eduardo a afrontar aquello que lleva demasiado tiempo evitando. Pero la calma seguirá siendo imposible en el barrio. Pablo, convencido de que Salva puede perjudicar a Mabel, le exigirá que desaparezca definitivamente de su vida.

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Ese mismo día, Don Agustín tendrá un gesto inesperadamente generoso con Paula, mientras Valentina continuará mostrando sus dudas sobre Andrés. Además, Fina hará una importante confesión a Digna que cambiará la percepción que muchos tienen sobre ella. A todo ello se sumará la inesperada decisión de Álvaro de modificar sus planes en el último momento.

Andrés y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 570 del jueves 28 de mayo

El jueves llegará uno de los momentos más intensos de la semana. Fina reunirá fuerzas para contarle a Marta toda la verdad sobre su enfermedad, una conversación que marcará un antes y un después en su relación. También Beatriz actuará dejándose llevar por sus sentimientos y provocará una situación que terminará de la peor manera posible.

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Mientras tanto, Pablo saldrá en defensa de Nieves después de que Don Agustín la señale injustamente. En paralelo, Begoña descubrirá angustiada que Juanito ha desaparecido, desatando el miedo entre quienes lo rodean. Tasio regresará de Dos Hermanas y todos se preguntarán si lo hará acompañado de Carmen. Además, la cantina vivirá un episodio especialmente violento tras la intervención de Claudia con un periodista.

Tasio y Claudia en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 571 del viernes 29 de mayo

La semana culminará el vierne con nuevas revelaciones. Nieves decidirá contarle a Pablo toda la verdad sobre Alberto, mientras Miguel dará a Manuela un diagnóstico médico que podría cambiar su vida para siempre.

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Por su parte, Salva tomará una complicada decisión para proteger a Mabel, aunque eso suponga renunciar a parte de su felicidad. Gabriel recriminará duramente a Claudia haber hablado con la prensa y Valentina protagonizará un nuevo enfrentamiento con Begoña. Finalmente, Fina tendrá que enfrentarse a la decisión más difícil de todas: elegir entre Bianca o Marta, consciente de que cualquier paso que dé tendrá consecuencias irreversibles.

Álvaro en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).