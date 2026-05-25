España

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Google icon
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 1 de las 10:00 horas de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería realizada este lunes 25 de mayo, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 25 mayo.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 01 07 11 16 20 25 27 28 36 40 42 43 51 54 56 63 71 74 79 82.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 25 al viernes 29 de mayo: Beatriz decide dejarse llevar por sus sentimientos

La ficción diaria de Antena 3 vive una tensa semana marcada por la distancia entre Fina y Marta y el robo de los camiones

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 25 al viernes 29 de mayo: Beatriz decide dejarse llevar por sus sentimientos

Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo | Sumar se aferra al PSOE y defiende la coalición: “Tenemos malas noticias”

Una catarata de hallazgos de la UDEF apunta al expresidente del Gobierno en una causa que puede tumbar a Pedro Sánchez: los socios empiezan a caerse

Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo | Sumar se aferra al PSOE y defiende la coalición: “Tenemos malas noticias”

El restaurante más premiado de Huelva cierra sus puertas este verano por falta de relevo generacional

Con más de 25 años de recorrido en la Sierra de Aracena, este restaurante se había convertido en todo un icono gastronómico en la provincia andaluza

El restaurante más premiado de Huelva cierra sus puertas este verano por falta de relevo generacional

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Qué dice la psicología de las personas que abandonan las fiestas sin despedirse

Esta táctica puede ser una forma de preservar la energía social, apuntan los expertos

Qué dice la psicología de las personas que abandonan las fiestas sin despedirse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo | Sumar se aferra al PSOE y defiende la coalición: “Tenemos malas noticias”

Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo | Sumar se aferra al PSOE y defiende la coalición: “Tenemos malas noticias”

La UCO no ve indicios sospechosos en la cátedra de Begoña Gómez: se creó según la normativa prevista

Más información salarial e indemnizaciones por discriminación: claves de la directiva de transparencia retributiva que España debe transponer antes de junio

El caso Plus Ultra complica todavía más la legislatura de Pedro Sánchez y harta a sus socios, pero evitan hablar de moción de censura: “Aquí no vale todo”

La Guardia Civil recupera las tres lanchas robadas a la Armada en Barbate tras seis días de búsqueda

ECONOMÍA

Plus Ultra debía 451.954 euros a la Seguridad Social, pero podía estar “al corriente” para recibir el rescate: la clave de la deuda aplazada

Plus Ultra debía 451.954 euros a la Seguridad Social, pero podía estar “al corriente” para recibir el rescate: la clave de la deuda aplazada

Más información salarial e indemnizaciones por discriminación: claves de la directiva de transparencia retributiva que España debe transponer antes de junio

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Sara, peluquera, describe el desgaste físico y emocional de su oficio: “Son diez historias, diez dramas y diez personas diferentes a las que tienes que adaptarte”

Esta es la trampa que hacen algunas empresas al subirte el sueldo: “Si no lo negocias, puede quedarse congelado muchísimo tiempo”

DEPORTES

La lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: última hora sobre las sorpresas y las ausencias de la convocatoria de la Selección española

La lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: última hora sobre las sorpresas y las ausencias de la convocatoria de la Selección española

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y habrá elecciones por primera vez después de 20 años

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”