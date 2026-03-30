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Los precios de las torrijas precocinadas esta Semana Santa en Mercadona, El Corte Inglés, Día y Alcampo

La OCU ha analizado todas las torrijas preparadas de los supermercados españoles, buscando las ganadoras en sabor y también en relación calidad-precio

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Torrijas saludables
Imagen de recurso de torrijas. (Freepik)

La torrija es un clásico indiscutible de la Semana Santa. Aunque es un postre que tradicionalmente se cocina en casa, la realidad es que el ritmo de vida actual lleva a muchas personas a optar por versiones ya preparadas, disponibles en supermercados y, a menudo, congeladas. Un año más, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido analizar todas las opciones precocinadas disponibles en supermercados españoles, buscando cuáles son las mejores según su degustación, su composición y su precio.

En total, ha puesto a prueba 7 recetas diferentes. Salvo algunas honrosas excepciones, el principal inconveniente de las torrijas a la venta en supermercados es la excesiva presencia de aditivos, hasta 14 diferentes y 5 de media por torrija. Entre los más habituales, los colorantes, los correctores de acidez y los emulsionantes, además de los conservantes, lo que los define como productos ultraprocesados.

Las torrijas de Mercadona

Torrijas congeladas de Mercadona (Mercadona)
Torrijas congeladas de Mercadona (Mercadona)

La única opción que Mercadona propone para esta Semana Santa son sus torrijas fritas congeladas, comercializadas en un envase de cartón que podemos comprar en sus supermercados, con 4 torrijas congeladas por cada caja, con un peso de 480 gramos por cada paquete.

Su precio es de 6,20 euros por bandeja, lo que supone un precio de 12,917 € por kilogramo de producto. Los ingredientes de estas torrijas congeladas son: leche, aceite de girasol, harina de trigo, azúcar, crema de huevo, huevo líquido pasteurizado, canela, levadura, sal, aromatizante sabor limón, aroma de naranja, colorantes, mejorante panario y enzimas.

Elaboradas por la empresa Mercapastry, especializada en la fabricación de productos frescos de panadería y pastelería, vienen ya fritas para que solo tengas que descongelarlas para comerlas; la recomendación del propio supermercado es sacarlas del congelador con nueve horas de antelación, de forma que se puedan disfrutar a temperatura ambiente.

Se trata de una de las torrijas mejor valoradas por la OCU, pues obtienen la nota más alta en la degustación y presentan una buena relación calidad-precio. Sin embargo, como punto negativo, destacan que estas torrijas tienen hasta 7 aditivos entre sus ingredientes.

Torrijas de El Corte Inglés

En el sabor y calidad valorados por la OCU, la de El Corte Inglés fue otra de las torrijas que destacó sobre el resto. Esta torrija sobresale por no incluir aditivos en su composición y por mantener la esencia de la receta tradicional, usando ingredientes de calidad que resultan en una torrija con la textura y el sabor esperados de este postre típico.

Estas torrijas, de la sección Selection de El Corte Inglés, vienen en una bandeja de dos unidades, con un peso de 360 gramos en total y un precio de 6,49 € (18,03 €/kg), aunque también están disponibles en paquetes de 4 unidades (11,25 € - 15,63 €/kg). En cuanto a los ingredientes, la lista es la siguiente: leche entera pasteurizada, pan de molde, azúcar, jarabe, huevo líquido pasteurizado, aceite de girasol alto oleico, canela molida y canela rama.

Torrijas del supermercado Día

Torrijas del supermercado Dia
Torrijas del supermercado Dia

Como parte de su sección El Horno Real, el supermercado Día cuenta con su propia propuesta de torrijas precocinadas. Se trata de un paquete congelado que contiene dos unidades de este postre de Semana Santa, con un peso de 300 gramos en total. Este producto está diseñado para calentarse en la freidora de aire, según indican en el propio empaquetado. En cuanto al precio, podemos comprar estas torrijas por 3,99 € cada paquete (13,30 €/kg).

Este producto de repostería congelado se elabora con leche entera UHT, harina de trigo, azúcar, aceite refinado de girasol, agua, crema de huevo, huevo líquido pasteurizado, canela, levadura, sal y mejorante panario.

Torrijas de Alcampo

Las torrijas de Alcampo se venden en bandejas de dos unidades, congeladas, y con un peso neto de 270 g en total. En cuanto a su precio, se pueden comprar por 4,94 € (18,30 € por kilogramo). En cuanto a la lista de ingredientes, estas torrijas precocinadas se preparan con pan, mejorante panario, azúcar, leche, huevo, aceite de girasol, canela y limón.

Torrijas de Ahorramás

El supermercado Ahorramás cuenta también con su propia propuesta de torrijas, una bandeja en la que se incluyen tres unidades fritas. El peso neto de este producto es de 415 gramos, lo que hace que cada torrija tenga un peso de unos 140 gramos¡. En cuanto a los ingredientes, las torrijas de Ahorramás se elaboran con los siguientes: leche entera, pan, azúcar, crema de huevo, conservadores y colorante, así como aceite de girasol, agua y canela.

El precio de esta opción ha sido, desde el comienzo de la temporada, de 5,99 euros cada pack (14,26 €/kg), aunque ahora hacen una oferta que reduce su coste a 5,75 euros (12,78 €/kg).

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