Quién fabrica el pan de torrijas de Mercadona: el obrador de Alcalá de Henares que produce la marca blanca del supermercado

Ingredientes para preparar unas torrijas tradicionales (Freepik)

La infusión de la leche, el tiempo de remojo, el rebozado en huevo, la forma de cocción... Hay muchísimos pequeños detalles que determinan el resultado de una torrija casera, pero ninguno tan importante como el pan. Especialmente, si buscamos conseguir unas torrijas con la textura perfecta: tiernas por dentro, pero lo suficientemente firmes para soportar el proceso de fritura sin romperse.

No cabe duda de que, a la hora de preparar este clásico de Semana Santa, siempre será preferible optar por un pan artesano que nos asegure un sabor y textura óptimos sin el uso de conservantes ni aditivos. Sin embargo, por economía, cercanía y optimización de tiempos, son muchos los que acaban optando por comprar este pan en el supermercado. Tanto es así que muchos lineales ya cuentan en estas fechas con un pan especialmente dedicado a este fin, con sabores añadidos y una textura diseñada para el remojo y la fritura.

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Uno de estos supermercados es Mercadona. La empresa valenciana lleva varios años vendiendo su pan especial para torrijas, elaborado con aroma a canela y limón, un producto temporal que aparece en sus estanterías al acercarse los días de Pascua. Hoy descubrimos qué empresa se encuentra detrás de la fabricación de este pan de Hacendado.

Elaboración de las torrijas, reinas de la gastronomía en Semana Santa (Adobe Stock)

¿De dónde viene el pan de torrijas de Hacendado?

El pan especial para torrijas de Mercadona está fabricado por Panificadora Alcalá, una empresa con sede en Alcalá de Henares reconocida por elaborar productos de panadería para grandes cadenas. Panificadora de Alcalá comenzó su trabajo allá por 1955 y, desde entonces, fabrica pan, panes especiales y pan rallado. Hasta 1998 su negocio se basó en la Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha y Castilla Leon, y no fue hasta el 2000 cuando se consolida dando el salto al territorio nacional.

Desde el año 2006 es interproveedor de Mercadona, y fabrica para Hacendado productos de panadería como su pan cortado de cinco semillas, su barra de pan tradicional cortada o la hogaza integral de avena, semillas de girasol y sésamo. Además, también se encarga de elaborar el pan rallado y los picatostes que se venden bajo la marca de Hacendado.

Volviendo a su pan especial para torrijas, este viene en un paquete de 500 gramos que se puede adquirir por un precio de 1,13 euros (2,70 €/kg). Su lista de ingredientes se compone de harina de trigo, agua, aceite de girasol, azúcar, sal, masa madre inactiva de centeno, levadura, fibra de achicoria, gluten, pasta de limón y canela. Asimismo, su lista de ingredientes incluye consevador E-282 o propionato cálcico, un aditivo encargado de alargar la vida util del producto.

El mejor dentro de los lineales, según la OCU

Ante la creciente tendencia de optar por este tipo de panes especiales a la hora de preparar torrijas en casa, la Organización de Consumidores y Usuarios quiso dilucidar cuáles eran las opciones de compra más sensatas, tanto por salud como por relación calidad-precio. En 2025, los expertos de la OCU llevaron a cabo un análisis sobre 10 panes especiales de torrija, todos ellos a la venta en supermercados españoles, extrayendo conclusiones que nos permiten saber cuál es la mejor opción.

Todos los panes analizados por la OCU comparten las tres funciones básicas que una barra de este tipo debe tener: la resistencia al empapado de la leche, al rebozado y a la posterior fritura. Estas características se obtienen de combinar una harina de fuerza con una miga de alveolado más pequeño y uniforme, algo común a todas las opciones.

De entre todas las opciones analizadas, la Organización señalço positivamente el Pan especial torrijas de Hacendado. Su precio es de 1,13 €/500 g (2,26 €/kg) y cuenta con varios puntos a favor. Su receta carece de aromas artificiales y añade piel de limón y canela, ingredientes propios de este postre. Además, es el único producto que incorpora un paso a paso para ejecutar la receta.

En la prueba de cocinado, la torrija se comportó muy bien, manteniendo la forma sin desmoronarse; en cata se revela como un producto jugoso con agradable sabor a limón y canela. Como factores en contra, la OCU señala que incorpora varios conservantes y antioxidantes, aunque no son de los peores.

La otra recomendación de la OCU fue el Pan de torrijas de Carrefour, con un precio de 1,99 €/350 g (5,69 €/kg). A favor, la Organización señaló que se trata del producto que mejor valoración ha obtenido en la prueba de cocinado y degustación. En contra, señalaron que recurre a aromas de cítrico, además de algún otro aditivo.