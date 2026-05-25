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La Generalitat ve inminente el fin de la huelga de profesores de la Comunidad Valenciana: Educación está de acuerdo “en lo fundamental” de la nueva propuesta de los sindicatos

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, asegura que solo falta un “pequeño ajuste final” para poder llegar a un documento que “satisfaga a todos”

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Protesta del sector educativo frente a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a 14 de mayo de 2026, en Valencia. (Rober Solsona / Europa Press)
Protesta del sector educativo frente a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a 14 de mayo de 2026, en Valencia. (Rober Solsona / Europa Press)

La huelga indefinida del profesorado de la Comunidad Valenciana podría acabar esta semana. Los sindicatos han entregado este lunes al secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana, Daniel McEvoy, una nueva propuesta que el Ejecutivo autonómico ve con buenos ojos, de manera que el acuerdo “va a ser inminente”.

McEvoy ha señalado que esperan alcanzar un acuerdo “lo antes posible”. De hecho, ha afirmado que le gustaría que fuera esta tarde, en la reunión de la Mesa sectorial que han convocado a las 16:00 horas. Este avance, tras dos semanas de huelga, llega después de leer “por encima” el documento que STEPV, CCOO y UGT les han entregado en mano a él y a la consellera, Carmen Ortí, que ve que “en lo fundamental” están de acuerdo.

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Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que “es hora ya” de alcanzar un acuerdo y ha añadido que es “optimista” siempre que se dejen a un lado las diferencias políticas. “No sé si esta tarde se podrán ver todos los puntos pero me gustaría que a lo largo de esta tarde o mañana, como muy tarde, se pueda alcanzar un acuerdo”, un entendimiento del que ha destacado que “todas las partes quieren lo mismo: Mejorar el sistema educativo de la Comunitat Valenciana”.

McEvoy ha indicado que una negociación de diez horas con una de las mesas de la semana pasada “no es operativa”. No dio frutos pese a acabar de madrugada, por lo que cambiarán de estrategia esta vez. No obstante, esperan acabar estar tarde “en un tiempo razonable” con un acuerdo, pero si no es posible retomarán la reunión “mañana, pasado o al otro, lo que sea necesario”, aunque esperan cerrarlo “lo antes posible”

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Miles de personas protestan durante la manifestación por la huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunidad Valenciana, el pasado viernes, 15 de mayo de 2026. (Rober Solsona/Europa Press)
Miles de personas protestan durante la manifestación por la huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunidad Valenciana, el pasado viernes, 15 de mayo de 2026. (Rober Solsona/Europa Press)

“El acuerdo va a ser inminente”

McEvoy considera que el nuevo documento sindical es “un paso muy importante de cara a intentar solucionar el problema” en el que están inmersos y en el que todos esperan “una mejora” para el profesorado y para las familias de los estudiantes, y ha destacado que los epígrafes del nuevo texto “son similares” a los que han venido tratando. “Estoy convencido de que vamos por el buen camino, que vamos a acercar esas posturas y que, por el bien de todos, el acuerdo yo creo que va a ser inminente, porque así nos lo demanda el profesorado, el alumnado y cada una de las familias valencianas que mandan a sus hijos e hijas a la escuela pública”, ha insistido.

McEvoy ha hecho hincapié en que lo que falta es el “pequeño ajuste final” para poder llegar a un documento que “satisfaga a todos”, dado que todos comparten el “objetivo común” de mejorar la educación pública y ahora solo falta “establecer el marco de acuerdo entre todos” para poder alcanzar el “anhelado acuerdo”.

El secretario autonómico ha detallado que algunas cuestiones “hay que afinarlas un poquito” y las dos partes tienen que ceder para llegar al entendimiento que la sociedad está demandando, ya que por ejemplo ambos quieren bajar las ratios, pero a lo mejor “no puede ser con la premura” que piden los sindicatos.

*Con información de EFE.

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