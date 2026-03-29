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Cómo afecta el cambio de hora a la economía: comercios locales, cierres de hostelería y ocio nocturno

El adelanto horario impulsa las ventas vespertinas en hostelería y comercio, pero genera retos operativos y desigualdades sectoriales

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Unas terrazas en Valencia (ShutterStock).
Unas terrazas en Valencia (ShutterStock).

El primer cambio de hora de 2026 se llevará a cabo la madrugada del domingo 29 de marzo y, como cada año, se reaviva el debate sobre su repercusión económica en España, planteando si realmente representa un recurso valioso para sectores como la hostelería y el comercio, o si, por el contrario, supone una carga que lastra la actividad en otras áreas. Según detalla la UNIR, la discusión sobre los efectos del cambio horario se mantiene abierta, alimentada por posturas enfrentadas respecto a sus beneficios y desventajas.

La afluencia de clientes a establecimientos hosteleros aumenta en las tardes y noches estivales, generando así un incremento en ventas y beneficios para el sector, especialmente en eventos y terrazas de verano. Este efecto responde a un mayor consumo en actividades al aire libre, fenómeno que se produce por el aumento de horas de luz durante el horario de verano.

No obstante, ciertos sectores económicos, como la agricultura o la ganadería, registran pérdidas importantes por la alteración de horarios naturales y ciclos biológicos animales. Además, el ajuste al cambio horario provoca un leve aumento de los accidentes laborales debido a la falta de sueño, y se cuestiona el supuesto ahorro energético al existir un mayor uso de aire acondicionado.

Impacto en los sectores económicos

Los sectores de hostelería y comercio ocupan una posición especialmente sensible ante este fenómeno, dada su relevancia en el desarrollo de actividades en espacios exteriores y su capacidad para atraer tanto turismo como clientela local. Mientras que la hostelería se beneficia del crecimiento de las actividades vespertinas, el sector se enfrenta también a desafíos asociados a la reorganización de turnos, desajustes operativos y la gestión de la demanda nocturna para evitar incrementos en los costes de personal y energía.

La cuestión de la productividad es otro foco de debate, pues se detecta una bajada temporal de la eficiencia operativa tras la transición horaria. Por parte de los sectores críticos, se resalta que las ventajas económicas pueden ser marginales cuando se las compara con impactos de mayor calado, como los relacionados con salarios e inflación, además de registrarse un consumo energético más elevado.

Cuándo es el cambio de hora de 2026 (Canva)
Cuándo es el cambio de hora de 2026 (Canva)

El propósito inicial del cambio de hora, basado en el ahorro energético y el fomento del consumo, está sometido a revisión por el avance de la tecnología y las variaciones en los hábitos de consumo. La hostelería y actividades turísticas experimentan un repunte gracias al atractivo de las actividades durante las horas prolongadas de luz, traduciéndose en más ventas de alimentos y bebidas, sobre todo en eventos estivales.

Sin embargo, la distribución de los beneficios no es uniforme: el sector primario acusa el ajuste artificial de los horarios, y la productividad de los trabajadores se resiente temporalmente, mientras que el supuesto ahorro energético queda, según voces críticas, relativizado por el incremento de aparatos de climatización.

Oportunidad y desafío

La dualidad del cambio horario se manifiesta en el impacto desigual entre sectores beneficiados y perjudicados. Existe la necesidad de diseñar estrategias empresariales adaptativas, implementando soluciones basadas en el análisis de datos locales e innovación para maximizar los beneficios y reducir los costes asociados. Entre las recomendaciones, destaca la importancia de ajustar la organización operativa y la programación de servicios según los picos de demanda determinados por el horario estival.

España pide a la UE poner fin al cambio de hora.

El debate sobre la posible eliminación del cambio de hora sigue vigente, condicionando las perspectivas de actores económicos y sociales. El criterio de éxito para los sectores consiste en aplicar estrategias que permitan aprovechar las ventajas económicas del horario de verano, sin descuidar los inconvenientes y buscando un equilibrio informado, cuestión que continúa marcando el ritmo de la discusión económica en España.

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