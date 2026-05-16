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El paciente español con hantavirus en el Gómez Ulla sigue “estable y mejorando”: el resto continúa sin síntomas

El lunes se realizará una nueva PCR a los 13 contactos y, si el resultado es negativo, se aplicará una cierta flexibilización de las medidas

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Autobús en el que llegaron los españoles al Gómez Ulla. (Reuters)
Autobús en el que llegaron los españoles al Gómez Ulla. (Reuters)

El único paciente español con hantavirus ingresado en el hospital Gómez Ulla de Madrid, un hombre de 70 años que estuvo en el crucero MV Hondius, evoluciona favorablemente y permanece estable bajo aislamiento de alto nivel, mientras el resto de pasajeros del buque continúan asintomáticos y en cuarentena preventiva en el mismo complejo hospitalario.

Según la última actualización del Ministerio de Sanidad de este sábado, el paciente “sigue estable y mejorando”. Desde que dio positivo el pasado lunes, permanece ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), donde continuará hasta su recuperación clínica, conforme al protocolo de manejo del brote de hantavirus aprobado por la Comisión de Salud Pública.

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Los 13 contactos restantes, aislados en habitaciones individuales, siguen sin síntomas, aunque deberán mantener la cuarentena. El aislamiento podrá prolongarse hasta un máximo de 42 días desde su inicio, es decir, hasta el 21 de junio. Los primeros 28 días serán hospitalarios y, posteriormente, podría valorarse el aislamiento domiciliario si se dan las condiciones adecuadas.

Está previsto que a estos 13 contactos asintomáticos se les realice una nueva PCR el próximo lunes. Si el resultado vuelve a ser negativo, el protocolo contempla cierta flexibilización de las medidas: podrían recibir visitas con equipos de protección individual (EPI) adecuados y, si las condiciones del centro lo permiten, salir de sus habitaciones a zonas comunes de la misma planta, siempre con mascarilla FFP2, higiene de manos con gel hidroalcohólico y bajo supervisión del personal sanitario.

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Hospital Gómez Ulla, en una imagen de archivo. (EFE)
Hospital Gómez Ulla, en una imagen de archivo. (EFE)

Sin embargo, si alguna de estas pruebas resultara positiva, independientemente de la aparición de síntomas, el caso pasaría a considerarse confirmado y el paciente sería trasladado a la unidad de aislamiento de alto nivel correspondiente para su seguimiento.

Asimismo, las dos mujeres que cumplen cuarentena en hospitales de Barcelona y Alicante tras haber compartido un vuelo con la mujer neerlandesa fallecida, que viajaba en el crucero y murió posteriormente en un hospital, se encuentran en la misma situación que los 13 pacientes del Gómez Ulla, ya que ambas permanecen asintomáticas y bajo seguimiento sanitario.

El caso del único español aislado con hantavirus

El pasado lunes se detectó un positivo provisional en un pasajero español del crucero MV Hondius, un hombre de 70 años que se encontraba realizando cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid y que fue trasladado de inmediato a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN).

Momento en el que el autobús en el que viajaban los españoles llegó al Gómez Ulla para su cuarentena. (Reuters)
Momento en el que el autobús en el que viajaban los españoles llegó al Gómez Ulla para su cuarentena. (Reuters)

En el momento de la primera prueba PCR, el paciente se encontraba asintomático, aunque posteriormente comenzó a presentar síntomas compatibles con la infección. Desde entonces, el paciente ha permanecido bajo seguimiento estrecho y en aislamiento, con evolución clínica vigilada de forma continua por los equipos médicos. Durante varios días llegó a presentar febrícula y síntomas respiratorios, aunque en las jornadas posteriores se ha informado de una mejoría de su estado, manteniéndose estable.

Las autoridades sanitarias señalan que la evolución del hantavirus puede ser variable, por lo que el seguimiento se mantiene con especial cautela. En este contexto, se le irán realizando pruebas PCR hasta su recuperación, dado que la infección puede cursar con rapidez en algunos casos, como el registrado en otros pacientes afectados.

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