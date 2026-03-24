El cambio de hora será en la madrugada del próximo sábado al domingo cuando a las 02.00 serán las 03.00

El último pronunciamiento desde Bruselas sobre el cambio horario recogió la postura del comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, quien abogó por erradicar el ajuste bianual de los relojes en la Unión Europea, al considerar que genera “complicaciones innecesarias” tanto para la sociedad como para la economía del bloque. No obstante, desde ese momento, según detalló Europa Press, no han trascendido avances formales para modificar la normativa que rige el sistema actual de horarios en los países miembros. Mientras Europa sopesa su decisión definitiva, España se prepara para adelantar una hora los relojes en la madrugada del próximo sábado al domingo, a las 2:00, momento en que pasarán a marcar las 3:00, comenzando así el horario de verano.

De acuerdo con Europa Press, la medida renovó el debate entre sectores que defienden el cambio horario por los beneficios asociados a la adaptación estacional y al aprovechamiento del ocio vespertino, y quienes sostienen que esta práctica apenas reporta ahorro energético y puede impactar negativamente en la salud. El horario de verano permanecerá vigente hasta el 25 de octubre, en tanto se mantiene la expectativa sobre una posible decisión europea respecto al futuro de estos ajustes estacionales.

Entre quienes apoyan la continuidad de los cambios de hora se encuentran los físicos José María Martín Olalla, de la Universidad de Sevilla, y Jorge Mira Pérez, de la Universidad de Santiago de Compostela. Ambos consideran que la práctica contribuye a una adaptación racional de la actividad humana a los ciclos naturales de luz y oscuridad durante las estaciones. Martín Olalla explicó a Europa Press que, pese a resultar incómodo para algunas personas, adelantar el reloj en verano permite comenzar las actividades laborales antes, lo que deja tardes más largas para el ocio. Sostuvo que el cambio horario actúa como un mecanismo razonable para regular la diferencia en la salida del sol entre el invierno y el verano.

El físico sevillano recalcó el valor de la flexibilidad en la política europea sobre este asunto, argumentando que, mientras países nórdicos podrían no beneficiarse de dichos cambios, en latitudes como la española sí podrían resultar útiles. Subrayó, además, que las estaciones y sus particularidades luminosas persistirán con independencia de la normativa comunitaria que se adopte, lo que obligará a continuar adaptando las rutinas a esos ciclos.

Jorge Mira Pérez, por su parte, matizó ante Europa Press que cada cinco años se lleva a cabo una revisión del sistema horario, prolongándose de forma habitual la vigencia de los cambios. Defendió la necesidad de una legislación común dentro de la UE y advirtió sobre los riesgos de fragmentar el sistema de horarios entre los Estados miembros, lo que provocaría una “ruptura de la baraja horaria”. Recordó que la variabilidad en la duración del día y la noche responde a causas naturales y que durante el verano, en España, la actividad biológica tiende a adelantarse hasta tres horas respecto al invierno.

Para Mira Pérez, aunque el cambio horario se reinstauró en los años 70 con la promesa de ahorrar energía, el cálculo del ahorro real resulta extremadamente complejo. Sostuvo que, pese a que se ajusta la exposición a la luz solar en los periodos de mayor actividad humana, las estimaciones precisas sobre el ahorro energético derivado de esta práctica no se revisan desde hace varias décadas.

En el ámbito de las energías renovables, Martín Perea, director del Máster en Energías Renovables de la Universidad Europea, expresó a Europa Press que el ajuste horario contribuye a normalizar la salida del sol y a alinear el reparto de horas de luz con los patrones sociales y económicos actuales. Según su opinión, el modelo vigente favorece actividades recreativas en horario vespertino y cualquier cambio podría afectar de manera significativa al sector del ocio, un ámbito de especial relevancia para la economía española. Perea señaló también que la Unión Europea solicitó, en 2018, una armonización de criterios a sus países integrantes, aunque criticó la falta de propuestas concretas al respecto por parte del Ejecutivo español.

El medio Europa Press recordó que en 2018 el Gobierno español constituyó una comisión de expertos para estudiar la conveniencia y los efectos del cambio de hora, cuyas conclusiones no permitieron adoptar una decisión definitiva. En ese mismo foro se analizó la posibilidad de adaptar el huso horario empleado por España, equiparado al de Alemania desde la época franquista. Tampoco en este aspecto prosperó ninguna modificación, según consignó Europa Press.

Frente a las posiciones favorables al mantenimiento del cambio de hora, la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) persiste en la defensa del horario de invierno como el más apropiado, especialmente desde una óptica médica. El presidente de la organización, César Martín, manifestó a Europa Press que la entidad valoró positivamente la iniciativa gubernamental para retomar la discusión sobre la supresión del cambio horario. Insiste en que España debería mantener el horario de invierno de forma permanente y demanda que el Consejo Europeo asuma este asunto debido a que no corresponde a los Estados miembros decidir unilateralmente estos cambios.

Europa Press señaló que, en el año anterior, el Gobierno español llevó el debate sobre el ajuste estacional de los relojes a la reunión de ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de la UE. La propuesta defendía suprimir el cambio horario bajo tres fundamentos: el apoyo mayoritario de la población, tanto en España como a nivel europeo; la falta de pruebas científicas que certifiquen un ahorro energético considerable; y los efectos negativos que este ajuste podría tener en la salud y el bienestar de millones de personas.

La Comisión Europea ya intentó poner fin a los cambios bianuales de hora en 2019, durante la presidencia de Jean-Claude Juncker, sugiriendo que cada país eligiera, a través de consultas internas, si mantener o eliminar dicha práctica. No obstante, el plan quedó suspendido ante las divergencias entre los gobiernos, según informó Europa Press. Actualmente, los países de la UE continúan a la espera de una directriz definitiva, mientras técnicos y sectores sociales y económicos mantienen posturas divididas sobre la continuidad o eliminación del esquema horario vigente.

El próximo cambio de hora, que reemplazará temporalmente el horario estándar por el de verano, se presenta una vez más como un punto de encuentro y desencuentro entre defensores de la adaptación al ciclo estacional y quienes consideran prioritario eliminar prácticas que, según arguyen, afectan tanto la salud como la eficiencia energética y la organización social.