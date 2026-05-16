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Alba Carrillo no se calla ni dentro ni fuera de la televisión y protagoniza una discusión en la calle por unos relojes: “Habéis engañado a estas personas”

La presentadora de televisión intentaba conseguir uno de los ‘Royal Pop’ de Swatch para su hijo y ha acabado discutiendo en plena calle

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Alba Carrillo protagoniza una discusión en la calle por unos relojes (TEN)
Alba Carrillo protagoniza una discusión en la calle por unos relojes (TEN)

Tras una semana repleta de polémica televisiva, la presencia de Alba Carrillo en la tienda Swatch de Madrid ha desencadenado una discusión con el personal durante el lanzamiento de los relojes ‘Royal Pop’, fruto de la colaboración de Swatch con Audemars Piguet. La situación, que ha generado una escena de tensión en plena calle, se ha vuelto viral tras difundirse imágenes en las que la presentadora ha confrontado abiertamente a los empleados por el manejo de la venta.

Quienes han acudido a la tienda de Madrid o de paseo de Gràcia en Barcelona, donde se distribuye este reloj de bolsillo, el ‘Royal Pop’, inspirado en el modelo Royal Oak de Audemars Piguet y con un precio de unos 400 euros frente a los 20.000 euros habituales de la marca de lujo, han esperado durante varios días en largas colas que han acabado siendo foco de enfrentamientos y presencia policial.

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En el vídeo, Alba Carrillo acusa a la tienda de mentir respecto al número de relojes disponibles: “Habéis engañado a todas estas personas, no tenéis vergüenza. Habéis dicho que había 200 y pico relojes”, ha manifestado Carrillo en las imágenes difundidas a través de redes sociales.

Alba Carrillo discute en plena calle por conseguirle un reloj a su hijo (TikTok)
Alba Carrillo discute en plena calle por conseguirle un reloj a su hijo (TikTok)

La polémica de los ‘Royal Pop’ de Swatch

La expectación por los ‘Royal Pop’ ha provocado situaciones caóticas no solo en Madrid, sino también en otras grandes ciudades como Nueva York, Londres o Tokio, donde la colaboración entre ambas marcas ha atraído tanto a coleccionistas como a revendedores.

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En París han tenido que recurrir incluso al uso de gas para controlar a la multitud, y en Barcelona la tienda ha sido cerrada con la intervención de los Mossos y la Guardia Urbana. En aquellos establecimientos donde sí se han realizado ventas, la seguridad ha sido reforzada. Estas escenas recuerdan a las vividas en 2022, con el lanzamiento del MoonSwatch de la misma firma.

La denuncia pública de Alba Carrillo

Desde su cuenta de Instagram, Alba Carrillo ha narrado el episodio vivido en la capital catalana tras el intento de adquirir uno de estos relojes, publicando: “Me dispongo a dormir. Llegando a casa. Cuando os cuente lo que ha pasado con lo de los relojes... No tiene nombre. Os voy a contar todo cuando me despierte de una siesta reparadora”.

La cola por los 'Royal Pop' en Francia (Reuters)
La cola por los 'Royal Pop' en Francia (Reuters)

Sus declaraciones profundizan en la crítica sobre la gestión de la venta y el comportamiento tanto de Swatch como de Audemars Piguet: “La poca vergüenza de Swatch ha sido de otro nivel. Por incautos (al final la ilusión era de mi hijo), pero cómo se le ocurre a Audemars Piguet jugar a los relojes con semejante cascajo. De traca todo, ha habido policía, prensa, reventa, luego os cuento...”.

El lanzamiento, que ha consistido en seis modelos diferentes de ‘Royal Pop’, se ha repetido en ciudades emblemáticas donde los seguidores han esperado durante largas jornadas, motivados por la posibilidad de adquirir una pieza exclusiva a un precio sensiblemente inferior al habitual en Audemars Piguet.

La última polémica de Alba Carrillo

Solo una semana antes, Alba Carrillo había anunciado su decisión de dejar el espacio D Corazón tras expresar desacuerdos con Televisión Española y con la productora Shine Iberia, responsable de MasterChef Celebrity. Tal y como publicaba en sus redes sociales, Carrillo ha denunciado supuestos casos de censura tras criticar la participación de Paz Vega en el concurso para solventar su deuda con Hacienda.

Alba Carrillo en 'El sótano Club' (Ten)
Alba Carrillo en 'El sótano Club' (Ten)

Ella misma lo ha sintetizado al afirmar en Instagram: “Sabía que me iba a costar caro pero yo soy como soy. Me estoy volviendo a casa, no voy a ir a D Corazón porque a mí nadie me va a llamar la atención diciendo cosas que son más verdad que un santo y más en una televisión pública socialista”.

En los últimos días, Carrillo ha intensificado sus críticas tanto a la cadena como a Shine Iberia y, de manera explícita, ha rechazado la autoridad de Macarena Rey, CEO de la productora: “No voy a permitir que ni Macarena Rey, por supuesto, ni nadie me llame al orden por decir cosas sobre los impuestos. Me da igual si me quedo sin trabajo”. Tras lo sucedido en Madrid, Alba Carrillo se vuelve a situar en el centro de la controversia.

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