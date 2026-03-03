España

Cambio de hora en España 2026: ¿será este año el último?

Esta práctica se instauró por primera vez durante la Primera Guerra Mundial con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo eléctrico

En menos de un mes, España hará el que puede ser el último cambio horario de verano. Como siempre, a las dos de la madrugada (una en Canarias), los relojes se situarán en las tres, lo que supondrá la pérdida de una hora de descanso o de trabajo. Esta práctica, que se remonta hasta la Primera Guerra Mundial, fue instaurada con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo eléctrico durante los años que duró el conflicto bélico.

Con el paso de las décadas, muchos Estados miembros de la Unión Europea decidieron recuperarla al hallarse en plena crisis del petróleo, convirtiéndose en una normativa oficial en 1981. La pregunta sobre si es realmente necesaria a día de hoy surge siempre que nos acercamos a la fecha prestablecida para el cambio de horario. Aun así, según la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, para este 2026 el cambio ya está prescrito.

Como indica el Real Decreto 236/2002 publicado en el BOE: “El periodo de la hora de verano comenzaría en España el último domingo del mes de marzo de cada año”. De esta manera, este domingo 29 de marzo se adelantarán todos los relojes 60 minutos hasta el “último domingo de octubre”, que este año cae el día 25.

¿Será 2026 el último año?

Tal y como indica la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, “con esta normativa se instauró un régimen de cambio de hora con vigencia indefinida, y por tanto sin necesidad de nuevas directivas aplicables a un número limitado de años". Además, el artículo 5 del Real Decreto 236/2002 determina que “cada cinco años se publicará un calendario con las fechas concretas del cambio de hora mediante Orden del Ministro de la Presidencia, con el único objeto de que ciudadanos y organizaciones privadas y públicas puedan conocer anticipadamente las fechas del cambio horario anual”.

El calendario vigente se publicó el 27 de abril de 2021, y si echamos cuentas, el último año confirmado sería 2026. Por lo que el 25 de octubre se acabarían los cambios de hora con la vuelta al horario estándar. Ante este panorama, varios países han planteado la posibilidad de suprimir este sistema y optar por un horario fijo durante todo el año. A pesar de las propuestas y debates en el seno europeo, la decisión final sigue pendiente. Mientras tanto, la normativa española mantiene la obligación de ajustar los relojes dos veces al año hasta nueva orden.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que propondrá a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio horario. (X/@sanchezcastejon)

“Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido”

Con el fin del calendario quinquenal prestablecido por la UE, las nuevas fechas deberían confirmarse a lo largo de este 2026, aunque aún no hay una respuesta definitiva. En cuanto a este debate, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya expresó el pasado mes de octubre su intención de acabar con esta práctica: “Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido”, sentenciaba.

En su opinión, en la actualidad “apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente”. De este modo, el Ejecutivo trasladó a la Unión Europea la petición de eliminar el ajuste horario a partir de 2026. Pese a que la Comisión Europea llegó a plantear el fin de la medida en 2019 y el Parlamento Europeo propuso que 2021 fuera el último año con cambio de hora, la falta de consenso ha impedido llevar a cabo la cuestión.

Según la orden publicada en el BOE, “mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 7 de septiembre de 2018, se creó una Comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial”. Sin embargo, el informe de este comité, fechado el 20 de marzo de 2019, concluyó que “no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta”. Por el momento, la decisión queda en suspenso a la espera de una resolución europea.

