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Daniel Illescas gana ‘El Desafío’ y reparte su premio con su ‘socia’ en la final, María José Campanario

El creador de contenido catalán ha logrado imponerse a Patricia Conde, José Yélamo y Jessica Goicoechea y hacerse con los 30.000 euros de premio

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Daniel Illescas, ganador de 'El Desafío' (Atresmedia)
Daniel Illescas, ganador de 'El Desafío' (Atresmedia)

La sexta edición de El Desafío ya tiene ganador. Daniel Illescas se ha alzado con la victoria en una final marcada por la igualdad, la emoción y la exigencia técnica, imponiéndose a Jessica Goicoechea, Patricia Conde y José Yélamo, los otros tres finalistas que llegaron a la última gala con opciones reales de llevarse el triunfo. La expareja de Laura Matamoros logró llevarse la tarjeta de 30.000 euros de premio para donarlo a una ONG y un coche BMW descapotable rojo, una victoria de la que disfrutó junto a su abuela, quien también estaba presente en el plató.

El programa de Antena 3, presentado por Roberto Leal, puso el broche de oro a una edición que ha destacado en gran medida por su nivel competitivo. Durante 12 semanas, el grupo de concursantes —formado por María José Campanario, Willy Bárcenas, Jessica Goicoechea, Patricia Conde, José Yélamo, Eva Soriano, Daniel Illescas y Eduardo Navarrete— se enfrentó a desafíos de alto nivel que fueron evaluados por el jurado integrado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura.

Los cuatro finalistas de 'El Desafío': José Yélamo, Jessica Goicoechea, Patricia Conde y Daniel Illescas (Atresmedia)
Los cuatro finalistas de 'El Desafío': José Yélamo, Jessica Goicoechea, Patricia Conde y Daniel Illescas (Atresmedia)

De todos ellos, solo cuatro lograron obtener una plaza en la gran final, una de las más reñidas de la historia del formato. Una situación que se reflejó a lo largo del concurso y, sobre todo, en la semifinal. Y es que, si bien la clasificación general quedó liderada por el creador de contenido, quien alcanzó los 195 puntos, lo cierto es que José Yélamo le seguía muy de cerca con 191 puntos. El tercer puesto lo ocupó Patricia Conde con 181 puntos, mientras que Jessica Goicoechea cerró la lista con 180 puntos. Los finalistas tenían entre ellos una diferencia mínima, lo que dejaba entrever que la victoria sería muy ajustada.

Así fue la gran final de ‘El Desafío’

La final mantuvo el formato de ediciones anteriores, emparejando a cada finalista con un concursante previamente eliminado para sumar fuerzas en las pruebas decisivas. Así, Eva Soriano, como ‘socia’ de José Yélamo, realizó el desafío La última flecha, mientras que Eduardo Navarrete, ‘socio’ de Jessica Goicoechea, protagonizó Navarrete al desnudo. Por su parte, Willy Bárcenas acompañó a Patricia Conde en Equilibrio de vértigo, y María José Campanario hizo lo propio con Daniel Illescas en Fuga del infierno.

El formato estrella de Atresmedia vuelve a la pequeña pantalla este viernes 9 de enero y lo hace de la mano de famosos como María José Campanario, Willy Bárcenas y Eva Soriano, entre otros

En cuanto a los retos individuales, José Yélamo compitió con Puertas de baile, en el que el periodista tuvo que convertirse en una estrella de coreografía creada en torno a paredes y puertas giratorias y con altura. Por su parte, Patricia Conde se enfrentó a Cataratas de fuego, donde debió escapar de una jaula envuelta en llamas estando completamente mojada y abriendo una serie de candados, mientras que Jessica Goicoechea lo intentó con Ritmo al tubo, donde se convirtió en la estrella de un número de baile acrobático donde el eje temático era un cubo escénico.

Daniel Illescas en la prueba 'Escalera al cielo' en 'El Desafío' (Atresmedia)
Daniel Illescas en la prueba 'Escalera al cielo' en 'El Desafío' (Atresmedia)

Sin embargo, fue Daniel Illescas quien logró marcar la diferencia definitiva gracias a su actuación en Escalera al cielo, una prueba clave que le permitió asegurarse el primer puesto y con la que realizó un número de danza acrobática creada en un entorno central: una escalera. Con un total de 234 puntos, el influencer catalán cerró una trayectoria sólida a lo largo de toda la temporada, proclamándose ganador de una de las ediciones más igualadas y ambiciosas del formato. Patricia Conde se hizo con el segundo puesto, seguida de José Yélamo en tercera posición, mientras que Jessica Goicoechea finalizó en cuarto lugar.

Daniel Illescas reparte el premio

Más allá de la competición, uno de los momentos más destacados de la noche llegó con el gesto solidario del ganador. Daniel Illescas recibió como premio un coche y 30.000 euros, cantidad que decidió compartir con su ‘socia’ María José Campanario. El influencer donó su parte, 15.000 euros, a la Fundación Luzón, dedicada a la lucha contra la ELA. El gesto solidario generó un efecto en cadena entre los participantes. María José Campanario decidió repartir su mitad, destinando 7.500 euros a AFIBROM. Por su parte, Eva Soriano donó 3.750 euros a la Fundación Niemann-Pick España, mientras que José Yélamo aportó otros 3.750 euros a UNRWA.

La gran final no solo mantuvo la tensión hasta el último momento, sino que además logró récord de temporada, consolidándose como líder absoluto de la noche y como uno de los formatos más vistos de la televisión. El Desafío ha liderado todas sus galas y ha registrado una media del 14,2% de cuota de pantalla, superando ampliamente a sus principales competidores.

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