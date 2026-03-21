La semifinal más intensa de ‘El Desafío’: Eva Soriano abandona el programa tras sufrir una grave lesión y Jessica Goicoechea conquista al jurado con su número

Eva Soriano se lesiona en la semifinal de 'El Desafío' (Atresmedia)

La emoción y la tensión se apoderaron una vez más del plató de El Desafío durante la esperada gala de semifinal, una noche marcada por actuaciones de alto nivel, nervios a flor de piel y momentos que dejaron sin aliento tanto al jurado como al público. Con la final a la vuelta de la esquina, los concursantes apuraron sus últimas oportunidades para asegurarse un puesto en la gran cita decisiva de la temporada. La gran protagonista de la noche fue Jessica Goicochea, quien logró una victoria incontestable tras ejecutar una exigente coreografía aérea suspendida en dos cuerdas. Su actuación no solo impresionó por la dificultad técnica, sino también por la precisión y la seguridad con la que la llevó a cabo.

Durante los ensayos, la modelo ya había evidenciado la complejidad del reto, pero su esfuerzo y constancia terminaron dando sus frutos en directo. El resultado fue un reconocimiento unánime: tres dieces por parte del jurado, que se quedó sin palabras ante la espectacularidad de la puesta en escena. A pesar de su triunfo en esta segunda semifinal, Goicochea protagonizó además uno de los gestos más comentados de la noche al ceder a Eva Soriano la posibilidad de donar el premio a la ONG que eligiera, en consideración a la lesión que esta había sufrido durante su prueba.

Jessica Goicoechea en su coreografía aérea en 'El Desafío' (Atresmedia)

La cara amarga de la jornada la vivió precisamente Soriano, quien no logró clasificarse para la gran final. La humorista afrontó un complicado desafío que consistía en realizar una coreografía sobre una plataforma con cuerdas, una prueba especialmente exigente a nivel físico. Fiel a su estilo, intentó rebajar la tensión con humor antes de comenzar: “Es un elemento de tortura medieval (...) Salgo que seas acróbata, no estás preparado para el dolor: te quema, te oprime... como un ex, al final”. Sin embargo, tras finalizar el reto, la situación dio un giro preocupante. Soriano mostró los moratones sufridos y confesó molestias tras ejecutar el spagat final: “Igual me he jodido la ingle”, dijo. “Yo creo que me he fisurado el psoas. Me ha hecho catacloc”, explicó. La gravedad de las molestias obligó a la intervención de los servicios médicos, que la atendieron en el propio plató.

Posteriormente, la presentadora detalló su estado: “Me tengo que ir a hacer una ecografía. Clínicamente, me han dicho que me he roto por detrás. No sabemos lo que es, tienen que hacer una ecografía. Todo apunta a que ha habido un desgarro. Soy una persona que se cree sobrecualificada para hacer cosas. Esto es básicamente que te lo flipas y te jodes. Pero no pasa nada, aquí estoy”. Su eliminación dejó uno de los momentos más emotivos de la noche.

Jessica Goicoechea cede su premio a Eva Soriano tras sufrir una grave lesión en 'El Desafío' (Atresmedia)

Daniel Illescas encabeza la clasificación general

Otro de los momentos más tensos de la noche lo protagonizó María José Campanario, quien se enfrentó a un reto de magia de alto riesgo bajo la supervisión del reconocido ilusionista Yunke. La prueba no solo requería precisión, sino también sangre fría, ya que implicaba poner en juego la integridad física de otra persona. “Impresiona mogollón”, reconoció Campanario al observar el instrumento que debía utilizar. El voluntario elegido fue su marido, Jesulín de Ubrique, quien accedió a colocar su mano bajo una serie de cuchillos que podían caer en cualquier momento. Antes de comenzar, la concursante explicó: “Me voy a permitir el lujo de sugestionaros para que cortéis los colores que yo quiero”.

El desarrollo del truco mantuvo al público en vilo. Los miembros del jurado, Juan, Pilar y Santiago, fueron seleccionando los colores de las cuerdas que Campanario debía cortar. Con cada decisión, los cuchillos caían peligrosamente cerca de la mano del torero, elevando la tensión en el plató hasta límites máximos. Finalmente, y tras varios segundos de incertidumbre, la concursante logró completar el desafío con éxito, evitando cualquier daño.

María José Campanario en una de las pruebas de 'El Desafío' con Jesulín de Ubrique como voluntario (Atresmedia)

Concluida la semifinal, la clasificación general quedó liderada por Daniel Illescas con 195 puntos, seguido muy de cerca por José Yélamo con 191. El tercer puesto es para Patricia Conde con 181 puntos, mientras que la propia Goicochea cierra la lista de finalistas con 180. Una diferencia mínima que augura una final abierta y cargada de incertidumbre. Con actuaciones de este nivel y una clasificación tan ajustada, la final de El Desafío se presenta como una de las más reñidas de su historia. La pregunta queda en el aire: ¿quién se alzará con la victoria en esta temporada?