‘El Desafío’ somete a Miguel Ángel Muñoz a la prueba más temida del programa: “Me he metido en el mayor lío de mi vida”

La novela gala del concurso presentado por Roberto Leal vivirá una noche marcada por grandes retos, como es el caso de Jessica Goicochea, que se enfrenta a a la prueba ‘encadenada sin aliento’

Miguel Ángel Muñoz, invitado especial
Miguel Ángel Muñoz, invitado especial de 'El Desafío', la noche de este viernes, 6 de marzo (Atresmedia)

La emoción vuelve la noche de este viernes, 6 de marzo, al prime time de Antena 3 con una nueva entrega de El Desafío. La novena gala de la sexta edición promete espectáculo, tensión y momentos de alto impacto, con retos que pondrán al límite a los concursantes y con un invitado especial dispuesto a enfrentarse a una de las pruebas más temidas del programa: la apnea.

El protagonista de ese desafío es el actor y director Miguel Ángel Muñoz. El intérprete no solo valorará a los participantes a lo largo de la noche, sino que también aceptará someterse a la prueba reina del programa, convirtiéndose además en el primer invitado que decide enfrentarse a este reto. La apnea es uno de los desafíos más emblemáticos y exigentes de El Desafío, ya que obliga a los participantes a permanecer bajo el agua el mayor tiempo posible controlando su respiración. Un reto físico y mental que suele generar gran tensión en el plató. Un gran reto que el hijo de Cristina Blanco afronta con nervios y cierta aprensión, tal y como él mismo ha hecho saber.

El formato estrella de Atresmedia vuelve a la pequeña pantalla este viernes 9 de enero y lo hace de la mano de famosos como María José Campanario, Willy Bárcenas y Eva Soriano, entre otros

Me he metido en el mayor lío de mi vida, es el reto convertido en el calvario peor que he hecho en mi vida”, ha confesado el actor antes de enfrentarse a la prueba. Sus palabras reflejan la dificultad de un desafío que, edición tras edición, se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los espectadores.

Los retos a los que se someterán los concursantes esta noche

La competición llega a su novena gala con la clasificación muy ajustada. El periodista José Yélamo se alzó con la victoria en la octava gala y lidera actualmente la tabla general con 141 puntos. Muy cerca se sitúa Daniel Illescas con 136 puntos, mientras que Patricia Conde completa el podio provisional con 126 puntos. La nueva entrega podría alterar este ranking si alguno de los favoritos falla en su desafío.

La noche de este viernes estará marcada por pruebas de gran exigencia física y técnica. Uno de los retos más espectaculares será el de Eduardo Navarrete, que deberá enfrentarse a Circuito letal, un recorrido a distintas alturas que pondrá a prueba su equilibrio y sangre fría. Durante el trayecto tendrá que enroscar una bombilla en mitad del circuito y repetir la acción al final, todo ello sin perder el equilibrio.

Eduardo Navarrete en 'El Desafío'
Eduardo Navarrete en 'El Desafío' (Atresmedia)

Por su parte, Willy Bárcenas protagonizará Francotirador, una complicada prueba de puntería en la que deberá disparar a diferentes distancias y desde una posición especialmente incómoda, lo que aumentará notablemente la dificultad. Por su parte, Patricia Conde se integrará en el cuerpo de baile del programa para afrontar Córeo a palos, un número de danza contemporánea en el que los palos serán el elemento central de la coreografía. Mientras tanto, Daniel Illescas se enfrentará a Danza vertical, un espectacular número de baile aéreo que combina acrobacia, percusión y movimiento suspendido en el aire.

Uno de los desafíos más tensos de la noche lo protagonizará Jessica Goicoechea con Encadenada sin aliento. La influencer tendrá que escapar de una cuba abriendo varios candados sumergidos bajo el agua mientras busca entre diez llaves distintas. Un reto contrarreloj que podría dejarla sin aire si no logra encontrar la combinación correcta.

El líder de la clasificación, José Yélamo, se convertirá en el protagonista de Led dance, una prueba en la que se transformará en el héroe de un videojuego, moviéndose entre píxeles y rayos láser mientras dispara, salta y vuela dentro de un escenario digital. La gala se completará con una de las pruebas clásicas del programa: El puente. En esta ocasión, María José Campanario y Eva Soriano tendrán que cruzar la temida pasarela intentando mantener el equilibrio para llegar hasta el final.

