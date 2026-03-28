¿Avena o huevos? Esto es lo que debes elegir si quieres un desayuno que te aporte fibra y proteínas

Por qué debemos conservar los huevos en la nevera si en el supermercado no están refrigerados, según una experta

La dieta de las personas que tratan de llevar un estilo de vida saludable suele tener dos alimentos como grandes protagonistas: la avena y los huevos. Ambos son ricos en nutrientes, pero lo cierto es que aportan distintos beneficios para la salud. Por ello, los expertos recomiendan cuál es el que no puede faltar en el desayuno, si el objetivo es que esta comida aporte la fibra, las proteínas y la energía necesaria para arrancar el día.

La avena y los huevos destacan por su densidad nutricional. Aunque comparten la etiqueta de alimentos saludables, sus aportes al organismo varían de forma significativa. Los huevos se caracterizan por su alto contenido proteico, mientras que la avena sobresale por su aporte de fibra y minerales específicos. La elección entre uno y otro suele estar vinculada a las metas nutricionales individuales.

Ambos alimentos ofrecen nutrientes clave, pero presentan diferencias notables en la composición de sus macronutrientes. Las proteínas, los carbohidratos y las grasas resultan indispensables para el funcionamiento adecuado del cuerpo en el día a día.

Cuál es el alimento que aporta más proteínas

La avena y los huevos son dos alimentos claves para incluir en una dieta saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos destacan en la dieta matutina por su elevado aporte de proteínas y su bajo contenido de carbohidratos. En contraste, la avena ofrece una mayor proporción de carbohidratos y una cantidad más modesta de proteínas.

Al analizar sus valores nutricionales, dos huevos grandes proporcionan alrededor de 12,6 gramos de proteína y apenas 1,12 gramos de carbohidratos. Por su parte, una taza de avena cocida en agua aporta aproximadamente la mitad de proteína que los huevos, pero suma cerca de 28 gramos de carbohidratos.

En cuanto a la calidad proteica, los huevos contienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones óptimas para el organismo. La avena, aunque supera a otros cereales en la presencia de estos aminoácidos, presenta una menor cantidad de metionina.

Para quienes buscan aumentar la ingesta de proteínas en el desayuno, los huevos resultan la alternativa más efectiva. Sin embargo, el organismo requiere tanto proteínas como carbohidratos cada día. La avena, gracias a su contenido de fibra, representa una opción equilibrada para quienes priorizan este nutriente.

Cuál es el alimento que aporta más fibra

Alimentos frescos y nutritivos esenciales para una dieta equilibrada y saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra, un carbohidrato que el organismo no logra digerir, cumple un papel relevante en la salud digestiva. Mientras que los huevos carecen de este componente, la avena se posiciona como una fuente destacada de fibra.

Este cereal integral contiene principalmente beta-glucanos, un tipo de fibra que ha demostrado capacidad para disminuir los niveles de colesterol y favorecer el control de la glucemia. Además, los beta-glucanos influyen en la sensación de saciedad, lo que puede facilitar el manejo del peso corporal al reducir el apetito y contribuir a la pérdida de peso.

En paralelo, el consumo adecuado de proteínas, como las presentes en los huevos, se asocia con beneficios como la reducción de la presión arterial, el fortalecimiento óseo y el aumento de la masa muscular. Los aminoácidos esenciales de los huevos permiten al cuerpo aprovechar de manera eficiente las proteínas que aporta este alimento.

La mejor opción para la pérdida de peso

En el contexto de la pérdida de peso, los huevos suelen destacar por su bajo aporte calórico en comparación con la avena. Además, presentan un índice glucémico de 5,9, muy por debajo del valor de 59 que ofrece la avena. Este dato indica que los huevos se absorben más lentamente y no generan subidas bruscas en los niveles de glucosa, lo que favorece una mayor sensación de saciedad durante la mañana.

Diversas investigaciones señalan que un desayuno a base de huevos puede prolongar la sensación de plenitud más que uno compuesto por avena. Sin embargo, la avena registra un índice de saciedad superior, lo cual refleja su capacidad para satisfacer el apetito de forma efectiva.

Para quienes buscan incrementar la masa muscular, la avena puede resultar más conveniente. Su mayor aporte calórico y de carbohidratos, sumado a las proteínas, contribuye a la recuperación y el desarrollo del tejido muscular, además de proporcionar la energía necesaria para realizar actividad física.