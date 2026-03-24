Sebastián La Rosa, médico experto en longevidad: “Nada afecta más a tu capacidad de atención que dormir poco”

Montaje de Infobae en el que aparece el doctor Sebastián La Rosa

Dormir bien es uno de los pilares fundamentales de una vida saludable. Tener un descanso de calidad no solo afecta a tu energía física, sino que influye en numerosos procesos a nivel mental, entre ellos en la capacidad para concentrarse.

Sobre esta cuestión ha profundizado el doctor Sebastián La Rosa en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@dr.larosa). El experto en longevidad destaca que dormir poco es especialmente perjudicial para nuestra capacidad de atención.

El doctor explica que la falta de sueño afecta directamente a la energía disponible en el cerebro, y que esta es esencial para mantener la atención y controlar la conducta. El componente clave que se encarga de este proceso es el ATP, o adenosín trifosfato.

Esta molécula es la principal fuente de energía que utilizan las células para funcionar correctamente. El ATP permite aguantar procesos que requieren mucha concentración, como puede ser tomar decisiones importantes. Sin suficiente ATP, estas funciones se debilitan, afectando a nuestra capacidad para focalizar o la de autocontrol.

Sebastián matiza que la limitación de energía es la razón por la que no podemos rendir al mismo nivel durante la jornada de trabajo o al desarrollar diferentes actividades que requieran una gran concentración.

Un cerebro poco descansado también presenta menor control inhibitorio, es decir, la capacidad de evitar conductas impulsivas o inapropiadas. Esto afecta tanto a la regulación emocional como a la toma de decisiones en situaciones de presión.

Cómo seguir una rutina de sueño saludable

Mantener un horario de sueño regular es clave para optimizar la energía cerebral y garantizar un descanso reparador. Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días ayuda a regular el ritmo circadiano, el reloj interno que controla los ciclos de sueño y vigilia. Además, es recomendable crear un ambiente propicio para dormir: una habitación oscura, fresca y silenciosa es la mejor opción para descansar.

Reducir la exposición a pantallas y dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir también contribuye a que el cerebro descanse de los estímulos constantes. Además, es de gran ayuda hacer alguna actividad relajante, como puede ser leer, escuchar música o realizar técnicas de respiración profunda.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

El impacto del sueño en la memoria y la creatividad

Dormir bien no solo ayuda a mantener la atención y el control de impulsos, sino que también es fundamental para consolidar la memoria y potenciar la creatividad. Durante el sueño profundo, el cerebro procesa y organiza la información adquirida a lo largo del día, fortaleciendo las conexiones neuronales que permiten recordar datos, habilidades y experiencias.

Esto significa que descansar mal puede dificultar el aprendizaje y la retención de información, incluso si durante el día nos esforzamos por concentrarnos. Además, diversos estudios indican que la creatividad y la resolución de problemas complejos dependen de la capacidad del cerebro para hacer asociaciones entre ideas durante el sueño.

Un cerebro fatigado pierde eficiencia en este proceso, lo que puede limitar la flexibilidad mental. Por ello, establecer hábitos de descanso adecuados no solo mejora el rendimiento cognitivo diario, sino que también ayuda a mejorar la agilidad mental.