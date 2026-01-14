España

María Jesús Montero ya no estará en el Gobierno cuando se presenten los Presupuestos: cree que será después de las elecciones de Andalucía

Los comicios autonómicos, que contarán con la participación de la actual ministra de Hacienda, están previstos para el mes de junio, cuando finalice la legislatura de Juanma Moreno

Guardar
La vicepresidenta primera y ministra
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a 14 de enero de 2026, en Madrid. (Alberto Ortega / Europa Press)

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha augurado que no formará parte del Gobierno central cuando se presenten los Presupuestos Generales del Estado de 2026. “No sé cuándo se convocan las elecciones autonómicas en Andalucía pero los periodos máximos hacen pensar que cuando se presente el nuevo PGE, ya no estaré aquí seguro”, ha señalado este miércoles tras la rueda de prensa del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Montero ha asegurado que el Gobierno se encuentra trabajando de manera “intensa” en la elaboración de las cuentas públicas, aunque por el momento no hay fecha para su presentación. Según la ministra, todo dependerá de cuándo se convoquen las elecciones en Andalucía: “No está en mi mano y, por tanto, no puedo decir más”, ha señalado.

Respecto a la fecha exacta de las elecciones andaluzas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró en abril de 2025 que cumpliría con la legislatura de cuatro años, por lo que los comicios serían “cuando toca, en el mes de junio del año 2026”, sin decir qué fin de semana será el elegido, aunque adelantando que intentará “sortear las fiestas de primavera, donde hay mucha romería”.

Según Montero, en el momento en que el Gobierno tenga listo el Presupuesto, lo presentará a la opinión pública y lo registrará en el Congreso de los Diputados, aunque ha detallado que por el momento “no hay ninguna novedad” y continúan en los mismos parámetros. Además, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con la consolidación fiscal, una cuestión a la que esta misma semana ha instado a vigilar Standard and Poor’s a colación del nuevo modelo de financiación autonómica.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido que España está en "un círculo virtuoso" de crecimiento económico, confirmado por "una confianza continuada" de los inversores y de las agencias de rating. Además, ha asegurado que el Gobierno tiene voluntad de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y trabaja "de manera intensa" para poder hacerlo "lo antes posible".

Se desplaza la fecha límite anunciada por Elma Saiz

Con el anuncio de Montero, cabe esperar que los PGE no vean la luz hasta mediados de año, lo que choca con lo anunciado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, el 29 de diciembre de 2025, cuando fijó el primer trimestre de 2026 como fecha límite para presentar las cuentas públicas.

Saiz, también aseguró que, aunque el Ejecutivo no consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado, “de ninguna manera” significaría el final de la legislatura. Además, detalló que dentro de los Presupuestos seguirán siendo una prioridad el Escudo Social y la puesta en marcha de medidas en materia de vivienda, con el objetivo de “cambiar el paradigma, dejar de hablar de la vivienda como un negocio para hablar como un derecho”.

La ministra defendió también que el Gobierno no renuncie a aprobar nuevos PGE y aseguró que las cuentas deberán responder a unos criterios determinados, ya que “no vale cualquier cosa”. Además, ha recalcado que el Ejecutivo está trabajando en “un proyecto de presupuestos bueno que siga en la línea en la que estamos”, diferenciándolo de otras cuentas que, a su juicio, incluyen “recortes en derechos” o carecen de avances en protección social y recordó que, incluso con los presupuestos prorrogados, se han podido adoptar medidas relevantes.

Temas Relacionados

María Jesús MonteroHaciendaPresupuestos Generales del EstadoPGEEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El cumpleaños más agridulce de Rodolfo Sancho: su nuevo proyecto laboral y la situación judicial de su hijo, Daniel Sancho

El hijo de Sancho Gracia celebra este 14 de enero su 51 cumpleaños, una edad a la que llega en un momento vital marcado por las luces y las sombras

El cumpleaños más agridulce de

El Foro de Davos alerta por primera vez de que España cuenta con “servicios públicos y protecciones sociales insuficientes”

Los líderes empresariales advierten que el deterioro de los servicios públicos aumenta la desconfianza y limita la capacidad de inversión y reforma

El Foro de Davos alerta

Los fondos de inversión viven en 2025 su año dorado: los ahorradores se vuelcan en ellos y logran la mayor subida anual de la historia

Las suscripciones netas alcanzaron el año pasado su nivel más alto desde 2014 al sumar 32.427 millones de euros y algunas categorías lograron rentabilidades cercanas al 50%

Los fondos de inversión viven

Antelm Pujol, doctor: “Estas tres hormonas mejoran tu rendimiento deportivo y tu salud”

Son factores clave para mejorar tu energía, fuerza y recuperación física

Antelm Pujol, doctor: “Estas tres

Un hombre intenta colar a su mujer fallecida en un avión en Tenerife: “La vigilante notó que tenía una temperatura anormalmente baja y no respiraba”

Los hechos se han descubierto cuando el hombre ha tratado de embarcar con su mujer aparentando normalidad, mientras empujaba de su silla de ruedas,

Un hombre intenta colar a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía de la Audiencia

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acuerda tomar declaración como testigos protegidas a las denunciantes de Julio Iglesias

Estos son los siete magistrados que formarán el tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama: dos de ellos condenaron al ex fiscal general

España reclama a la Unión Europea “reaccionar” ante las amenazas de Trump a Groenlandia: “No puede ser un actor secundario”

La Policía Nacional detiene a uno de sus agentes por una presunta agresión sexual a una compañera en prácticas después de una comida de Navidad

La Policía Nacional detiene a un menor “muy radicalizado” con los postulados de la organización terrorista DAESH tras un altercado con los agentes

ECONOMÍA

El Foro de Davos alerta

El Foro de Davos alerta por primera vez de que España cuenta con “servicios públicos y protecciones sociales insuficientes”

Los fondos de inversión viven en 2025 su año dorado: los ahorradores se vuelcan en ellos y logran la mayor subida anual de la historia

El Gobierno presentará a Madrid y Barcelona como candidatas para la próxima gigafactoría de IA de Europa, con una inversión de 4.000 millones

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 enero

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: números ganadores este 14 de enero 2026

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Albacete

El Real Madrid comparte la primera lista de convocados de Arbeloa para el partido de Copa del Rey: cuatro descansos sorpresa y cinco canteranos

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey