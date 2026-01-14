María Jesús Montero ya no estará en el Gobierno cuando se presenten los Presupuestos: cree que será después de las elecciones de Andalucía

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a 14 de enero de 2026, en Madrid. (Alberto Ortega / Europa Press)

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha augurado que no formará parte del Gobierno central cuando se presenten los Presupuestos Generales del Estado de 2026. “No sé cuándo se convocan las elecciones autonómicas en Andalucía pero los periodos máximos hacen pensar que cuando se presente el nuevo PGE, ya no estaré aquí seguro”, ha señalado este miércoles tras la rueda de prensa del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Montero ha asegurado que el Gobierno se encuentra trabajando de manera “intensa” en la elaboración de las cuentas públicas, aunque por el momento no hay fecha para su presentación. Según la ministra, todo dependerá de cuándo se convoquen las elecciones en Andalucía: “No está en mi mano y, por tanto, no puedo decir más”, ha señalado.

Respecto a la fecha exacta de las elecciones andaluzas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró en abril de 2025 que cumpliría con la legislatura de cuatro años, por lo que los comicios serían “cuando toca, en el mes de junio del año 2026”, sin decir qué fin de semana será el elegido, aunque adelantando que intentará “sortear las fiestas de primavera, donde hay mucha romería”.

Según Montero, en el momento en que el Gobierno tenga listo el Presupuesto, lo presentará a la opinión pública y lo registrará en el Congreso de los Diputados, aunque ha detallado que por el momento “no hay ninguna novedad” y continúan en los mismos parámetros. Además, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con la consolidación fiscal, una cuestión a la que esta misma semana ha instado a vigilar Standard and Poor’s a colación del nuevo modelo de financiación autonómica.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido que España está en "un círculo virtuoso" de crecimiento económico, confirmado por "una confianza continuada" de los inversores y de las agencias de rating. Además, ha asegurado que el Gobierno tiene voluntad de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y trabaja "de manera intensa" para poder hacerlo "lo antes posible".

Se desplaza la fecha límite anunciada por Elma Saiz

Con el anuncio de Montero, cabe esperar que los PGE no vean la luz hasta mediados de año, lo que choca con lo anunciado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, el 29 de diciembre de 2025, cuando fijó el primer trimestre de 2026 como fecha límite para presentar las cuentas públicas.

Saiz, también aseguró que, aunque el Ejecutivo no consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado, “de ninguna manera” significaría el final de la legislatura. Además, detalló que dentro de los Presupuestos seguirán siendo una prioridad el Escudo Social y la puesta en marcha de medidas en materia de vivienda, con el objetivo de “cambiar el paradigma, dejar de hablar de la vivienda como un negocio para hablar como un derecho”.

La ministra defendió también que el Gobierno no renuncie a aprobar nuevos PGE y aseguró que las cuentas deberán responder a unos criterios determinados, ya que “no vale cualquier cosa”. Además, ha recalcado que el Ejecutivo está trabajando en “un proyecto de presupuestos bueno que siga en la línea en la que estamos”, diferenciándolo de otras cuentas que, a su juicio, incluyen “recortes en derechos” o carecen de avances en protección social y recordó que, incluso con los presupuestos prorrogados, se han podido adoptar medidas relevantes.