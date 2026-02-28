Montero minimiza las encuestas y augura que Andalucía "se levantará" contra Moreno para defender los servicios públicos

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, ha advertido de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado cambios en el sistema sanitario que podrían implicar una remodelación del Servicio Andaluz de Salud y, según sus palabras, esto supone una amenaza para la universalidad de la sanidad pública. Según consignó el medio, Montero cuestionó que Moreno haya manifestado en entrevistas recientes que pretende transformar el sistema sanitario y enfatizó que “remodelar significa privatizar, derivar a pacientes a las clínicas privadas, en definitiva desmantelar un sistema sanitario que tiene que ser universal y al alcance de todo”.

La vicepresidenta expresó, según reportó el medio, su convencimiento de que los votantes progresistas responderán en las urnas ante la propuesta de reforma sanitaria anunciada por el presidente andaluz. En declaraciones realizadas en los pasillos del Parlamento antes del pleno institucional por la celebración del 28 de febrero, Montero minimizó la importancia de los sondeos que indican un posible triunfo del Partido Popular con un PSOE en baja, con opciones para Vox de convertirse en la segunda fuerza del parlamento andaluz. El medio detalló que los estudios de Sigma Dos y Gesop muestran una previsión de victoria amplia para el PP, aunque sin asegurar su actual mayoría absoluta, mientras los socialistas enfrentarían su peor resultado histórico y Vox estaría cerca de arrebatarles la segunda posición.

De acuerdo con lo publicado, Montero criticó la estrategia del Partido Popular al presentar siempre, según ella, un escenario electoral donde califican como ilegítimos a los gobiernos progresistas cuando estos alcanzan el poder, y como eternos aspirantes cuando se encuentran en la oposición. La líder del PSOE-A manifestó que confía en el “sentir de la calle” y recordó movilizaciones pasadas, como las del 28 de febrero y el 4 de diciembre, donde la población andaluza defendió lo que considera fundamentales para la dignidad y el contrato social: la sanidad pública y la educación. “Andalucía se levantará para la defensa de sus servicios públicos”, afirmó Montero, según publicó el medio.

Montero defendió los logros obtenidos por el Gobierno central desde la llegada de Pedro Sánchez, asegurando que Andalucía dispone de una tasa de desempleo menor y que la juventud cuenta con mejores oportunidades laborales. No obstante, hizo hincapié en que las competencias vinculadas a la vivienda, sanidad, educación y dependencia corresponden en exclusiva a la Junta de Andalucía y que, según sus declaraciones reproducidas por la prensa, estas áreas “los ciudadanos ven claramente deterioradas”.

Según detalló el medio, la secretaria general del PSOE-A insistió en que su partido afronta el próximo proceso electoral confiado y con la intención de movilizar al electorado progresista. Señaló que estos votantes no permanecerán como “meros espectadores” sino que acudirán a las urnas para respaldar un proyecto que defiende los servicios públicos y garantiza la implicación de todos en el futuro de Andalucía.

En relación con la reforma sanitaria anunciada por Juanma Moreno, Montero sostuvo que el presidente de la Junta trasladó el mensaje a la ciudadanía de que quien apoye su candidatura debe saber que tiene previsto modificar el sistema. “Moreno Bonilla lo ha dicho bien, lo que se juega Andalucía en las próximas elecciones es la salud de los ciudadanos. Si queremos un sistema sanitario que nos atienda a todos o si queremos un sistema de salud que lo que haga es discriminar a la gente en función de la renta", concluyó la vicepresidenta, según publicó el medio.

Durante su intervención, Montero reiteró que campañas como la del 28 de febrero han demostrado la capacidad de reacción de la sociedad andaluza cuando considera que los derechos fundamentales se encuentran en riesgo. El medio también recogió que la vicepresidenta ha expresado su convencimiento de que la tendencia de los sondeos variará según se acerque la fecha electoral, reflejando un mayor apoyo al PSOE gracias a la movilización progresista.

El debate sobre el futuro de la sanidad pública en Andalucía ha entrado así en el centro de la campaña, con la propuesta de reforma planteada por la Junta en el foco del enfrentamiento político. La disputa electoral también se ve marcada por la evolución en las encuestas y el pronóstico reservado sobre la composición futura del parlamento andaluz.