Montero prevé dejar el Gobierno al convocarse las elecciones andaluzas, pero no el acta de diputada

María Jesús Montero ha puesto sobre la mesa la preferencia de permanecer en su escaño parlamentario durante varias semanas adicionales tras la convocatoria de elecciones autonómicas en Andalucía, una decisión estrechamente ligada a su situación como funcionaria del Hospital Virgen del Rocío. Según publicó el medio, Montero comunicó a periodistas en el Congreso que dejaría su puesto de vicepresidenta primera y titular de Hacienda en el Gobierno central tan pronto como el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, oficialice la fecha de las próximas elecciones en esa comunidad.

El medio detalló que, aunque la renuncia al Ejecutivo sería inmediata tras la convocatoria electoral, la ministra planea retener su acta de diputada hasta la constitución del nuevo Parlamento autonómico. De acuerdo con lo expresado por Montero, esta medida responde a la necesidad de no perder la plaza de médico que tiene reservada en el hospital sevillano, ya que el abandono precoz del Congreso la obligaría a reincorporarse automáticamente a su puesto sanitario.

Durante la conversación con informadores, Montero barajó dos posibles fechas para los comicios: el domingo 31 de mayo o el domingo 21 de junio. Tal como consignó el medio, entre ambos días se encuentra prevista la visita del Papa León XIV a España, lo cual reduce la probabilidad de que ese periodo sea apto para el desarrollo de una campaña electoral y una jornada de votación. El calendario definitivo quedará en manos del presidente de la Junta de Andalucía, que es quien ostenta la competencia para fijar la fecha.

El medio indicó que, en cuanto se anuncie oficialmente la jornada electoral, Montero ejecutará la dimisión de sus funciones en el gobierno de Pedro Sánchez con la urgencia que amerite el calendario político: ya sea el mismo día de la convocatoria o como mucho al día siguiente. Esta decisión busca permitirle centrar sus esfuerzos en la campaña autonómica, de la que quiere participar plenamente.

En contraste con su salida del Gobierno central, el mantenimiento de su escaño en la Cámara Baja responde a un interés específico relacionado con su carrera profesional previa en la sanidad pública. Montero explicó que solo tiene previsto abandonar su asiento en el Congreso cuando quede constituido el nuevo Parlamento andaluz y tome posesión de una nueva responsabilidad parlamentaria. Así lo reportó el medio, que citó las declaraciones de la vicepresidenta durante su encuentro con periodistas.

La ministra aclaró que sería necesario preservar su acta en el Congreso hasta ese momento, ya que la renuncia previa le exigiría volver a ejercer automáticamente como médica en el hospital Virgen del Rocío, función que mantiene reservada desde el comienzo de su carrera política. El medio subrayó la singularidad de esta situación, en la que la ocupación simultánea de un escaño parlamentario y la titularidad de una plaza de funcionaria condiciona los tiempos y las formas del relevo político.

Montero, según informaron los medios presentes en el Congreso, reconoció la dependencia de los plazos y decisiones adoptadas por Moreno Bonilla para fijar el momento exacto de su salida del ejecutivo central y la posterior transición a las Cortes autonómicas. La ministra subrayó que cualquier decisión sobre la convocatoria se comunicará oportunamente y que ajustará su agenda institucional y parlamentaria según lo estipulado por el calendario oficial andaluz.

De acuerdo con el medio, la política sevillana ofreció estas precisiones en un momento de expectativa sobre los relevos previstos en el equipo ministerial que encabeza Pedro Sánchez, ante la inminente convocatoria de elecciones en el principal territorio gobernado históricamente por el Partido Socialista. Montero confirmó su disposición a priorizar la campaña y la acción política en Andalucía en la próxima etapa.