Espana agencias

Dos encuestas auguran el triunfo del PP en Andalucía sin mayoría absoluta garantizada con Vox al alza muy cerca del PSOE

El PP se perfila como vencedor en las elecciones andaluzas con una holgada ventaja, aunque su continuidad en el gobierno dependería de pactos al no asegurarse el umbral necesario, mientras Vox y PSOE se disputan el segundo puesto

Guardar

Vox y PSOE se encuentran prácticamente igualados en estimaciones de voto, según los últimos sondeos oficiales difundidos el Día de Andalucía, que muestran a Vox a menos de tres puntos porcentuales del apoyo previsto para los socialistas. El PP de Juanma Moreno parte como claro favorito en las próximas elecciones autonómicas de Andalucía, aunque las proyecciones actuales no le aseguran revalidar una mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, lo que podría abrir la puerta a pactos y negociaciones para conformar gobierno. Según publicó El Mundo, el estudio demoscópico elaborado por Sigma Dos otorga al Partido Popular un 40,4% en intención de voto y un intervalo de entre 53 y 55 escaños. Con este resultado, el partido lograría mantener la mayoría absoluta —fijada en 55 diputados— solo si se cumple la mejor de las estimaciones, aunque perdería entre tres y cinco representantes con respecto a su composición parlamentaria actual.

El medio El Mundo detalló además que el PSOE-A, liderado por María Jesús Montero, registraría una importante caída, situando su apoyo en las urnas en un 20,8% y su representación parlamentaria entre 24 y 27 escaños, lo que supondría un descenso respecto a los 30 diputados que ocupa actualmente en la Cámara andaluza. Por su parte, Vox reforzaría su presencia, obteniendo entre 20 y 21 escaños, es decir, un aumento significativo frente a los 14 que posee en la actualidad, gracias a un 18% en intención de voto.

El sondeo de Sigma Dos para El Mundo también aporta cifras sobre las formaciones situadas a la izquierda del PSOE. Por Andalucía alcanzaría un 9,2% en estimación de voto, lo que se traduciría en cinco a siete diputados, frente a los cinco actuales. Adelante Andalucía, encabezada por José Ignacio García, incrementaría su representación pasando de dos a cuatro escaños, con un apoyo del 6,9%.

De acuerdo con la encuesta elaborada por el Gabinete de Estudios Sociales y de Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica, aunque el Partido Popular mantendría la primera posición con un respaldo del 38,5% y una horquilla de entre 50 y 53 escaños, esta proyección descarta la posibilidad de alcanzar el umbral de la mayoría absoluta. Esta estimación implicaría una pérdida de entre cinco y ocho escaños respecto a las elecciones autonómicas de 2022 y obligaría a los populares a valorar alianzas o pactos para formar mayorías de gobierno.

El medio Prensa Ibérica informó que según los datos de GESOP, tanto el PSOE como Vox empatarían en porcentaje de votos con un 20% del total, obteniendo entre 23 y 27 escaños cada uno. Según este sondeo, los socialistas conservarían el segundo puesto en el escenario electoral, aunque con una pérdida de 3,8 puntos porcentuales y una reducción de entre tres y siete escaños respecto a los sufragios emitidos hace cuatro años.

En cuanto a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, el grupo Por Andalucía lograría conservar los cinco representantes que ostenta en la Cámara autonómica o perder uno, con un 6,2% del voto total. Adelante Andalucía, por su parte, podría mantenerse con los dos escaños obtenidos en 2022 o ver duplicada su representación a cuatro diputados, con un respaldo del 5,5%.

Según recopiló Prensa Ibérica, los resultados de ambos estudios demoscópicos señalan una tendencia a la fragmentación en la representación parlamentaria andaluza, y aunque el PP despunta como fuerza política dominante, no consigue asegurar una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Estos datos reflejan una caída histórica del PSOE en el contexto autonómico, mientras Vox se acerca más que nunca a convertirse en la segunda fuerza política de Andalucía.

Temas Relacionados

Elecciones AndalucíaPartido PopularVoxPSOEAndalucíaParlamento andaluzEncuestas electoralesJuanma MorenoSigma DosMaría Jesús MonteroEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Manifestación del 28F de colectivos de izquierda este sábado en Sevilla para recordar "la nación subyugada y subalterna"

La marcha promovida por la Plataforma Andalucía 28F reunirá en Sevilla a representantes nacionales de partidos progresistas, quienes exigen soberanía política y mejores servicios públicos, denunciando precariedad laboral, déficit sanitario y deterioro educativo en la región

Manifestación del 28F de colectivos

España exportó material de defensa por valor de 2.330 millones en 2025, un 18% más que el año anterior

El informe de la Secretaría de Estado de Comercio revela un significativo aumento en las transferencias de equipamiento militar durante el primer semestre, así como restricciones adicionales a Israel y Rusia y 42 negativas de licencias en productos de alto riesgo

España exportó material de defensa

Juanma Moreno: "En unos temas coincido más con Ayuso y en otros con Felipe González"

El presidente andaluz subraya la diversidad de opiniones dentro del PP, reconoce la relevancia histórica de González, defiende políticas liberales y descarta pactos con Vox, mientras recalca la estabilidad lograda en Andalucía y la dificultad de alcanzar mayoría absoluta

Juanma Moreno: "En unos temas

Illa valora positivamente la ley de amnistía y dice que Puigdemont "debería haber vuelto ya"

El jefe del gobierno catalán defendió la legislación aprobada y expresó su voluntad de que el exmandatario autonómico regrese cuanto antes, subrayando que los argumentos jurídicos contra la norma han sido descartados por el Tribunal Constitucional

Illa valora positivamente la ley

Feijóo defiende de nuevo la vuelta del rey emérito y dice que quienes lo critican "no le llegan a la suela del zapato"

Durante un acto en Salamanca, el líder del Partido Popular respaldó la residencia de Juan Carlos I en España, destacando su contribución histórica y criticando duramente a quienes cuestionan su figura, al tiempo que reclamó mayor transparencia al Ejecutivo socialista

Feijóo defiende de nuevo la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pozuelo de Alarcón tumba el

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

ECONOMÍA

Niños con GPS y perros

Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

La Justicia condena a una agencia de detectives a indemnizar a una mujer con incapacidad permanente total con 3.000 euros por fotografiarla en su casa

Renfe detecta un aumento de fibras de amianto en un taller de Madrid en el que trabajan más de 100 empleados: alteraciones en Cercanías

El Gobierno catalán destina 1.900 millones a políticas de vivienda en los presupuestos de 2026, la mayor inversión de su historia

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica