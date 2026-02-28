Dos encuestas auguran el triunfo del PP en Andalucía sin mayoría absoluta garantizada con Vox al alza muy cerca del PSOE

Vox y PSOE se encuentran prácticamente igualados en estimaciones de voto, según los últimos sondeos oficiales difundidos el Día de Andalucía, que muestran a Vox a menos de tres puntos porcentuales del apoyo previsto para los socialistas. El PP de Juanma Moreno parte como claro favorito en las próximas elecciones autonómicas de Andalucía, aunque las proyecciones actuales no le aseguran revalidar una mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, lo que podría abrir la puerta a pactos y negociaciones para conformar gobierno. Según publicó El Mundo, el estudio demoscópico elaborado por Sigma Dos otorga al Partido Popular un 40,4% en intención de voto y un intervalo de entre 53 y 55 escaños. Con este resultado, el partido lograría mantener la mayoría absoluta —fijada en 55 diputados— solo si se cumple la mejor de las estimaciones, aunque perdería entre tres y cinco representantes con respecto a su composición parlamentaria actual.

El medio El Mundo detalló además que el PSOE-A, liderado por María Jesús Montero, registraría una importante caída, situando su apoyo en las urnas en un 20,8% y su representación parlamentaria entre 24 y 27 escaños, lo que supondría un descenso respecto a los 30 diputados que ocupa actualmente en la Cámara andaluza. Por su parte, Vox reforzaría su presencia, obteniendo entre 20 y 21 escaños, es decir, un aumento significativo frente a los 14 que posee en la actualidad, gracias a un 18% en intención de voto.

El sondeo de Sigma Dos para El Mundo también aporta cifras sobre las formaciones situadas a la izquierda del PSOE. Por Andalucía alcanzaría un 9,2% en estimación de voto, lo que se traduciría en cinco a siete diputados, frente a los cinco actuales. Adelante Andalucía, encabezada por José Ignacio García, incrementaría su representación pasando de dos a cuatro escaños, con un apoyo del 6,9%.

De acuerdo con la encuesta elaborada por el Gabinete de Estudios Sociales y de Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica, aunque el Partido Popular mantendría la primera posición con un respaldo del 38,5% y una horquilla de entre 50 y 53 escaños, esta proyección descarta la posibilidad de alcanzar el umbral de la mayoría absoluta. Esta estimación implicaría una pérdida de entre cinco y ocho escaños respecto a las elecciones autonómicas de 2022 y obligaría a los populares a valorar alianzas o pactos para formar mayorías de gobierno.

El medio Prensa Ibérica informó que según los datos de GESOP, tanto el PSOE como Vox empatarían en porcentaje de votos con un 20% del total, obteniendo entre 23 y 27 escaños cada uno. Según este sondeo, los socialistas conservarían el segundo puesto en el escenario electoral, aunque con una pérdida de 3,8 puntos porcentuales y una reducción de entre tres y siete escaños respecto a los sufragios emitidos hace cuatro años.

En cuanto a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, el grupo Por Andalucía lograría conservar los cinco representantes que ostenta en la Cámara autonómica o perder uno, con un 6,2% del voto total. Adelante Andalucía, por su parte, podría mantenerse con los dos escaños obtenidos en 2022 o ver duplicada su representación a cuatro diputados, con un respaldo del 5,5%.

Según recopiló Prensa Ibérica, los resultados de ambos estudios demoscópicos señalan una tendencia a la fragmentación en la representación parlamentaria andaluza, y aunque el PP despunta como fuerza política dominante, no consigue asegurar una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Estos datos reflejan una caída histórica del PSOE en el contexto autonómico, mientras Vox se acerca más que nunca a convertirse en la segunda fuerza política de Andalucía.