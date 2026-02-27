Montero descarta una coincidencia entre elecciones generales y andaluzas porque Sánchez va a "agotar la legislatura"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado este viernes que se pueda producir una coincidencia de fechas entre las elecciones generales y las andaluzas --que están previstas para el mes de junio de este año 2026--, en tanto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha sido muy claro" al señalar que "se va a agotar la legislatura", lo que implicaría que los comicios generales se celebrarían en 2027.

Así lo ha trasladado la vicepresidenta primera en una atención a medios en Sevilla, antes de mantener junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una reunión con organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas en la Delegación del Gobierno en Andalucía, y en respuesta a la pregunta de si podría darse una convocatoria simultánea de elecciones generales, catalanas y andaluzas en la misma fecha si el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, no logra sacar adelante en el Parlamento de dicha comunidad los Presupuestos que su gobierno ha aprobado para este año 2026, así como si el Gobierno lo logra aprobar sus cuentas para este ejercicio.

"No, definitivamente no", ha respondido María Jesús Montero a esa pregunta que planteaba esa posible triple convocatoria electoral para un mismo día de este año 2026, tras lo que ha incidido en señalar que el Gobierno de Pedro Sánchez va a "presentar los Presupuestos Generales" del Estado (PGE) para este ejercicio, y, "como siempre", va a "trabajar hasta el último minuto, hasta el último balón, para conseguir el apoyo de los grupos políticos" necesarios para aprobarlos en las Cortes Generales.

Así lo hará el Gobierno porque piensa que "es bueno que España cuente con unas nuevas cuentas públicas, y es una excelente oportunidad para ordenar todas esas políticas que, a pesar de no tener Presupuestos, seguimos desarrollando, y que sería bueno que tuvieran ese reflejo", según ha argumentado María Jesús Montero.

En todo caso, ha apostillado que "el presidente del Gobierno ha sido muy claro" en la idea de que "se va a agotar la legislatura", de forma que las elecciones generales "serán cuando tocan", a la vez que eso "significa que seguiremos trabajando para conseguir los acuerdos en las iniciativas legislativas que estamos promoviendo", ha puntualizado.

"Hay veces que el Congreso no nos aprueba medidas, pero insistimos una y otra vez hasta que logramos dar con la tecla que permita aunar los máximos consensos posibles", ha añadido la vicepresidenta antes de subrayar que "seguiremos trabajando en esta dirección".

La ministra de Hacienda ha indicado que su "idea es presentar" los PGE de 2026 "en el primer trimestre" de este año, si bien ha recordado que el Gobierno no cuenta ahora mismo con el acuerdo necesario "con algunas formaciones políticas" para aprobarlos en las Cortes Generales, de forma que con algunas están "muy cerca de ese acuerdo", mientras que otras como Junts y ERC "no nos han dado todavía el apoyo a las cuentas", ha recordado.

La titular de Hacienda ha defendido que es "mucho mejor" que haya nuevos Presupuestos Generales del Estado, pero ha querido dejar claro que, "en caso de no tenerlos, seguiremos desarrollando nuestra iniciativa legislativa" desde el Gobierno, porque, "afortunadamente, el saneamiento de nuestras cuentas públicas nos está permitiendo acometer incluso proyectos nuevos que no estaban contemplados en las partidas presupuestarias anteriores", según ha valorado.

SOBRE LOS PRESUPUESTOS CATALANES Y LAS ELECCIONES ANDALUZAS

Por otro lado, la vicepresidenta ha apuntado que no puede hablar por boca del presidente Salvador Illa, si bien ha dicho que confía en que "Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) --cuyo apoyo sería decisivo para aprobar los Presupuestos de esa comunidad-- sepa que Cataluña necesita unas nuevas cuentas públicas, y que tenemos que seguir trabajando" y "avanzando".

Por otro lado, la también secretaria general del PSOE andaluz y candidata socialista a la Junta en los próximos comicios autonómicos ha recordado que el presidente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, "ha trasladado que se celebrarán las elecciones andaluzas cuando toquen", que sería en torno al mes de junio de este año.

La candidata socialista ha señalado que "a nosotros nos da igual el momento de la convocatoria", porque "estamos preparados, ilusionados, deseando de que se celebren las elecciones" andaluzas, según ha asegurado.