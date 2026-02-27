Espana agencias

Montero descarta una coincidencia entre elecciones generales y andaluzas porque Sánchez va a "agotar la legislatura"

Guardar

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado este viernes que se pueda producir una coincidencia de fechas entre las elecciones generales y las andaluzas --que están previstas para el mes de junio de este año 2026--, en tanto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha sido muy claro" al señalar que "se va a agotar la legislatura", lo que implicaría que los comicios generales se celebrarían en 2027.

Así lo ha trasladado la vicepresidenta primera en una atención a medios en Sevilla, antes de mantener junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una reunión con organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas en la Delegación del Gobierno en Andalucía, y en respuesta a la pregunta de si podría darse una convocatoria simultánea de elecciones generales, catalanas y andaluzas en la misma fecha si el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, no logra sacar adelante en el Parlamento de dicha comunidad los Presupuestos que su gobierno ha aprobado para este año 2026, así como si el Gobierno lo logra aprobar sus cuentas para este ejercicio.

"No, definitivamente no", ha respondido María Jesús Montero a esa pregunta que planteaba esa posible triple convocatoria electoral para un mismo día de este año 2026, tras lo que ha incidido en señalar que el Gobierno de Pedro Sánchez va a "presentar los Presupuestos Generales" del Estado (PGE) para este ejercicio, y, "como siempre", va a "trabajar hasta el último minuto, hasta el último balón, para conseguir el apoyo de los grupos políticos" necesarios para aprobarlos en las Cortes Generales.

Así lo hará el Gobierno porque piensa que "es bueno que España cuente con unas nuevas cuentas públicas, y es una excelente oportunidad para ordenar todas esas políticas que, a pesar de no tener Presupuestos, seguimos desarrollando, y que sería bueno que tuvieran ese reflejo", según ha argumentado María Jesús Montero.

En todo caso, ha apostillado que "el presidente del Gobierno ha sido muy claro" en la idea de que "se va a agotar la legislatura", de forma que las elecciones generales "serán cuando tocan", a la vez que eso "significa que seguiremos trabajando para conseguir los acuerdos en las iniciativas legislativas que estamos promoviendo", ha puntualizado.

"Hay veces que el Congreso no nos aprueba medidas, pero insistimos una y otra vez hasta que logramos dar con la tecla que permita aunar los máximos consensos posibles", ha añadido la vicepresidenta antes de subrayar que "seguiremos trabajando en esta dirección".

La ministra de Hacienda ha indicado que su "idea es presentar" los PGE de 2026 "en el primer trimestre" de este año, si bien ha recordado que el Gobierno no cuenta ahora mismo con el acuerdo necesario "con algunas formaciones políticas" para aprobarlos en las Cortes Generales, de forma que con algunas están "muy cerca de ese acuerdo", mientras que otras como Junts y ERC "no nos han dado todavía el apoyo a las cuentas", ha recordado.

La titular de Hacienda ha defendido que es "mucho mejor" que haya nuevos Presupuestos Generales del Estado, pero ha querido dejar claro que, "en caso de no tenerlos, seguiremos desarrollando nuestra iniciativa legislativa" desde el Gobierno, porque, "afortunadamente, el saneamiento de nuestras cuentas públicas nos está permitiendo acometer incluso proyectos nuevos que no estaban contemplados en las partidas presupuestarias anteriores", según ha valorado.

SOBRE LOS PRESUPUESTOS CATALANES Y LAS ELECCIONES ANDALUZAS

Por otro lado, la vicepresidenta ha apuntado que no puede hablar por boca del presidente Salvador Illa, si bien ha dicho que confía en que "Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) --cuyo apoyo sería decisivo para aprobar los Presupuestos de esa comunidad-- sepa que Cataluña necesita unas nuevas cuentas públicas, y que tenemos que seguir trabajando" y "avanzando".

Por otro lado, la también secretaria general del PSOE andaluz y candidata socialista a la Junta en los próximos comicios autonómicos ha recordado que el presidente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, "ha trasladado que se celebrarán las elecciones andaluzas cuando toquen", que sería en torno al mes de junio de este año.

La candidata socialista ha señalado que "a nosotros nos da igual el momento de la convocatoria", porque "estamos preparados, ilusionados, deseando de que se celebren las elecciones" andaluzas, según ha asegurado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Montero informa a la familia de Caparrós del reconocimiento que el Gobierno aprobará el martes y le pide "disculpas"

Montero informa a la familia

Abascal culpa a Sánchez de estar "lanzando señuelos" como la vuelta del Rey y a Feijóo de "morder el anzuelo"

Infobae

Alicia García (PP), confiada sobre un acuerdo con Vox en Extremadura: "Cuatro días en política dan mucho de sí"

La portavoz del PP en el Senado, aludiendo a avances en las conversaciones con Vox, señala que su formación busca una administración sólida encabezada por María Guardiola y descarta una ruptura para evitar otra cita electoral en Extremadura

Alicia García (PP), confiada sobre

Aznar y San Gil presentan el libro de Mayor Oreja el 11 de marzo, una fecha que desvinculan del aniversario del atentado

José María Aznar y María San Gil participarán en un acto en Madrid junto a Jaime Mayor Oreja, quien presentará su último trabajo, en medio de la controversia por la elección de la fecha y las interpretaciones sobre los hechos históricos abordados

Aznar y San Gil presentan

Esteban afirma que el PNV es "serio y previsible" pero "no va a tragar piedras de molino" con el Gobierno de Sánchez

Esteban afirma que el PNV
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno valenciano releva a

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

“Te dejo como un trozo de carne. Te reviento”: una subinspectora de Policía pide que un comisario sea juzgado por acoso, amenazas, lesiones, y agresión sexual

Un tribunal ordena repetir un procedimiento de adopción internacional por falta de datos sobre la nacionalidad del menor

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

El campo rechaza el acuerdo UE-Mercosur mientras que los sectores del vino, aceite, carnes y frutas lo celebran

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “En el trabajo te deben exigir según tu salario, no según tu capacidad”

Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

Abre este martes el plazo de inscripción para las 422 nuevas viviendas públicas desde 574 euros en la Comunidad de Madrid

DEPORTES

Los equipos españoles ya tienen

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions