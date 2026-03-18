Receta de salsa al Pedro Ximénez, un clásico fácil perfecto para acompañar platos de carne

El vino español nos da grandes alegrías. No solo en el disfrute más alcohólico, sino también entre fogones. Con vino se cocinan algunos de los platos más ricos y tradicionales de nuestra gastronomía, un zumo de uva que realza los sabores y que transforma cualquier salsa o guiso en una delicia.
Una de las preparaciones más deliciosas con el vino como protagonista es las salsa Pedro Ximénez, una reducción a base de vino dulce que completa cada plato con un delicioso sabor a carmelo y frutos secos. Este vino se elabora con la uva del mismo nombre, una variedad de uva bvlanca extendida en el sur de España que se pasifica al sol para obtener un mosto con una extraordinaria concentración de azúcares.
Se trata de una salsa sumamente fácil de preparar, que no requiere de una larga lista de ingredientes ni de elaboraciones complicadas. Simplemente necesitaremos tener a mano un buen vino de uva pedro ximénez, que puede ser tanto del Marco de Jerez como de Montilla-Moriles, y reducirlo con paciencia hasta que obtenga la textura cremosa perfecta. Además, sumaremos a la mezcla una cebolla, algo de caldo de carne y una nuez de mantequilla, que elevará este condimento aportandole brillo y melosidad.
Una vez preparada, esta salsa queda riquísima para acompañar cualquier carne a la plancha, desde el clásico solomillo de cerdo al Pedro Ximénez hasta sencillas pechugas de pollo o filetes de ternera. Su sabor ligeramente dulce es el contraste perfecto para otorgar equilibrio a cualquier tipo de plato, ya sean carnes rojas o blancas.
Receta de salsa al Pedro Ximénez
La salsa al Pedro Ximénez es una reducción de vino dulce con base de cebolla y caldo, que puede enriquecerse con nata o mantequilla para lograr una textura cremosa. Se prepara pochando la cebolla y desglasando con el vino, reduciendo hasta concentrar los sabores y, finalmente, ligando la salsa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 cebolla grande
- 200 ml de vino Pedro Ximénez
- 200 ml de caldo de carne (puede ser de ave)
- 1 cucharadita de harina (opcional, para espesar)
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 20 g de mantequilla (opcional, para brillo)
- Sal y pimienta negra molida
Cómo hacer salsa al Pedro Ximénez, paso a paso
- Pela y pica la cebolla en brunoise fina.
- Calienta el aceite de oliva en un cazo y añade la cebolla. Sofríe a fuego medio hasta que esté muy blanda y transparente, sin que tome color.
- Añade la harina y rehoga 1 minuto para quitar el sabor a crudo. Este paso es opcional, solo si prefieres una salsa más espesa.
- Vierte el vino Pedro Ximénez y sube el fuego hasta que evapore el alcohol (2 minutos).
- Incorpora el caldo de carne y cocina a fuego suave hasta reducir a la mitad (unos 10-12 minutos). Remueve de vez en cuando para evitar que se pegue.
- Tritura la salsa y pásala por un colador fino para una textura perfecta.
- Rectifica de sal y pimienta. Añade la mantequilla al final para dar brillo y suavidad. Evita que hierva fuerte tras añadir la mantequilla, así no se separará la grasa.
- Sirve caliente acompañando carnes o verduras.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 personas (acompañamiento).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 130 kcal aprox.
- Grasas: 7 g
- Hidratos de carbono: 10 g
- Proteínas: 1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la salsa en un recipiente hermético en la nevera hasta 4 días. También puedes congelarla hasta 2 meses, aunque la textura puede cambiar ligeramente.